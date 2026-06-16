Commodore zrobiło telefon. Jest klapka i pogarda social mediami

Najnowszy Commodore Callback 8020 nie jest jednak pełnoprawnym składanym smartfonem, a urządzeniem, które wygląda, jakby powstało w latach 90. Mimo braku Androida telefon jest w stanie obsłużyć aplikacje z systemu Google’a. Ma jednak za zadanie uwolnić Cię od mediów społecznościowych i uzależnienia od technologii.

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Commodore Callback 8020 to telefon z klapką, jak żaden inny

Dziś na rynku znajdziemy przede wszystkim składane smartfony z klapką, takie jak Galaxy Z Flip 7. Przez fakt ogólnodostępności urządzeń smart klasyczne telefony nieco poszły w zapomnienie. Z drugiej strony zrodził się jednak trend zakładający powrót do tzw. dumbphone’ów – czyli klasycznych telefonów bez mnóstwa zaawansowanych funkcji.

Commodore Callback 8020 ma być czymś pomiędzy. Urządzenie na pierwszy rzut oka wygląda bowiem jak telefon z lat 80. Oprócz budowy z klapką widzimy tu przezroczystą obudowę oraz antenkę. Wyświetlacze są dwa: na zewnątrz znajdziemy 1,77-calowy panel, który pokazuje tylko godzinę i datę, nie wyświetlając nawet powiadomień.

Wewnątrz natomiast zastosowano 3,25-calowy dotykowy panel o rozdzielczości 480 × 640 pikseli, choć dotyk jest domyślnie wyłączony. System aktywuje go wyłącznie wtedy, gdy wymagają tego określone aplikacje. Standardowo trzeba korzystać z fizycznej klawiatury i krzyżaka.

Sprzęt bazuje na systemie Sailfish OS (opartym na Linuksie) i jest w stanie obsłużyć aplikacje z Androida. Blokuje jednak media społecznościowe, pozwalając na korzystanie jedynie z przydatnych narzędzi, takich jak Mapy Google, WhatsApp, Spotify czy OpenBubbles.

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W specyfikacji Commodore Callback 8020 znajdziemy też procesor MediaTek Helio, 4 GB pamięci operacyjnej, 64 GB pamięci masowej czy slot na kartę microSD do 256 GB. Za dostarczanie energii odpowiada bateria o pojemności 1550 mAh, która ma zapewnić… aż tydzień pracy przy umiarkowanym użytkowaniu. O jakość zdjęć dba natomiast aparat Sony o rozdzielczości 48 Mpix.

Telefon, który obsługuje też gry z Commodore 64

Oprócz wyglądu nawiązującego do kultowych komputerów z lat 80. Callback 8020 oferuje zainstalowane gry z Commodore 64 oraz odtwarzacz muzyki bazujący na układzie dźwiękowym SID. Telefon wyposażono także w port audio 3,5 mm, a w zestawie znajdziemy przewodowe słuchawki z pilotem. Całość uzupełnia wbudowane radio FM.

Premiera telefonu ma odbyć się jeszcze w tym roku, a przedsprzedaż rozpocznie się 30 czerwca.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.