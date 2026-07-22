Na tegorocznym wydarzeniu Galaxy Unpacked koreański producent pokazał nie dwa, ale aż trzy składane smartfony. Oprócz klasycznego Galaxy Z Flipa 8 oraz Z Folda 8 Ultra (który zastąpił dotychczasowe zwykłe Z Foldy, takie jak 7) ofertę wzbogaca nowy, szeroki Z Fold 8, który będzie docelowo walczył z nadchodzącym składanym iPhonem Ultra. Znamy jego specyfikację i cenę.

Samsung Galaxy Z Fold 8 to dobrze wyposażony szeroki smartfon

Samsung Galaxy Z Fold 8 jest jednym z dwóch tegorocznych składanych smartfonów w kształcie książki. Charakteryzuje się szerszymi proporcjami wyświetlacza w porównaniu z bardziej zaawansowanym Z Foldem 8 Ultra. W smartfonie zastosowano niezłą specyfikację techniczną:

ekran główny: Dynamic AMOLED 2X, 7,6 cala, rozdzielczość QXGA+, proporcje ekranu 4:3, adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz;

Dynamic AMOLED 2X, 7,6 cala, rozdzielczość QXGA+, proporcje ekranu 4:3, adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz; ekran zewnętrzny: Dynamic AMOLED 2X, 5,5 cala, WUXGA+, proporcje 10,1:16, adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz;

Dynamic AMOLED 2X, 5,5 cala, WUXGA+, proporcje 10,1:16, adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz; procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm);

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm); aparaty tylne: główny 50 Mpix f/1.8, ultraszeroki 50 Mpix f/1.9;

główny 50 Mpix f/1.8, ultraszeroki 50 Mpix f/1.9; aparaty przednie: 2x 10 Mpix, f/2.2;

2x 10 Mpix, f/2.2; pamięć: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB;

12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB; akumulator: 4800 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 25 W;

4800 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 25 W; wymiary: 123,9 × 81,9 × 9,7 mm (złożony), 123,9 × 161,4 × 4,5 mm (rozłożony);

123,9 × 81,9 × 9,7 mm (złożony), 123,9 × 161,4 × 4,5 mm (rozłożony); masa: 201 g.

W Galaxy Z Fold 8 otrzymujemy zatem możliwie najlepszy procesor oraz ekran o jasności szczytowej do 3000 nitów. Tegoroczny smartfon został wyposażony także w wyświetlacz z technologią Flex Titanium, która ma na celu zmniejszenie wgniecenia na środku wyświetlacza w miejscu, gdzie znajduje się mechanizm składania.

Nie można powiedzieć, że Samsung całkowicie rozwiązał problem i zupełnie pozbył się bruzdy na elastycznym ekranie głównym. Znacząco ją jednak zmniejszył w porównaniu z poprzednimi generacjami Galaxy Z Foldów. Samsung Galaxy Z Fold 8 nie wprowadza jednak zmian tylko pod kątem sprzętowym. To również system Android 17 z nakładką systemową One UI 9.0.

W oprogramowaniu znajdziemy kilka nowych funkcji:

My FanCam – aparat potrafi śledzić obiekt, automatycznie kadrując go w centralnym punkcie;

– aparat potrafi śledzić obiekt, automatycznie kadrując go w centralnym punkcie; Asystent zdjęć – automatycznie dostosowuje fotografie;

– automatycznie dostosowuje fotografie; Now Nudge – wykonuje niektóre czynności za użytkownika (np. dodaje rzeczy do harmonogramu na podstawie wiadomości);

– wykonuje niektóre czynności za użytkownika (np. dodaje rzeczy do harmonogramu na podstawie wiadomości); Nagrywanie z maksymalną stabilizacją ekranu.

Ile to kosztuje?

Samsung Galaxy Z Fold 8 jest dostępny w czterech kolorach: białym, lawendowym, czarnym i błękitnym oraz w trzech wersjach pamięciowych:

12 + 256 GB – 8749 zł;

12 + 512 GB – 9599 zł;

16 GB + 1 TB – 11299 zł.

Producent przygotował też promocję na start: jeśli oddamy swój stary telefon, możemy liczyć na nawet 4250 zł rabatu. Z kolei jeśli dobierzemy do smartfona nowy zegarek Watch 9, otrzymamy na taki zestaw 500 zł obniżki.

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