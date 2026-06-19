Android 17 rozkodował iPhone'a. Aż trudno uwierzyć, że zasysa te dane

Producent ostatnio wydał pierwszą stabilną wersję Androida 17. System operacyjny przynosi kilka przydatnych zmian w działaniu oprogramowania: dodano m.in. dymki podobne do tych z Messengera dla niemal wszystkich aplikacji czy też ulepszone nagrywanie ekranu. Nowością, o której Google nie wspomniał głośno, jest udoskonalenie narzędzia stworzonego do przesyłania danych z iPhone’a na nowy telefon z Androidem.

REKLAMA

Przejście na Androida jest prostsze dzięki Androidowi 17

Podczas przejścia z iPhone’a na iPhone’a proces przenoszenia plików jest rozwiązany idealnie - wystarczy trzymać oba telefony blisko siebie i wszystko przenosi się automatycznie. Podobnie wygląda to w przypadku Androida, gdy przechodzimy na nowy telefon z systemem Google. Przejście z jednej platformy na drugą nie było już jednak takie proste i oczywiste - powstały do tego oficjalne narzędzia, ale nie działały one idealnie.

Przechodząc z iPhone’a na Androida, mogliśmy liczyć na przeniesienie wielu danych osobowych, w tym zdjęć czy filmów, ale inne informacje nie przechodziły na drugi telefon. Android 17 to naprawia, ponieważ usługa Android Switch została usprawniona o możliwość przenoszenia znacznie większej ilości danych:

kont Google;

załączników kalendarza;

historii połączeń;

historii wiadomości iMessage, w tym multimediów i naklejek;

zaszyfrowanych wiadomości RCS;

układu aplikacji, skrótów i tapet na ekranie głównym;

plików i folderów;

alarmów;

załączników i etykiet Apple Notes;

kart eSIM (choć nie wszyscy operatorzy jeszcze je obsługują);

danych uwierzytelniających sieci Wi-Fi;

haseł i kluczy dostępu;

danych w aplikacjach, jeśli są obsługiwane przez programistów.

Oznacza to, że użycie narzędzia Android Switch przeniesie praktycznie wszystkie dane ze starego iPhone’a na nowy telefon z Androidem. Oczywiście, tak jak wcześniej, rozwiązanie służy do przenoszenia także bardziej podstawowych danych, takich jak zdjęcia.

REKLAMA

Dzięki temu przejście z jednego systemu na drugi będzie praktycznie nieodczuwalne dla użytkownika. Może on bowiem liczyć na identyczny układ aplikacji (z wyjątkiem widżetów dostępnych tylko na iOS), tę samą tapetę czy pliki i foldery schowane w pamięci telefonu. Narzędzie już wcześniej pozwalało automatycznie zainstalować aplikacje, ale teraz pozwoli zaoszczędzić czas potrzebny na ułożenie wszystkiego tak, jak było na starym telefonie.

Funkcja powinna być dostępna na innych telefonach z Androidem 17

Obecnie Google udostępnił ulepszoną wersję narzędzia dla własnych telefonów z Androidem 17. Z czasem jednak, gdy inni producenci smartfonów z Androidem będą aktualizowali swoje urządzenia, rozwiązanie powinno ułatwiać przejście z iPhone’a na każdego Androida.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Ładowanie...

Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.