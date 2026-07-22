Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra zasługuje na to miano. Potrafi tyle, ile kosztuje

W tym roku Samsung nieco zaszalał ze swoimi smartfonami i zamiast dwóch wprowadził trzy: klapkowego Galaxy Z Flipa 8, nowego szerokiego Galaxy Z Folda 8 oraz Z Folda 8 Ultra. Jednak Z Fold 8 nie jest bezpośrednim następcą Z Folda 7, ponieważ został wyposażony w szeroki wyświetlacz. Pałeczkę dotychczasowych zwykłych Foldów przejął nowy Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra to naprawdę najlepszy model

Aby rozróżnić ofertę, Samsung musiał nieco zmienić nazewnictwo. Z Fold 8 jest mniej zaawansowany (ma mniejszą baterię i dwa aparaty), natomiast Z Fold 8 Ultra oferuje większy, choć bardziej kwadratowy wyświetlacz. W specyfikacji urządzenia znajdziemy:

Ekran główny: Dynamic AMOLED 2X, 8 cali, rozdzielczość QXGA+, adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz;

Dynamic AMOLED 2X, 8 cali, rozdzielczość QXGA+, adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz; Ekran zewnętrzny: Dynamic AMOLED 2X, 6,5 cala, FHD+, adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz;

Dynamic AMOLED 2X, 6,5 cala, FHD+, adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz; Procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm);

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm); Aparaty tylne: główny 200 Mpix f/1.7, ultraszeroki 50 Mpix f/1.9, teleobiektyw 10 Mpix f/2.4 o 3-krotnym zbliżeniu optycznym;

główny 200 Mpix f/1.7, ultraszeroki 50 Mpix f/1.9, teleobiektyw 10 Mpix f/2.4 o 3-krotnym zbliżeniu optycznym; Aparaty przednie: 2 × 10 Mpix, f/2.2;

2 × 10 Mpix, f/2.2; Pamięć: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB;

12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB; Akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 25 W;

5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 25 W; Wymiary: 72,8 × 158,4 × 8,9 mm (złożony), 143,2 × 158,4 × 4,1 mm (rozłożony);

72,8 × 158,4 × 8,9 mm (złożony), 143,2 × 158,4 × 4,1 mm (rozłożony); Masa: 214 g.

Co zmieniono względem poprzednika? Przede wszystkim wymieniono procesor na tegorocznego najlepszego Snapdragona. Ulepszono również aparat i zastosowano moduł 200 Mpix podobny do tego, który znajduje się w Galaxy S26 Ultra - w poprzedniku znajdował się moduł 50 Mpix.

Dużym ulepszeniem jest też akumulator: w Z Foldzie 7 wykorzystano 4400 mAh z ładowaniem 25 W, natomiast Fold 8 Ultra wreszcie oferuje 5000 mAh i obsługuje 45-watowe, szybsze ładowanie po kablu. Ulepszono też wyświetlacz, który jest w stanie osiągnąć do 3000 nitów jasności szczytowej zamiast 2600.

W tym modelu ograniczono też wgniecenie na składanym ekranie głównym w miejscu mechanizmu składającego. To nie tak, że Samsung całkowicie pozbył się tego problemu, ale skutecznie go ograniczył. Dzięki temu bruzda na środku ekranu nie rzuca się tak mocno w oczy.

Ile to kosztuje?

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra jest dostępny w trzech wersjach pamięciowych:

12 GB + 256 GB - 9599 zł;

12 GB + 512 GB - 10 499 zł;

16 GB + 1 TB - 12 199 zł.

Producent przygotował też promocję na start: jeśli oddamy swój stary telefon, możemy liczyć na nawet 4250 zł rabatu. Z kolei jeśli dobierzemy do smartfona nowy zegarek Watch 9, otrzymamy na taki zestaw 500 zł obniżki.

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