Samsung Galaxy Z Fold 8 to ten szeroki, ale niski. Specyfikacja i cena
Samsung pokazał dziś najnowszego Galaxy Z Folda 8. To zupełnie nowy model z szerokim wyświetlaczem. Ujawniono możliwości techniczne urządzenia oraz cenę.
Na tegorocznym wydarzeniu Galaxy Unpacked koreański producent pokazał nie dwa, ale aż trzy składane smartfony. Oprócz klasycznego Galaxy Z Flipa 8 oraz Z Folda 8 Ultra (który zastąpił dotychczasowe zwykłe Z Foldy, takie jak 7) ofertę wzbogaca nowy, szeroki Z Fold 8, który będzie docelowo walczył z nadchodzącym składanym iPhonem Ultra. Znamy jego specyfikację i cenę.
Samsung Galaxy Z Fold 8 to dobrze wyposażony szeroki smartfon
Samsung Galaxy Z Fold 8 jest jednym z dwóch tegorocznych składanych smartfonów w kształcie książki. Charakteryzuje się szerszymi proporcjami wyświetlacza w porównaniu z bardziej zaawansowanym Z Foldem 8 Ultra. W smartfonie zastosowano niezłą specyfikację techniczną:
- ekran główny: Dynamic AMOLED 2X, 7,6 cala, rozdzielczość QXGA+, proporcje ekranu 4:3, adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz;
- ekran zewnętrzny: Dynamic AMOLED 2X, 5,5 cala, WUXGA+, proporcje 10,1:16, adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz;
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm);
- aparaty tylne: główny 50 Mpix f/1.8, ultraszeroki 50 Mpix f/1.9;
- aparaty przednie: 2x 10 Mpix, f/2.2;
- pamięć: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB;
- akumulator: 4800 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 25 W;
- wymiary: 123,9 × 81,9 × 9,7 mm (złożony), 123,9 × 161,4 × 4,5 mm (rozłożony);
- masa: 201 g.
W Galaxy Z Fold 8 otrzymujemy zatem możliwie najlepszy procesor oraz ekran o jasności szczytowej do 3000 nitów. Tegoroczny smartfon został wyposażony także w wyświetlacz z technologią Flex Titanium, która ma na celu zmniejszenie wgniecenia na środku wyświetlacza w miejscu, gdzie znajduje się mechanizm składania.
Nie można powiedzieć, że Samsung całkowicie rozwiązał problem i zupełnie pozbył się bruzdy na elastycznym ekranie głównym. Znacząco ją jednak zmniejszył w porównaniu z poprzednimi generacjami Galaxy Z Foldów. Samsung Galaxy Z Fold 8 nie wprowadza jednak zmian tylko pod kątem sprzętowym. To również system Android 17 z nakładką systemową One UI 9.0.
W oprogramowaniu znajdziemy kilka nowych funkcji:
- My FanCam – aparat potrafi śledzić obiekt, automatycznie kadrując go w centralnym punkcie;
- Asystent zdjęć – automatycznie dostosowuje fotografie;
- Now Nudge – wykonuje niektóre czynności za użytkownika (np. dodaje rzeczy do harmonogramu na podstawie wiadomości);
- Nagrywanie z maksymalną stabilizacją ekranu.
Ile to kosztuje?
Samsung Galaxy Z Fold 8 jest dostępny w czterech kolorach: białym, lawendowym, czarnym i błękitnym oraz w trzech wersjach pamięciowych:
- 12 + 256 GB – 8749 zł;
- 12 + 512 GB – 9599 zł;
- 16 GB + 1 TB – 11299 zł.
Producent przygotował też promocję na start: jeśli oddamy swój stary telefon, możemy liczyć na nawet 4250 zł rabatu. Z kolei jeśli dobierzemy do smartfona nowy zegarek Watch 9, otrzymamy na taki zestaw 500 zł obniżki.
Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.