Jedno kliknięcie i wideo gotowe. Mam iPhone'a i zazdroszczę nowej funkcji Samsunga

Smartfony są często jedynymi aparatami i kamerami, do jakich dzisiaj mamy dostęp, a masa ludzi kręci rolki na media społecznościowe. Kadrowanie zarejestrowanych klipów często nastręcza nam trudności, zwłaszcza jeśli uchwyciliśmy na klipie wiele poruszających się względem siebie osób, a zależy nam na pokazaniu jednej z nich.

I właśnie tu w sukurs przychodzi nam My FanCam od Samsunga. To funkcja, za pośrednictwem której koreańska firma pokazuje możliwości w zakresie rejestrowania i obróbki wideo swoich nowych składanych smartfonów, którymi są Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8. Została ona usprawniona za pośrednictwem sztucznej inteligencji.

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Nowe algorytmy My FanCam w praktyce - jak to działa?

Podczas oficjalnej prezentacji nowych smartfonów wykorzystałem Galaxy Z Fold 8 do tego, aby nagrać normalne wideo na sali pełnej ludzi kierując obiektyw cały czas w to samo miejsce. Jedna z osób przechadzała się akurat w kadrze - najpierw zeszła ze schodów, a potem poszła w lewo, chowając się co jakiś czas za innymi gośćmi, aż w końcu zniknęła za kolumną.

W galerii wybrałem opcję edycji tego klipu, a następnie wcisnąłem guzik podpisany My FanCam. Przewinąłem wideo do momentu, w którym wspomniana osoba pojawiła się na schodach. Algorytmy podświetliły rozpoznane sylwetki kilkorga z gości, a ja wskazałem tę jedną konkretną postać. Algorytmy przez parę sekund mieliły film, a następnie wyświetlona została skadrowana wersja.

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Efekt? Galaxy Z Fold 8 po analizie wideo sam wybrał, w których fragmentach filmu zastosować crop, a następnie ten przycięty kadr podążał za wskazaną osobą, nawet gdy ta na chwilę chowała się za kimś innym, od pojawienia się jej na schodach aż do samego końca klipu. Działa to świetnie, a film gotowy do wrzucenia na nasz profil otrzymujemy faktycznie jednym kliknięciem.

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My FanCam to oczywiście tylko jedna z przykładowych funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, jaką znajdziemy w smartfonach Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8. Innym nowościom oraz usprawnionym algorytmom Galaxy AI przyjrzymy się w ramach pełnych recenzji tych urządzeń, które już niedługo się pojawią na łamach Spider’s Web.

Galaxy Z Fold 8, Flip 8 Ultra, Flip 8 - kod promocyjny i rabat

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