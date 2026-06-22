Genialny ekran Samsunga dostaną kolejne telefony. Powinny mieć go wszystkie

Wraz z Galaxy S26 Ultra Samsung jako pierwszy wdrożył funkcję Privacy Display. To rozwiązanie wykorzystujące specjalny wyświetlacz, dzięki któremu tylko właściciel telefonu jest w stanie zobaczyć to, co się dzieje na ekranie. Obecnie jest ono jednak zarezerwowane tylko dla najdroższego modelu. W przyszłym roku się to zmieni i funkcja będzie dostępna w dwóch najlepszych Galaxy.

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Prywatny ekran dla Galaxy S27 Ultra oraz Galaxy S27 Pro

Funkcja prywatnego ekranu dostępna w S26 Ultra bazuje na zaawansowanym wyświetlaczu w połączeniu z algorytmami sterującymi. Narzędzie działa trochę tak jak ochronna folia prywatyzująca - ogranicza widoczność treści na ekranie pod kątem, ale dla użytkownika panel pozostaje w pełni czytelny.

W praktyce wygląda to tak, że jeśli na ekranie robimy coś, czego nie powinni widzieć inni - np. wpisujemy hasła albo odpisujemy komuś za pośrednictwem komunikatora internetowego - ekran automatycznie ogranicza kąty widzenia. Dzięki temu osoby patrzące na nasz telefon zza ramienia nie są w stanie przeczytać, co się na nim wyświetla.

Narzędzie działa selektywnie. Użytkownik może więc skonfigurować tę opcję z osobna dla każdej aplikacji, np. dla programów bankowych czy osobistych. Może ono też służyć do ukrywania wyskakujących powiadomień, pozostawiając resztę ekranu widoczną.

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Obecnie funkcja ta jest dostępna tylko w jednym modelu, ale w nowej generacji się to zmieni. Sprawdzony informator DCS ujawnił bowiem, że Samsung testuje prywatny ekran w Galaxy S27 Pro. Projekt nie został jeszcze sfinalizowany, ale do premiery nowych sztandarowych modeli pozostaje mnóstwo czasu. Mamy dopiero koniec czerwca, a debiut flagowych Galaxy S odbywa się najczęściej na początku roku - w styczniu lub lutym.

Już wcześniej poznaliśmy plany koreańskiego producenta co do przyszłorocznych modeli. Samsung ma bowiem wejść na rynek z czterema, a nie trzema wariantami. Będzie to możliwe dzięki Galaxy S27 Pro, który ma być mniejszą i nieco mniej zaawansowaną wersją S27 Ultra. Sprzęt zaoferuje 6,47-calowy ekran, aparat główny z modelu Ultra oraz dużą baterię. S27 Pro jest tym, czego od lat brakowało - mniejszą wersją najlepszego Galaxy.

Wszystkie nowoczesne smartfony powinny chronić prywatność ekranami

Producenci smartfonów mocno stawiają na kwestie prywatności, wprowadzając coraz to potężniejsze i bardziej zaawansowane zabezpieczenia. Problem polega jednak na tym, że możliwość podglądania tego, co inni robią na telefonach w komunikacji zbiorowej czy innych miejscach publicznych, od zawsze była zupełnie pomijana.

Dopiero Samsung postanowił coś z tym zrobić, wdrażając funkcję prywatnego ekranu w S26 Ultra. Jest to tylko jeden model, który stanowi kroplę w morzu potrzeb. Aby zapewnić najwyższy poziom prywatności, inni producenci również powinni oferować podobne rozwiązanie u siebie - nie tylko w najdroższych smartfonach, ale też tych ze średniej półki czy w tańszych propozycjach.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.