Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra zasługuje na to miano. Potrafi tyle, ile kosztuje
Samsung wprowadził do sprzedaży Galaxy Z Folda 8 Ultra. To duchowy następca zeszłorocznego Galaxy Z Folda 7. Nazwa "Ultra" do niego pasuje, bo to naprawdę zaawansowany i drogi sprzęt.
W tym roku Samsung nieco zaszalał ze swoimi smartfonami i zamiast dwóch wprowadził trzy: klapkowego Galaxy Z Flipa 8, nowego szerokiego Galaxy Z Folda 8 oraz Z Folda 8 Ultra. Jednak Z Fold 8 nie jest bezpośrednim następcą Z Folda 7, ponieważ został wyposażony w szeroki wyświetlacz. Pałeczkę dotychczasowych zwykłych Foldów przejął nowy Ultra.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra to naprawdę najlepszy model
Aby rozróżnić ofertę, Samsung musiał nieco zmienić nazewnictwo. Z Fold 8 jest mniej zaawansowany (ma mniejszą baterię i dwa aparaty), natomiast Z Fold 8 Ultra oferuje większy, choć bardziej kwadratowy wyświetlacz. W specyfikacji urządzenia znajdziemy:
- Ekran główny: Dynamic AMOLED 2X, 8 cali, rozdzielczość QXGA+, adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz;
- Ekran zewnętrzny: Dynamic AMOLED 2X, 6,5 cala, FHD+, adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz;
- Procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm);
- Aparaty tylne: główny 200 Mpix f/1.7, ultraszeroki 50 Mpix f/1.9, teleobiektyw 10 Mpix f/2.4 o 3-krotnym zbliżeniu optycznym;
- Aparaty przednie: 2 × 10 Mpix, f/2.2;
- Pamięć: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB;
- Akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 25 W;
- Wymiary: 72,8 × 158,4 × 8,9 mm (złożony), 143,2 × 158,4 × 4,1 mm (rozłożony);
- Masa: 214 g.
Co zmieniono względem poprzednika? Przede wszystkim wymieniono procesor na tegorocznego najlepszego Snapdragona. Ulepszono również aparat i zastosowano moduł 200 Mpix podobny do tego, który znajduje się w Galaxy S26 Ultra - w poprzedniku znajdował się moduł 50 Mpix.
Dużym ulepszeniem jest też akumulator: w Z Foldzie 7 wykorzystano 4400 mAh z ładowaniem 25 W, natomiast Fold 8 Ultra wreszcie oferuje 5000 mAh i obsługuje 45-watowe, szybsze ładowanie po kablu. Ulepszono też wyświetlacz, który jest w stanie osiągnąć do 3000 nitów jasności szczytowej zamiast 2600.
W tym modelu ograniczono też wgniecenie na składanym ekranie głównym w miejscu mechanizmu składającego. To nie tak, że Samsung całkowicie pozbył się tego problemu, ale skutecznie go ograniczył. Dzięki temu bruzda na środku ekranu nie rzuca się tak mocno w oczy.
Ile to kosztuje?
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra jest dostępny w trzech wersjach pamięciowych:
- 12 GB + 256 GB - 9599 zł;
- 12 GB + 512 GB - 10 499 zł;
- 16 GB + 1 TB - 12 199 zł.
Producent przygotował też promocję na start: jeśli oddamy swój stary telefon, możemy liczyć na nawet 4250 zł rabatu. Z kolei jeśli dobierzemy do smartfona nowy zegarek Watch 9, otrzymamy na taki zestaw 500 zł obniżki.
Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.