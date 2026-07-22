Galaxy Z Fold 8 to zmiana, na którą czekałem. Koniec z pilotem do telewizora

Samsung jest prekursorem całego rynku składanych smartfonów, a jego kolejne generacje Flipów i Foldów z roku na rok usprawniały ten pierwotny projekt. W przypadku Galaxy Z Fold 8 nastąpiła jednak po raz pierwszy rewolucja - i to nie mała. Ten telefon nie jest jedynie lekko poprawiony Galaxy Z Fold 7 o jeszcze lepszych parametrach niż ostatnio.

fot. Izabela Bandych

Galaxy Z Fold 8 jak krasnolud: niski i szeroki

Dotychczasowe smartfony z linii Galaxy Z Fold miały zewnętrzny wyświetlacz o ultrapanoramicznych proporcjach, dzięki czemu po złożeniu mogły z powodzeniem udawać klasyczny smartfon. Po ich rozłożeniu dostawaliśmy z kolei do dyspozycji niemalże kwadratową powierzchnię roboczą o proporcjach zbliżonych do 1:1 i przekątnej 8”. W przypadku Galaxy Z Fold 8 gabaryty są zupełnie inne.

Zewnętrzny panel w nowym urządzeniu ma przekątną długości 5,5” oraz proporcje boków 16:10. Oznacza to, że blisko mu do przestarzałych smartfonów sprzed lat, w których montowano panoramiczne panele o proporcjach 16:9, ale i od nich jest ciut szerszy. No i nie powiem - apki wyglądają na tym panelu dość dziwnie, bo przyzwyczajony jestem do tego, iż mam więcej przestrzeni w pionie.

A skąd w ogóle ten pomysł? Chodzi o to, co Samsung chciał osiągnąć po rozłożeniu tego urządzenia. Dostajemy ekran 7,6-calowy o proporcjach 4:3, czyli zbliżonych do klasycznego tabletu, co zdecydowanie ułatwia konsumpcję treści - niezależnie od tego, czy mówimy o oglądaniu wideo (zarówno poziomego, jak i pionowego!), graniu, czytaniu, przeglądaniu sieci itd.

fot. Izabela Bandych

Po rozłożeniu Galaxy Z Fold 8 wreszcie wygląda jak rasowy tablet.

Kwadratowy ekran w świecie szeroko pojętych komputerów nie jest optymalny. Zarówno apki, jak i gry oraz strony www projektuje się z myślą o ekranach panoramicznych. Do tego wideo, które oglądamy w internecie, również nie jest kadrowane do kwadratu, tylko do prostokąta - a tutaj czasem poziomy bok jest dłuższy (klasyczne klipy), a czasem pionowy (rolki w social mediach).

W przypadku Galaxy Z Fold 8 panel widoczny po rozłożeniu ma rozdzielczość QXGA+ wynoszącą dokładnie 2448 na 1848 pikseli, co przekłada się na ich zagęszczenie na poziomie 403 ppi. To wartość zbliżona do tego, co oferują klasyczne smartfony z wysokiej półki i nieco wyższa niż w przypadku zeszłorocznego Galaxy Z Folda 7. Panel zewnętrzny ma rozdzielczość WUXGA+.

Oba panele to Dynamic AMOLED 2X o jasności do 3000 nitów odświeżane są z częstotliwością z zakresu 1-120 Hz, więc na widoczność w słońcu oraz płynność animacji nie można tu narzekać - tak samo jak na odwzorowanie kolorów, ostrość obrazu itd. Galaxy Z Fold 8 to zdecydowanie topowa półka, z którą kojarzą się również smartfony Samsunga z linii Galaxy S.

Składak (nie tylko) do pracy

Smartfony z linii Galaxy Z Fold kierowane były do osób, którym zależało przede wszystkim na zwiększeniu swojej produktywności. Ich wewnętrzne niemal kwadratowe ekrany ułatwiały pracę z dwoma aplikacjami jednocześnie. Jednocześnie gry nie wyglądały na nich zbyt naturalnie, a wideo zawsze miało dookoła ogromne czarne pasy - niezależnie czy była mowa o pionowym, czy poziomym klipie.

W przypadku Galaxy Z Fold 8 nacisk położony został na konsumpcję treści i lepiej wykorzystuje on w tym celu powierzchnię wyświetlacza. Nie oznacza to przy tym, że źle się pracuje na nim w dwóch apkach jednocześnie - te nadal można odpalić dzieląc ekran zarówno w poziomie, jak w pionie niezależnie od tego, w jakiej orientacji trzymamy samo rozłożone urządzenie - pionowej czy poziomej.

Przyznam, że zdecydowanie bardziej podobają mi się proporcje smartfona Galaxy Z Fold 8 niż poprzednich składanych telefonów Samsunga. Chociaż ma ciut krótszą przekątną niż w modelu Galaxy Z Fold 7, to ze względu na proporcje powierzchnia, na której wyświetlane panoramiczne wideo, jest w nim większa; zapewnia też szersze pole widzenia w grach i wygodniej się z niego czyta.

fot. Izabela Bandych

A co z fałdką na ekranie w Galaxy Z Fold 8?

Składane smartfony mają to do siebie, iż centralna część dużego ekranu w miejscu, gdzie dwie połówki urządzenia połączone są zawiasem, ma charakterystyczną fałdkę - panel po zamknięciu obudowy musi się zgiąć o 180 stopni. Ta w przypadku Galaxy Z Fold 8 jest praktycznie niewidoczna i niemal niewyczuwalna pod paluchem, jeśli przesuwamy nim po ekranie.

