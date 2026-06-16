iPhone 18 poczeka pół roku dłużej. Apple zmienia strategię

Od 2011 roku i debiutu modelu 4S, Apple przyzwyczaił rynek do trzymania się jesiennego kalendarza premier. Wrzesień stał się miesiącem, w którym cała branża z uwagą śledziła prezentacje najnowszych flagowców.

Taki system pozwalał producentowi na maksymalne wykorzystanie kluczowego, świątecznego sezonu zakupowego, co generowało najwyższe przychody w czwartym kwartale. Wcześniejsze generacje, od pierwszego urządzenia do wersji czwartej, pojawiały się latem, jednak ostatecznie to jesień okazała się najbardziej dochodowym oknem sprzedażowym.

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Wiosna i lato pozostawały z kolei zarezerwowane dla innych linii produktowych. W pierwszej połowie roku Apple prezentował nowe iPady, odświeżone komputery Mac oraz budżetowe telefony z serii SE. Czerwcowe konferencje skupiały się natomiast na nowościach w oprogramowaniu. Taki układ gwarantował przewidywalność zarówno dla inwestorów, jak i dla samych konsumentów. Obecnie ta czytelna struktura ulega diametralnej modyfikacji pod ciężarem rosnącego portfolio firmy.

Dwie tury dla rodziny iPhone 18

iPhone 17

Wiele wskazuje na to, że w tym roku standardowy model 18 nie trafi na sklepowe półki w dotychczasowym, tradycyjnym terminie. Zgodnie z najświeższymi informacjami płynącymi z łańcucha dostaw za MacRumors, Apple zaplanował jego debiut na początek 2027 r. Oznacza to, że najbliższa jesień będzie należeć wyłącznie do zaawansowanych wariantów Pro oraz pierwszego w historii marki smartfona wyposażonego w składany ekran.

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Przesunięcie to potwierdzają słowa prezesa Largan Precision, Lina En-pinga. Podczas corocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy wspomniał on, że duży amerykański klient podjął decyzję o przełożeniu premiery nowego modelu na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Firma ta jest głównym dostawcą obiektywów aparatów dla iPhone'ów, co nadaje tym doniesieniom sporej wagi i wpisuje się we wcześniejsze branżowe przecieki.

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Choć prezes nie wskazał bezpośrednio na Apple, specyfika profilu zamówień wyraźnie zawęża grono podejrzanych do tej jednej firmy. Publiczne deklaracje kooperantów na temat przyszłych planów klientów zdarzają się bardzo rzadko, dlatego rynek traktuje te sygnały jako wysoce wiarygodne.

Z perspektywy produkcyjnej taka decyzja wpłynie na harmonogram zakupów kluczowych komponentów, a zwiększone wykorzystanie linii montażowych w fabrykach dostawców przypadnie dopiero na czwarty kwartał bieżącego roku.

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Logistyka wymusza elastyczność i zmianę podejścia

Nowa strategia zakłada podział premier na dwie oddzielne tury. Jesienią firma nadal będzie skupiać się na prezentowaniu sprzętu klasy premium, natomiast tańsze edycje będą wprowadzane na rynek kolejnej wiosny. Będzie to pierwsze tak drastyczne i celowe rozdzielenie modeli z jednej, głównej serii od ponad dekady, kiedy to ugruntował się roczny cykl.

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Rozłożony w czasie debiut ma pomóc w znacznie sprawniejszym zarządzaniu zasobami fabryk. Główna linia smartfonów ma rozrosnąć się wkrótce aż do sześciu urządzeń, co rodzi potężne wyzwania logistyczne. Taki podział pozwoli utrzymać stabilniejsze wyniki sprzedaży na przestrzeni całego roku.

Z doniesień wynika przy tym, że same podstawowe wersje nie zaoferują drastycznych zmian wizualnych, zachowując znane już przekątne ekranu: 6,3 cala dla modelu 18 oraz 6,1 cala dla wariantu 18e.

To krok, który Apple musiał w końcu rozważyć przy tak rozszerzającym się portfolio. Skupienie i utrzymanie uwagi rynku na sześciu różnych urządzeniach zaprezentowanych tego samego dnia byłoby karkołomne. Nieunikniona, wewnętrzna rywalizacja między poszczególnymi modelami mogłaby również negatywnie odbić się na końcowym popycie.

Rozbijając premiery na dwa osobne okna, producent zyskuje elastyczność i gwarantuje sobie stałą obecność w świadomości konsumentów. Jesień zarezerwowana zostanie dla droższych wariantów wprowadzających technologiczne nowości, podczas gdy wiosna przyciągnie osoby zainteresowane tańszymi rozwiązaniami z bardziej stonowaną specyfikacją.

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Zaktualizowany kalendarz debiutów

Opierając się na aktualnych danych od dostawców, zaktualizowany harmonogram najbliższych, kluczowych premier sprzętowych prezentuje się prosto i następująco:

Jesień 2026: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max oraz składany iPhone Ultra.

Wiosna 2027: iPhone 18, iPhone 18e oraz iPhone Air 2.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.