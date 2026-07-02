One UI 9.0 zaraz na twoim Samsungu. Już tłumaczę dlaczego

Obecnie trwają publiczne testy nakładki One UI 9.0 bazującej na systemie Android 17. Z oprogramowania mogą skorzystać jedynie posiadacze najnowszych smartfonów Galaxy z serii S26. Samsung jednak już teraz pracuje nad udostępnieniem nowej wersji dla pozostałych smartfonów. Jednocześnie zaraz dostaniemy pierwsze modele działające pod kontrolą One UI 9.0.

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Samsung testuje One UI 9.0 na kolejnych smartfonach

Producenci smartfonów wykonują mnóstwo zakulisowych prac, których my, użytkownicy, nie zauważamy. Zanim jakakolwiek aktualizacja zostanie udostępniona użytkownikom, w pierwszej kolejności trzeba ją przetestować. Jak wynika z nowego raportu, Samsung już wewnętrznie testuje One UI 9.0 na kolejnych, tańszych modelach.

Na serwerze testowym zauważono bowiem wzmianki sugerujące szybkie prace nad nową wersją nakładki dla kolejnych niedrogich modeli, takich jak Galaxy A07, Galaxy A17 czy Galaxy A16. Wczesne rozpoczęcie prac sprawia, że Samsung ma więcej czasu na opracowanie i testy oprogramowania. Pozwala to też na skrócenie czasu dostarczenia finalnej wersji nakładki bez krytycznych błędów.

To jednak nie tak, że firma testuje tylko te trzy modele. Oprogramowanie przygotowane z myślą o tych urządzeniach zostało dodane ostatnio. Oprócz tego Samsung wewnętrznie testuje One UI 9.0 z myślą o ponad 20 urządzeniach: seriach S25, S24, S23, Z Fold 7, Z Flip 7, Galaxy A57-A54, A35, A34, A25, A24, A17, A16, A07 oraz tabletach.

Jednocześnie nakładka jest dostępna publicznie dla smartfonów z serii S26. W nadchodzących tygodniach firma może rozszerzyć testowe wersje aktualizacji na kolejne urządzenia. Oznacza to, że długie czekanie może nie być potrzebne.

One UI 9.0 zaraz pojawi się na serii Z Fold 8 i Z Flip 8

Nadchodzące tegoroczne składane smartfony Samsunga będą pierwszymi, które otrzymają nakładkę One UI 9.0. Oprogramowanie powinno być dostępne od razu po wyciągnięciu urządzeń z pudełka. Samsung zapowiedział już urządzenia, których debiut ma odbyć się 22 lipca 2026 r.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.