„Niemal” to nie to samo co „wcale”, więc trzeba mieć świadomość, iż taka jest cecha tego typu telefonów. Samsung zrobił wiele, aby ukryć fałdkę, ale nie usunął jej całkiem. W praktyce mi ona jednak nie przeszkadza w przeciwieństwie do… kamerki. Tę umieszczono w połowie prawej części wyświetlacza i zdecydowanie wolałbym, gdyby przesunięto ją do rogu - bo i tak nie celuje idealnie w twarz.

Oczko kamerki rozprasza, a do tego niektóre apki nie pozostawiają na to małe okrągłe wycięcie odpowiedniego marginesu i chowają się pod nim np. pierwsze litery wiersza. Irytujące potrafią też być te wystające osłonki zamontowane przy zawiasie. Chronią one mechanizm, ale łatwo o nie zahaczyć palcem wykonując gesty powrotu do ekranu głównego w trybie poziomym i cofania w trybie pionowym.

fot. Izabela Bandych

Galaxy Z Fold 8 jest przy tym szczupły - po rozłożeniu mierzy jedynie 4,5 mm grubości, a po złożeniu 9,7 mm przy masie 201 gram. Jego wysokość to z kolei 123,9 mm, a szerokość - 161,4 mm po rozłożeniu i 81,9 mm po złożeniu. Dla porównania Samsung Galaxy S26 ze swoim nieskładanym 6,3-calowym panelem o proporcjach 19.5:9 mierzy 149,6 mm x 71,7 mm x 7,2 mm i waży 167 gram.

Galaxy Z Fold 8 - co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Sercem telefonu jest chip Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy, więc na wydajność nie ma co narzekać. Dobrą wiadomością jest również to, iż Galaxy Z Fold 8 ma o 400 mAh pojemniejszy akumulator niż w przypadku Galaxy Z Folda 7. Ogniwo o pojemności 4800 mAh ma zapewniać do 26 godzin odtwarzania wideo i ładuje się je przewodowo z mocą 45 W (w 30 min. do 63 proc) i bezprzewodowo z mocą 25 W.

Oprócz dwóch 10-megapikselowych kamerek do wideorozmów z przysłoną f/2,2, czyli po jednej na każdy ekran, nowy Galaxy Z Fold 8 ma do dyspozycji podwójny aparat główny w wyspie umieszczonej na pleckach. Oba składające się na niego obiektywy robią zdjęcia o wielkości 50 Mpix; ten główny, szeroki z przysłoną f/1.8, a drugi, ultraszerokokątny, z przysłoną f1.9.

Galeria: 5 zdjęć fot. Izabela Bandych 1 / 5

W oprogramowaniu nie zabrakło przy tym funkcji związanych ze zdjęciami. Jedną z nich jest Photo Assist, który pozwala na edytowanie zdjęć z użyciem prostych promptów pisanych językiem naturalnym. Do tego dochodzi funkcja My FanCam, która sama skadruje wideo tak, aby utrzymać w centrum kadru wybraną osobę. Aparat potrafi również inteligentnie skanować dokumenty - wykrywa rogi i usuwa paluchy.

Do tego mamy oczywiście nowe oraz usprawnione funkcje w ramach sztucznej inteligencji Galaxy AI, w tym takie działających nie tylko na nasze życzenie, ale również i proaktywnie, którym przyjrzymy się bliżej w pełnej recenzji tego telefonu. Systemem operacyjny zainstalowanym na nim fabrycznie jest Android 17 od Google’a z nakładką Samsunga w wersji One UI 9.0.

Samsung Galaxy Z Fold 8 - polska cena

A ile za składany smartfon Galaxy Z Fold 8 przyjdzie nam zapłacić? Samsung wycenia ten model w wersji z 12 GB RAM-u i dyskiem wewnętrznym o pojemności 256 GB na 8749 zł. Oprócz tego dostępne będą dwie inne wersje: z 12 GB RAM-u i dyskiem 512 GB za 9599 zł oraz z aż 16 GB RAM-u i dyskiem 1 TB za 11299 zł. Nie zabrakło też oczywiście promocji na start.

fot. Izabela Bandych

Tym razem przy zakupie Folda możemy dostać do 4250 zł za nasz stary smartfon, do 500 zł rabatu jeśli zdecydujemy się zakupić jeden z nowych zegarków i pół roku abonamentu na Google AI Pro. Galaxy Z Fold 8 będzie przy tym dostępny w czterech kolorach: jasnofioletowym, kremowym, grafitowym i zielonym. Ten ostatni będzie można zamówić wyłącznie online.

Galaxy Z Fold 8 na żywo robi świetne wrażenia i to miły powiew świeżości w ofercie Samsunga. Nie jest przy tym pierwszym składakiem o tego typu proporcjach, gdyż już rok temu coś podobnego przygotował Huawei, ale może się okazać, iż od teraz wszystkie smartfony tego typu będą właśnie tak wyglądać.

Ptaszki od dawna ćwierkają, iż swojego składaka szykuje Apple, a niezapowiedziany oficjalnie iPhone Ultra ma mieć gabaryty zbliżone właśnie do Galaxy Z Folda 8, a nie Galaxy Z Folda 7. Jeśli te plotki się potwierdzą, to oznacza, iż Samsung konkurenta z Cupertino znów wyprzedził.

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Parametry i cena Galaxy Z Fold 8 wskazują zaś bez dwóch zdań na to, iż jest telefonem z tej wyższej półki, ale… nie tej najwyższej! Nie jest on bowiem jedynym nowym składanym w poziomie smartfonem Samsunga z aktualnego portfolio. Wraz z nim pojawił się Galaxy Z Fold 8 Ultra, któremu poświęciłem osobny materiał.

Galaxy Z Fold 8, Flip 8 Ultra, Flip 8 - kod promocyjny i rabat

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