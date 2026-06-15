iPhone 18 Pro bez funkcji kameleona. Apple naprawił dziwny problem

Po premierze iPhone’a 17 Pro w sieci pojawiły się liczne doniesienia o tym, że najnowsze smartfony wyposażone w aluminiową obudowę unibody mają problemy z trwałością oraz przebarwieniami. Dotyczyło to głównie pomarańczowej wersji kolorystycznej, która po czasie traciła kolor i zmieniała się w różowy. Apple najwyraźniej znalazł na to sposób.

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iPhone 18 Pro nie zmieni już koloru

O problemie zmiany koloru iPhone’ów 17 Pro zrobiło się najgłośniej zaraz po premierze urządzeń. Sprawa nigdy nie została oficjalnie potwierdzona przez producenta, lecz firma wydała krótki komunikat sugerujący, aby nie wykorzystywać wybielaczy ani innych produktów zawierających nadtlenek wodoru do czyszczenia urządzenia.

Sam od kilku miesięcy korzystam z iPhone'a 17 Pro Max w kolorze pomarańczowym i przy codziennym użytkowaniu nie zauważyłem żadnych zmian. Problem zatem dotyczył tylko garstki użytkowników, ale mimo wszystko występował. Jednak, jak wynika z nowych doniesień, Apple wraz z premierą iPhone’a 18 Pro (Max) ma zastosować nowy proces produkcyjny do tworzenia kolejnej generacji urządzeń.

Stosowane aluminiowe obudowy mają być tworzone w ulepszonym procesie rafinacji aluminium, opartym na niższych temperaturach i mniejszej liczbie etapów. Według informatora kluczowe usprawnienie ma "obniżyć temperaturę topnienia mieszanki i zapobiec tworzeniu się struktury żywicy na powierzchni". Dzięki temu obudowa iPhone’a 18 Pro ma być wykonana z bardziej wytrzymałego stopu aluminium o mniejszej podatności na przebarwienia.

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Szkoda by zepsuć tak ładne kolorki

Doniesienia sugerują, że tegoroczne smartfony mogą być ogólnie bardziej odporne na przeciwności losu, takie jak zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne. Mimo że problem z przebarwieniami nie dotyczy większości użytkowników, zmiana ta pokazuje chęć ciągłego udoskonalania sprzętu przez Apple’a.

To szczególnie istotne, jeśli firma w najlepszych modelach zrezygnuje z czerni na rzecz bardziej wyróżniających się wersji kolorystycznych. Tegoroczny iPhone 18 Pro ma pojawić się w niebieskim i bordowym kolorze. Głupio by było, gdyby takie ładne smartfony zmieniały kolory, nawet z winy użytkownika.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.