Po taniego Samsunga Galaxy idzie się do Żabki. Styknie 600 Żappsów

Ceny elektroniki użytkowej w ostatnich czasach szaleją, ale co jakiś czas można znaleźć naprawdę niezłe promki. Jedną z nich przygotował Samsung we współpracy z Żabką. Klienci popularnej sieci sklepów, którym Żappsy i tak zwykle przepadają co roku 1 stycznia bo zapominają ich wymienić na przekąski sylwestrowe mogą wreszcie wykorzystać je na coś faktycznie przydatnego.

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Galaxy S26 w promocji

Informacja o promocji pojawiła się w serwisie Pepper. Okazuje się, że w ramach najnowszej okazji klienci sieci sklepów Żabka mogą za zbierane przy zakupach punkty odebrać kod rabatowy, który następnie należy wykorzystać podczas składania zamówienia na stronie Samsunga.

Ile potrzeba Żappsów aby skorzystać z promki?

Wystarczy na swoim koncie Żabki w apce Żappka mieć równe 600 Żappsów.

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Co zrobić, żeby skorzystać z promocji?

W opisie promocji czytamy, że trzeba najpierw odebrać kod na zniżkę w wysokości 200 zł oraz dostęp do Klubu Samsung wraz z 8 proc. rabatu za 600 Żappsów. Znajdziecie go w aplikacji Żappka w menu Strefa Partnerów | Zakupy na samym dole.

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W koszyku, gdy już będziecie na stronie sklepu Samsunga, należy użyć zarówno kodu GALAXY-S26 od samego Samsunga, jeśli nie dodał się automatycznie po kliknięciu w link, jak i tego otrzymanego w aplikacji Żappka zaczynający się od „LS6-„. Na koniec należy dopisać kod NA-6.

Dzięki kodom promocyjnym ten telefon Samsunga w wersji 12/256 GB można kupić za 2365,26 zł (no i 600 Żappsów). A dlaczego warto go kupić i wybrać zamiast sprzętu Apple’a? Tego dowiecie się z naszego tekstu: Wybrałem Galaxy S26 zamiast iPhone'a 17. Jako Polak nie mam już żadnych wątpliwości.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie. W Grupie Spider’s Web od 2012 r. W swoich tekstach skupia się na Apple’u, telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą Rozrywka.Blog, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.