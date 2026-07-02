iPhone 18 Pro bez czerni. Wyciekły 3 nowe kolory na jesień

Rok temu zadebiutowały smartfony iPhone 17 Pro oraz Pro Max w niezwykle wyrazistych barwach. Uwagę klientów przykuwał przede wszystkim wariant Cosmic Orange o bardzo mocnym odcieniu pomarańczu.

Część użytkowników uważała tę wersję za nazbyt jaskrawą, a przy dłuższym korzystaniu bez etui barwa bywała męcząca dla wzroku. Apple mocno zaryzykował z nową paletą, co natychmiast wywołało sporo dyskusji o granicach modyfikowania klasycznego designu smartfonów.

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W tym roku sytuacja zapowiada się równie interesująco, chociaż producent obiera zgoła inny kierunek. Osoby, które liczyły na intensywny odcień żółtego (głównie ja), odczują zawód.

Z najnowszych przecieków wynika, że głównym kolorem marketingowym (czyli tym, którego będziemy widzieć wszędzie) zostanie czerwień, określana jako Dark Cherry. Apple postawił na znacznie ciemniejszą, bardziej stonowaną barwę, która zastąpi zeszłoroczne, mocno rzucające się w oczy propozycje.

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iPhone 18 Pro rezygnuje z czerni

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez analityka ukrywającego się pod pseudonimem Instant Digital, nadchodzący iPhone 18 Pro zadebiutuje na rynku w zaledwie trzech wersjach kolorystycznych. Paleta obejmie następujące odcienie:

Dark Cherry (ciemna wiśnia),

Light Blue (jasny niebieski),

Silver-Gray (srebrno-szary).

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Zestawienie to całkowicie pomija wariant czarny oraz ciemnoszary, co z pewnością będzie sporym zawodem dla nabywców szukających standardowych rozwiązań.

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Takie podejście powiela strategię, którą amerykański gigant zastosował przy poprzedniej generacji. W modelu iPhone 17 Pro również ograniczono wybór do trzech opcji, stawiając na promowany wtedy Cosmic Orange. W tegorocznej linii to właśnie Dark Cherry przejmie rolę głównego koloru marketingowego, a jasny niebieski zastąpi ubiegłoroczny odcień Deep Blue.

Choć wczesne doniesienia o kolorystyce bywały często sprzeczne, niedawny wyciek nagrania z testów zderzeniowych mocno uwiarygadnia obecne informacje.

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Wideo pochodzące z wyciekiem danych w indyjskiej firmie Tata Electronics ukazuje urządzenie w szarym wykończeniu. Pokrywa się to z przewidywanym wariantem Silver-Gray, nadając całej powyższej liście wysokie prawdopodobieństwo.

Brak klasycznej czerni staje się powoli stałym punktem spornym między producentem a klientami wybierającymi najdroższą linię Pro.

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Wariant 17 Pro był pierwszym od lat modelem omijającym ten konkretny kolor w swojej ofercie. Najnowsze raporty jednoznacznie wskazują, że nadciągająca generacja nie przyniesie pod tym względem absolutnie żadnych zmian, uparcie kontynuując zeszłoroczny trend.

Dlaczego brakuje informacji o bazowym modelu 18?

Jeśli wczytując się te przecieki zastanawiasz się, dlaczego wszyscy milczą o podstawowym modelu iPhone 18 - powód jest czysto harmonogramowy.

Apple zmienił strategię wydawniczą dla swoich tańszych wariantów. Zwykła "osiemnastka" nie zadebiutuje jesienią tego roku wraz z wersjami Pro, lecz została oficjalnie przesunięta na wiosnę 2028 r.

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To przesunięcie sprawia, że proces produkcyjny oraz łańcuchy dostaw znajdują się obecnie na zupełnie innym etapie.

Decyzje dotyczące ostatecznej palety barw dla bazowych urządzeń nie zostały jeszcze zatwierdzone, a inżynierowie mają przed sobą kolejne miesiące na rygorystyczne testowanie wykończeń obudowy. Z tego względu na sprawdzone szczegóły o wyglądzie tańszego smartfona trzeba będzie poczekać przynajmniej do przyszłego roku.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.