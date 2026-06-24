Media Expert płaci za świadectwa. Piątki i szóstki zamieni na rabat

Koniec roku szkolnego 2025/2026 przypada na nadchodzący piątek, 26 czerwca. Promocja Media Expert rusza tego samego dnia i potrwa przez kilka dni, aż do następnego wtorku, 30 czerwca 2026 r. Zasady są bardzo proste: trzeba będzie zrobić zakupy i udać się do najbliższego sklepu Media Expert ze swoim świadectwem oraz zainstalowaną aplikacją sieci. Trzeba spełnić też kilka warunków.

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Media Expert z promocją rabatów za świadectwo

Promocja wymaga zakupu sprzętu w dniach 26–30.06 za min. 300 zł. Zakup można zrealizować zarówno w fizycznych sklepach Media Expert, jak i online z płatnością i odbiorem w sklepie stacjonarnym w ciągu 4 dni od zamówienia. Dzięki promocji można zyskać:

20 zł za samo pokazanie świadectwa.

5 zł za każdą piątkę.

6 zł za każdą szóstkę.

Akcja pozwala na odebranie maksymalnego rabatu w wysokości 200 zł i jest dostępna dla uczniów, którzy ukończyli klasę w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych ze świadectwem wystawionym za rok szkolny 2025/2026. Jedno świadectwo upoważnia do jednego zakupu z rabatem.

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Oprócz świadectwa trzeba wziąć ze sobą również telefon z zainstalowaną aplikacją Media Expert. Do uzyskania rabatu potrzebna jest bowiem karta klienta, dostępna wyłącznie w apce mobilnej na telefony z systemem Android oraz iOS.

Rabat można uzyskać na większość produktów dostępnych w Media Expert. Z promocji wyłączone są jednak produkty z kategorii outlet oraz produkty od sprzedawców innych niż Media Expert. W przypadku zamówień zrealizowanych online (przez aplikację mobilną oraz serwis internetowy) konieczne będą odbiór i płatność na miejscu.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.