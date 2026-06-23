Nowy Samsung już w Polsce. Ale mam dla ciebie inną propozycję

Samsung Galaxy A27 jest już dostępny w sprzedaży w kraju nad Wisłą. To przedstawiciel średniopółkowej serii i mniej zaawansowana wersja wprowadzonych wcześniej w tym roku Galaxy A37 oraz A57. Urządzenie plasuje się w segmencie smartfonów za ok. 1500 zł, ale czy aby na pewno to najlepszy wybór? Jest droższy, niż się spodziewaliśmy.

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Samsung Galaxy A27 już w Polsce - znamy oficjalną cenę

Samsung Galaxy A27 oficjalnie trafił do sprzedaży w Polsce. Jest dostępny zarówno u operatorów, jak i w popularnych sklepach z elektroniką w dwóch wersjach pamięciowych:

Galaxy A27 6/128 GB – 1529 zł;

Galaxy A27 8/256 GB – 1919 zł.

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Do wyboru użytkowników są trzy wersje kolorystyczne: czarna, niebieska oraz jasnoróżowa. Smartfon na pierwszy rzut oka wydaje się łakomym kąskiem. Jest to przecież Samsung Galaxy w cenie ok. 1500 zł, czyli budżecie, którym Polacy często dysponują na swój telefon. Sprzęt może pochwalić się niezłą specyfikacją techniczną:

6,7-calowym wyświetlaczem Super AMOLED o rozdzielczości FullHD+ i odświeżaniu 120 Hz;

procesorem Snapdragon 6 Gen 3;

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 lub 256 GB przestrzeni na dane;

zestawem aparatów 50 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix oraz 12 Mpix do selfie;

wsparciem dla kart microSD;

baterią 5000 mAh z ładowaniem 25 W;

wodoszczelnością IP64;

systemem Android 16 z nakładką One UI 8.5 oraz 6-letnim wsparciem w postaci aktualizacji;

łącznością 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 oraz NFC;

wymiarami 164 × 77,5 × 7,7 mm.

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Jest coś lepszego i tańszego – Galaxy A37

Sęk w tym, że w niższej cenie 1449 zł możemy nabyć znacznie lepiej wyposażonego Galaxy A37 5G. W wyższym modelu znajdzie się lepszy procesor Exynos 1480, zestaw aparatów 50 + 8 + 2 Mpix, nowsze Bluetooth 5.4, obsługa eSIM, szybsze ładowanie 45 W czy wodoszczelność IP67.

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Galaxy A37 nie tylko jest o 80 zł tańszy, ale i pod każdym względem lepszy. Oczywiście ten model startował z wyższej ceny (1869 zł), ale przez trzy miesiące od debiutu zdążył znacząco stanieć. Efektem tego jest niższa cena w porównaniu z niższym modelem A27. Jeśli macie akurat 1500 zł na telefon i chcecie Samsunga - weźcie A37.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.