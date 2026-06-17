iPhone 20 będzie niepowtarzalny. Wiemy, co Apple szykuje na jubileusz

Premiera iPhone’a X przyniosła tylko jeden smartfon z zupełnie nową stylistyką oraz możliwościami. Sprzęt był dostępny tylko w rozmiarze 5,8 cala, który pasował do dawnych telefonów. Przez ostatnie lata jednak smartfony znacząco urosły, a klienci lubią mieć wybór i nie być ograniczani tylko do jednej opcji.

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Jubileuszowy iPhone 20 w dwóch rozmiarach

Jak wynika z nowego doniesienia Marka Gurmana, Apple miał przyspieszyć prace nad iPhonem z okazji 20-lecia. O modelu, który będzie miał swoją premierę w 2027 r., wiemy już naprawdę sporo: z wcześniejszych plotek wynika, że telefon ma zostać wyposażony w ekran z poczwórnie zakrzywionym szkłem, podobnie jak Apple Watch. Takie rozwiązanie powinno zapewnić efekt bezramkowego wyświetlacza.

Według informatora z Bloomberga smartfon ma być dostępny w dwóch rozmiarach o wielkości podobnej do tegorocznych iPhone’ów 18 Pro i 18 Pro Max. Nadchodzące modele, tak jak obecna seria, z kolei zaoferują odpowiednio 6,3- i 6,9-calowe wyświetlacze. Oznacza to, że jubileuszowy iPhone 20 (XX) powinien być dostępny w identycznych albo nieco większych rozmiarach.

Osobiście nie zdziwiłbym się, gdyby Apple wraz z urządzeniem stworzonym na 20-lecie iPhone’a przekroczył granicę 7,0 cala w większym modelu Max. W smartfonach z Androidem ekrany o przekątnej 7,0 cala były stosowane już od wielu lat (np. w składanych Motorolach Razr 60 Ultra), ale Apple jeszcze nie stworzył telefonu z panelem większym niż 6,9 cala.

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Rewolucyjny iPhone tuż obok składaka

Mark Gurman uważa, że jubileuszowy iPhone zostanie wprowadzony na rynek tuż obok składanego smartfona Apple’a drugiej generacji. Wszystkie trzy modele mają być wyposażone w 2-nanometrowy czip Apple A21 Pro. Jednocześnie Apple ma pracować nad tańszym iPhonem 19, który ma mieć premierę na początku 2028 r. i będzie wyposażony w nieco mniej zaawansowany czip A21.

W tym roku dostaniemy natomiast iPhone’y 18 Pro (Max) oraz pierwszego składanego iPhone’a. Apple jednak po raz pierwszy zmieni kalendarz premier i oddzieli debiut bardziej zaawansowanych modeli od podstawowych iPhone’ów 18, które zostaną wprowadzone na rynek dopiero na początku 2027 r.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.