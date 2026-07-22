Który smartwatch Samsunga kupić? Z tej dwójki wybierz panie

Samsung w swojej ofercie zegarki ma od ponad dekady i już w 2013 r. pojawiły się pierwszy z serii Gear do śledzenia codziennej aktywności. Z czasem ta kategoria się rozwinęła i smartwatche stały się osobistymi asystentami dbającymi o nasze zdrowie oraz personalnymi trenerami - i to działającymi coraz bardziej proaktywnie. Zbieranie danych to jedno, ich przetwarzanie - drugie.

fot. Izabela Bandych

Ta kategoria stale się rozwija, a w ofercie Samsunga na 2026 r. wraz ze składanymi smartfonami Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 pojawiły się dwa nowe inteligentne zegarki. Jednym z nich jest Galaxy Watch 9, czyli model do noszenia na co dzień i śledzenia parametrów zdrowotnych i amatorskich treningów, a drugim Galaxy Ultra 2 do zadań specjalnych.

Samsung Galaxy Watch 9 - co nowego?

Pierwsze z nowych urządzeń to smart-zegarek ogólnego przeznaczenia i zarazem następca bardzo udanego Galaxy Watch 8, który trafił do sprzedaży rok temu. To nie jest taka przerośnięta buła dla tych najbardziej zapalonych sportowców jak modele z linii Ultra - urządzenie jest zgranym codziennym towarzyszem do rejestrowania danych zdrowotnych i takich typowych amatorskich treningów

Samsung Galaxy Watch 9 przeszedł odchudzający lifting, ale i tak ma pojemniejszy akumulator od swojego poprzednika - więc jeszcze dłużej od niego wytrzyma z dala od gniazdka bez ładowania (445 mAh lub 390 mAh w zależności od wersji). Samsung obiecuje monitoring bez lagów za sprawą nowego procesora: Qualcomm Wear Elite. Za czytelność w słońcu odpowiada ekran o jasności do 3000 nitów.

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Galaxy Watch 9 od Samsunga będzie przy tym dostępny w dwóch wersjach różniących się rozmiarem. Ten mniejszy ma kopertę o wielkości 40 mm z ekranem o przekątnej 1,34-cala (438 x 438 pikseli), a dostępny jest w kolorach grafitowym i kremowym. Większy dostał kopertę o wielkości 44 mm z panelem o przekątnej 1,47-cala (480 x 480 pikseli), a oprócz grafitowej ma też srebrną wersję kolorystyczną.

Nowy zegarek od Samsunga dostał też usprawnione oprogramowanie, a już po tygodniu od założenia zacznie podsumowywać nasz stan zdrowia na bazie pięciu kluczowych parametrów: pulsu, HRV, natlenienia krwi, temperatury skóry i częstości oddechów. Wykrywa też bezdech senny, chroni nasz słuch oraz obsługuje gesty takie jak „Unieś, aby rozmawiać”.

Model oznaczony 9 z linii Samsung Galaxy Watch ma też dwa nowe wzory silikonowych opasek: klasyczną sportową i mięciutką Misty. Materiałowa, znana z poprzednich modeli, dostała z kolei nowe kolorki. Ceny? Od 1749 i 1899 zł za wersje odpowiednio 40 i 44 mm. Jeśli zależy nam z kolei na modemie LTE, to za taki dodatek dopłacimy niezależnie od rozmiaru 200 zł.

fot. Izabela Bandych

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 - co nowego?

Galaxy Watch Ultra 2 to nowa topka wśród smartwatchy Samsunga. Nie będzie jedynie pasywnym asystentem na treningach, tylko proaktywnie powie nam, jak żyć, by żyć zdrowiej. Będzie to robił przy tym dłużej (do 60 godz. z włączonym AOD), bo dostał pojemniejszy akumulator (800 mAh). Wygląda przy tym super - zarówno w tytanowo szarej, jak i tytanowo srebrnej wersji kolorystycznej.

Również i w tym modelu na pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon Wear Elite, który kryje się pod ekranem o przekątnej długości 1,52-cala (498x498 pikseli, 329 ppi). Ten jest przy tym jasny jak… no, bardzo jasny - do 5000 nitów. Przebija pod tym względem nawet nowe składane smartfony Samsunga z rodziny Galaxy Fold, których szczytem możliwości w tym zakresie jest 3000 nitów.

Galaxy Watch Ultra 2 dostępny jest w jednym rozmiarze koperty, czyli 47 mm. Ta została wykonana z tytanu oraz wyszczuplona względem poprzednika - mierzy teraz 10,7 mm, czyli o 1,4 mm mniej. Spełnia przy tym teraz wymagania norm IP69K, MIL-STD-810H i EN13319 i 10 ATM, dzięki czemu można wykorzystać go podczas nurkowania z pomocą aplikacji Mares, z którą Samsung wszedł w partnerstwo.

fot. Izabela Bandych

Samsung odchudził mu również paski względem tych od Galaxy Watch Ultra; te są teraz o 25 proc. lżejsze i chudsze o połowę. Nowe są dwa: hybrydowy peakform i silikonowy marine do zadań specjalnych, a ten stary, materiałowy, ma za to nowe kolory. Te od poprzednika przy tym, co jest świetną wiadomością, pasują, ale montowane są o 1 mm niżej, aby urządzenie jeszcze lepiej leżało na nadgarstku.

Urządzenie prezentuje się naprawdę nieźle, a do tego ma szereg guzików fizycznych pozwalających łatwo uruchomić najpotrzebniejsze aplikacje oraz funkcje. Cena? Za model Galaxy Watch Ultra 2 niezależnie od koloru zapłacimy 3249 zł. W obudowie znajdziemy przy tym moduł łączności komórkowej LTE, gdyż ten zegarek w wersji bez tego dodatku do oferty nie trafił.

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