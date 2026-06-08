Żabka ma własny kontroler do gier. Ciekawszy niż PlayStation

Popularna sieć sklepów wprowadziła do sprzedaży kontroler do gier mobilnych, nazwany Triki. To gadżet przypominający kapsel, który łączy się z telefonem za pomocą Bluetooth. Wyposażono go w kilka czujników sprawiających, że to sprzęt bardziej zaawansowany, niż się spodziewamy. Nawiązuje do podwórkowych gier w kapsle, ale opiera się na nowoczesnym podejściu.

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Żabka wprowadza do sprzedaży kontroler Triki

Triki to, jak twierdzi Żabka, najmniejszy na świecie kontroler do gier. Całość rozmiarem przypomina klasyczny kapsel od szklanej butelki. Producent wyposażył go w mnóstwo czujników: żyroskop, akcelerometr oraz detektor ruchu. Dzięki nim kontroler rozpoznaje położenie oraz reaguje na ruch dłoni.

Nie znajdziemy na nim zatem żadnych przycisków, więc do czego służy nowy kontroler? Sprzęt został stworzony z myślą o integracji z aplikacją mobilną Żappka, w której znajdują się dedykowane gry. Kontroler pozwala rywalizować w produkcjach takich jak Snake, Ninja Frog, Bokser, Toss oraz w wirtualnej piłce nożnej. Z czasem do aplikacji ma trafiać więcej nowych gier.

Gry znajdziecie w sekcji Strefa Gier Triki, dostępnej zaraz po uruchomieniu aplikacji. Do rozpoczęcia rozgrywki kontroler jest wymagany - nie ma możliwości uruchomienia gier bez Trików. Żabka podchodzi do gier w taki sposób, że nie chodzi tu tylko o zwykłe granie.

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Za rozgrywkę możemy zgarnąć liczne nagrody. Użytkownik jest w stanie odebrać np. 60 proc. zniżki na wybrane produkty. Można wykonywać też wyzwania, za których ukończenie przewidziano żappsy. Oprócz tego w strefie Triki znajdziemy też liczne konkursy.

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Ile kosztuje kontroler Triki?

Żabka nie przesadziła z ceną nowego kontrolera i wyceniła Triki na 69,99 zł. Urządzenie ma być dostępne w ponad 12,5 tys. sklepów sieci w całej Polsce. Jest jednak opcja na kupno urządzenia znacznie taniej: za 39,99 zł lub 9,99 zł. Aby uzyskać tak niskie ceny, trzeba będzie wykonać odpowiednio 5 lub 10 zakupów za min. 20 zł z aplikacją Żappka w ciągu 30 dni.

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Niższą cenę uzyskamy za standardowe zakupy w Żabce. Dla stałych klientów sieci z płazem jest to zatem bardzo dobra opcja na zdobycie gadżetu w znacznie korzystniejszej cenie.

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Albert Żurek 08.06.2026 15:59

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