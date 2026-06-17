Drugiego Samsunga dostaniesz gratis. Operator zaskakuje

Zasady promocji są bardzo proste. W pierwszej kolejności trzeba zakupić dowolny model z serii Galaxy S26 w sieci Orange. Do wyboru są trzy opcje i wszystkie pozwalają na odbiór Galaxy A36 w gratisie. Aby go otrzymać, trzeba będzie się o niego upomnieć. Jak to zrobić?

REKLAMA

Samsung Galaxy A36 w gratisie przy zakupie Galaxy S26

Promocja Orange i Samsunga w pierwszej kolejności wymaga kupna jednego z przedstawicieli serii Galaxy S26 wraz z abonamentem pomarańczowego operatora. Do wyboru mamy:

Akcja pozwala kupić dowolną wersję pamięciową oraz kolorystyczną. Kluczem jest jednak zakup urządzenia w terminie od 15 czerwca do 5 lipca 2026 r. do godz. 23:59. Kupno smartfona nie sprawia jednak, że operator automatycznie doda nam Galaxy A36 do koszyka, a gratis przyjdzie wraz z zakupionym Galaxy S26.

Zamiast tego musimy wykonać kilka dodatkowych kroków:

aktywować urządzenie do 12 lipca do godz. 23:59, uruchamiając je na terenie Polski z aktywną kartą SIM i akceptując EULA;

zalogować się do konta Samsung;

do 19 lipca wypełnić na terenie Polski formularz zgłoszeniowy dostępny w aplikacji Samsung Members, załączając wszystkie potrzebne dane i informacje.

REKLAMA

Następnie należy poczekać na weryfikację naszego zgłoszenia. W regulaminie Orange i Samsung twierdzą, że ta potrwa do 14 dni roboczych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu 30 dni roboczych otrzymamy Samsunga Galaxy A36, który zostanie wysłany kurierem na wskazany w formularzu adres.

Tylko 900 egzemplarzy w promocji

W promocji producent i operator przygotowali 900 egzemplarzy smartfonów Galaxy A36 przyznawanych za zakup Galaxy S26. Każdy klient może odebrać maksymalnie trzy Galaxy A36, kupując trzy modele z serii S26. Promocja jest zatem mocno ograniczona pod kątem liczby urządzeń. Polecam się więc pospieszyć.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Ładowanie...

Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.