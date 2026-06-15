Samsung przypadkiem pokazał nowego Galaxy. Nic więcej nie potrzebujesz

Samsung omyłkowo ujawnił Galaxy A27. To nieco mniej zaawansowana wersja wprowadzonego jakiś czas temu na rynek Galaxy A37, która zachowuje wiele cech droższego modelu. Urządzenie zostało znacząco ulepszone względem zeszłorocznego A26, zyskując przede wszystkim nowocześniejszy wygląd.

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Samsung Galaxy A27 to definicja rozsądnego smartfona dla Polaka

Czeski oddział Samsunga przez przypadek opublikował stronę produktową modelu Galaxy A27 na swojej oficjalnej witrynie internetowej. Firma jednak po jakimś czasie usunęła wszelkie informacje na temat urządzenia, co sugeruje, że trafiły one do sieci przez pomyłkę.

W internecie jednak nic nie ginie i dzięki SamMobile poznaliśmy wygląd oraz specyfikację techniczną tego modelu. Samsung Galaxy A27 może pochwalić się:

6,7-calowym wyświetlaczem Super AMOLED o rozdzielczości FullHD+ i odświeżaniu 120 Hz;

procesorem Snapdragon 6 Gen 3;

6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 lub 256 GB przestrzeni na dane;

zestawem aparatów 50 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix oraz 12 Mpix do selfie;

wsparciem dla kart microSD;

baterią 5000 mAh z ładowaniem 25 W;

wodoszczelnością IP64;

systemem Android 16 z nakładką One UI 8.5 oraz 6-letnim wsparciem aktualizacjami;

łącznością 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 oraz NFC;

wymiarami 164 × 77,5 × 7,7 mm.

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Smartfon został ulepszony w kilku kluczowych kwestiach względem poprzednika - Galaxy A26. W modelu A27 Samsung wreszcie zastosował pasujący do obecnych czasów ekran z otworem na aparat przedni, zamiast podejścia z wcięciem w kształcie kropli wody.

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Z drugiej strony mamy też procesor Snapdragon 6 Gen 3, który ma być wydajniejszy od Exynosa 1380 zastosowanego w A26. W urządzeniu zastosowano też głośniki stereo, których zabrakło poprzednikowi. Pamięć w dalszym ciągu można rozszerzyć o kartę microSD, korzystając z hybrydowej tacki Dual SIM. Strona Samsunga zasugerowała, że w urządzeniu ma znaleźć się obsługa Samsung DeX – interfejsu pozwalającego zamienić telefon w komputer. To byłby pierwszy Galaxy A z taką funkcją.

To jednak nie tak, że Galaxy A27 robi wszystko lepiej niż A26. Nowy model spełnia normę odporności IP64, która nie gwarantuje pełnej odporności na zanurzenia, a jedynie na lekkie zachlapania. W starszym Galaxy A26 producent zastosował IP67, więc decyzja o pogorszeniu ochrony jest co najmniej nietypowa.

Ile kosztuje Galaxy A27?

Obecnie nie znamy oficjalnej ceny urządzenia, ale nieoficjalnie mówi się, że sprzęt będzie kosztować 349 lub 439 euro w zależności od wersji (6/128, 6/256 GB). W Polsce smartfon kosztowałby zatem ok. 1500 zł. To rozsądna cena jak na smartfon.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.