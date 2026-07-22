Są polskie ceny Galaxy Z Folda 8 i Flipa 8. Koniec czekania

Jak co roku Samsung zaprezentował latem swoje nowe składane smartfony. Tym razem dostaliśmy trzy różne modele, a po raz pierwszy wśród nich są dwa telefony składane w poziomie różniące się w dodatku nie tylko parametrami, ale i gabarytami. Ceny w tym roku dobiły z kolei do aż 12,2 tys. zł. Zaczynają się jednak od znacznie niższego pułapu i smartfona składanego w pionie.

fot. Izabela Bandych

Galaxy Z Flip 8 - polskie ceny

Pierwszym i najtańszym z nowych urządzeń jest Galaxy Z Flip 8 wyposażony w 4,1-calowy ekran zewnętrzny oraz aż 6,9-calowy ekran wewnętrzny. W tym przypadku w bazowej wersji mamy do dyspozycji 12 GB pamięci operacyjnej i 256 GB pamięci wewnętrznej. Samsung wycenił ten telefon na 5699 zł. Do tego dostępna jest wersja z 12 GB RAM-u i dyskiem 512 GB za 6549 zł.

A jak wypada Galaxy Z Flip 8 na tle Galaxy Z Flipa 7? W zeszłorocznej kolekcji również mieliśmy dwa modele o identycznej ilości pamięci, a ich ceny wynosiły odpowiednio 4999 zł i 5499 zł. Oznacza to, iż nowe modele są droższe od swoich protoplastów o odpowiednio 700 zł i 950 zł. Do tego w zeszłym roku debiutował jeszcze tańszy Galaxy Z Flip 7FE, który następcy się nie doczekał.

fot. Izabela Bandych

Galaxy Z Fold 8 Ultra - polskie ceny

W przypadku telefonów składanych w poziomie bezpośrednim następcą Galaxy Z Fold 7 jest smartfon o nazwie Galaxy Z Fold 8 Ultra z 6,5-calowym ekranem zewnętrznym i 8-calowym panelem wewnętrznym. W tym przypadku ponownie dostępne są trzy wersje różniące się pojemnością pamięci, ale oba modele mają po takie same warianty, jeśli chodzi o RAM i przestrzeń dyskową.

Ceny zaczynają się od 9599 zł za wersję z 12 GB RAM-u i dyskiem 256 GB. Do tego dochodzi model z taką samą ilością pamięci operacyjnej i dyskiem 512 GB za 10499 zł oraz ten najbardziej topowy z 16 GB RAM-u i dyskiem 1 TB za 12199 zł. Poszczególne warianty Galaxy Z Fold 8 Ultra są wyraźnie droższe od swoich poprzedników. Różnice to odpowiednio 800 zł, 1200 zł i 1600 zł.

fot. Izabela Bandych

Galaxy Z Fold 8 - polskie ceny

Tak jak Galaxy Z Fold 8 Ultra jest tym bezpośrednim następcą modelu Galaxy Z Fold 7 i ma zbliżone do niego gabaryty, tak Samsung zaprezentował też model Galaxy Z Fold 8 z ekranami o zupełnie innych proporcjach. W jego przypadku mamy 5,5-calowy ekran zewnętrzny o proporcjach 16:10 (zamiast ultrapanoramicznych) oraz 7,6-calowy wewnętrzny o proporcjach 4:3 (zamiast zbliżonych do 1:1).

Również w tym przypadku mamy trzy warianty różniące się pojemnością pamięci - analogicznie jak w przypadku modeli Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Fold 7. Ceny poszczególnych wersji modelu Galaxy Z Fold 8 to odpowiednio 8749 zł, 9599 zł i 11299 zł. Sprawdźmy więc, jak prezentują się one na tle drugiego tegorocznego składaka i premierowych cen tego zeszłorocznego:

Galaxy Z Fold 7 12/256 GB: 8799 zł;

Galaxy Z Fold 8 12/256 GB: 8749 zł;

Galaxy Z Fold 8 Ultra 12/256 GB: 9599 zł;

Galaxy Z Fold 7 12/512 GB: 9299 zł;

Galaxy Z Fold 8 12/512 GB: 9599 zł;

Galaxy Z Fold 8 Ultra 12/512 GB: 10499 zł;

Galaxy Z Fold 7 16 GB/1 TB: 10599 zł;

Galaxy Z Fold 8 16 GB/1 TB: 11299 zł;

Galaxy Z Fold 8 Ultra 16 GB/1 TB: 12199 zł.

Na uważę zasługuje fakt, iż w przypadku tego najtańszego wariantu Galaxy Z Fold 8 jest… tańszy od 50 zł niż Galaxy Z Fold 7. W przypadku wersji o lepszych parametrach ceny są jednak wyższe o 300 zł i 700 zł. A jak wypadają ceny modelu o innych niż poprzednio proporcjach w porównaniu do topowego i klasycznego Galaxy Z Fold 8 Ultra? Są niższe odpowiednio o 850 zł, 900 zł i 900 zł.

fot. Izabela Bandych

Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 - promocja na start

Nowe telefony lada moment trafią na sklepowe półki, a dla pierwszych osób, które planują zakup jednego z nowych telefonów w przedsprzedaży, producent przygotował promocję na start. W jej ramach możemy dostać od Samsunga do 4250 zł za swój stary telefon, do 500 zł rabatu na zakup jeśli zdecydujemy się dobrać jeden z nowych zegarków w postaci i pół roku Google AI Pro.

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Ile kosztują z kolei te nowe zegarki Samsunga?

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 wyceniony został na 3249 zł; dostępny jest w jednym rozmiarze koperty, czyli 47 mm i wyłącznie w wersji z modemem LTE. Samsung Galaxy Watch 9 ma dwa rozmiary (40 mm i 44 mm), a w każdym przypadku dostępny jest w wersji z modemem LTE oraz w wersji bez tego dodatku. Ceny prezentują się następująco:

Galaxy Watch 9 44 mm LTE - 2099 zł;

Galaxy Watch 9 44 mm - 1899 zł;

Galaxy Watch 9 40 mm LTE - 1949 zł;

Galaxy Watch 9 40 mm - 1749 zł.

Również w przypadku modelu Galaxy Watch Ultra 2 i Galaxy Watch 9 możemy liczyć na promocję na start. W przedsprzedaży możemy dostać do 1000 zł za swój stary smartwatch, do 500 zł rabatu przy zamówieniu nowego zegarka ze składanym telefonem Samsunga z nowej kolekcji, do 104,70 zł (czyli -30%) rabatu na zakup paska i do 90 zł (czyli 3 miesiące gratis) w ramach usługi Samsung Care+.

Galaxy Z Fold 8, Flip 8 Ultra, Flip 8 - kod promocyjny i rabat

Nowe smartfony i smartwatche marki Samsung trafiły już do sprzedaży i znamy ich ceny. Zamówić je możesz bezpośrednio na stronie producenta. Jeśli przy zakupie użyjesz kodu SPIDERS-NEWGALAXY, to dostaniesz rabat w wysokości 300 zł na smartfony oraz 150 zł lub 100 zł na zegarki - w zależności od modelu urządzenia. Łączy się on z innymi promocjami obowiązującymi na samsung.pl, a skorzystać może z niego 100 pierwszych osób. Objęte promocją sprzęty to:

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