Samsung podzieli nowego składaka Galaxy. Domyślam się, co trafi do Polski

Rynek flagowych smartfonów Samsunga od lat opiera się na rywalizacji autorskich procesorów Exynos z układami Snapdragon od amerykańskiego Qualcomma.

Przez długi czas producent stosował strategię podziału rynkowego, a wybór serca telefonu decydował o wydajności i kulturze pracy urządzenia. Zwolennicy Snapdragonów chwalą je za świetną grafikę, stabilność pod obciążeniem oraz lepszą efektywność energetyczną. Z kolei Exynos pozwala Samsungowi na większą niezależność i skuteczne cięcie kosztów.

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Niestety, europejskie edycje z Exynosem przez lata borykały się ze spadkiem wydajności w grach i zauważalnie wyższym zużyciem energii. Rodziło to słuszne poczucie niesprawiedliwości wśród klientów płacących za sprzęt tyle samo, co mieszkańcy Stanów Zjednoczonych korzystający z rozwiązań Qualcomma.

Z Flip 8 w Polsce z Exynosem 2600?

Choć ostatnie generacje składanych smartfonów Samsunga trzymały się wyłącznie sprawdzonych układów Snapdragon, przecieki z azjatyckich źródeł zwiastują powrót dawnej strategii. Galaxy Z Flip 8 ponownie otrzyma zróżnicowane procesory w zależności od regionu dystrybucji.

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Dla polskiego konsumenta kluczowa pozostaje informacja, że nasz kraj znalazł się w strefie wpływów autorskich układów. Oficjalne egzemplarze z polskiej dystrybucji, które trafią na półki sklepowe, będą najpewniej napędzane Exynosem 2600.

Chip wyprodukowany w 2-nanometrowym procesie technologicznym zaoferuje dziesięciordzeniowy procesor i układ graficzny Xclipse 960, rzucając bezpośrednie wyzwanie Snapdragonowi 8 Elite Gen 5.

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Europejskie alternatywy ze Snapdragonem

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że oficjalna dystrybucja nie pozostanie jedyną opcją. Ze względu na specyfikę unijnego rynku, do mniejszych sklepów internetowych z pewnością trafią egzemplarze sprowadzane z innych państw.

Według raportów, Exynosy otrzymają jedynie wybrane kraje Starego Kontynentu, podczas gdy pozostała część Europy będzie mogła cieszyć się Snapdragonem.

Zakup smartfona z sąsiedniego państwa pozwoli ominąć polskie ograniczenia bez konieczności zamawiania sprzętu z Azji czy Ameryki. Jeśli zdecydujesz się na taki krok, należy jednak zachować ostrożność i zawczasu zweryfikować dwie kluczowe kwestie:

możliwość bezproblemowej realizacji napraw gwarancyjnych w krajowych, autoryzowanych serwisach,

pełną kompatybilność lokalnych usług sieciowych u operatorów.

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To pierwsze zrealizujesz za pomocą rękojmi, szczególnie jeśli kupisz u dużych polskich sprzedawców. A to drugie? Powinno grać, nieważne gdzie kupimy Z Flipa.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.