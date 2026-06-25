Żabka odpala "sklepy sezonowe". 170 placówek, a co po sezonie?

W całej Polsce działa ponad 13 tys. Żabek. Zdecydowanie najwięcej znajduje się ich w Warszawie i innych dużych miastach. Jednak nawet w mniejszych miejscowościach sklepy marki możemy znaleźć niemal na każdym kroku. Teraz, w sezonie letnio-wakacyjnym, będzie ich jeszcze więcej. Firma postanowiła bowiem postawić na sklepy sezonowe.

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Żabka z rekordową liczbą sklepów sezonowych

Żabka wie, że Polacy na wakacje chętnie wyjeżdżają nad polskie morze oraz jeziora. Dlatego gigant poinformował o wyjątkowo dobrym przygotowaniu się na falę turystów z całej Polski (i nie tylko). Sieć w tym roku uruchomiła bowiem rekordową liczbę sklepów sezonowych - aż 170 placówek.

Zdecydowana większość funkcjonuje nad morzem, bo prawie 150 placówek. Z kolei nad jeziorami - blisko 20. W tym roku firma uruchomiła 17 nowych lokalizacji w popularnych miejscowościach nadmorskich, takich jak: Rewal, Międzywodzie, Dziwnów, Mielno, Niechorze, Władysławowo, Jastarnia i Krynica Morska.

Sezonowy sklep Żabka

Sklepy pojawią się także w lokalizacjach, w których dotychczas ich nie było: w Juracie, Skorzęcinie nad Jeziorem Niedzięgiel, Wieleniu Zaobrzańskim nad Jeziorem Wieleńskim i Giewartowie nad Jeziorem Powidzkim. Według Żabki punkt w Jastrzębiej Górze (która znajduje się tuż nad morzem) ma być najbardziej wysuniętym na północ sklepem sieci.

Sezonowe sklepy są o tyle istotne, że powstają w miejscowościach, które poza sezonem letnim świecą pustkami. Na przykład w nadmorskich Rowach na co dzień mieszka 375 osób, ale dzięki turystom w sezonie letnim ma działać tam aż pięć sklepów. Oczywiście wszystkie obsługują głównie turystów.

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Żabka podchodzi do sezonowych sklepów modułowo

Zdecydowana większość Żabek w Polsce powstaje w klasycznych lokalach handlowych. Natomiast aby móc sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu na sklepy sezonowe, Żabka stosuje placówki w formule kontenerowej. W tym roku postawiono 24 modułowe obiekty o powierzchni do 90 m², które powstają w miejscach, gdzie brakuje tradycyjnych lokali.

Zdecydowana większość punktów sezonowych będzie działać nawet do końca września. W sklepach sezonowych, oprócz klasycznej oferty (hot-dogów, lodów czy napojów), można nabyć też dmuchane piłki, rękawki dla dzieci i koła do pływania. Od niedawna w Żabkach działają też automaty do smoothie.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.