Rozkładasz smartfon i doczepiasz lunetę. Nowa rzeczywistość telefonów

Trend zapoczątkowany przez chińskich producentów smartfonów ma na celu ulepszenie możliwości fotograficznych urządzeń za pomocą doczepianego obiektywu. Rozwiązanie to zastosowało już wiele popularnych firm: Xiaomi, Oppo, Vivo. Dotychczas doczepiany moduł, podobnie jak w aparacie fotograficznym, był widoczny w klasycznych smartfonach. Zaraz trafi także do składaków.

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Tuby przykręcone do składanego telefonu to nowa rzeczywistość

Jak wynika z doniesień dyrektora marki Vivo, Hana Boxiao, nadchodzący smartfon firmy X Fold 6 będzie pod kątem możliwości najlepszym składanym smartfonem na rynku. Ta odpowiedź na nadchodzącego Samsunga Galaxy Z Fold 8 Ultra zostanie wyposażona w potężny zestaw aparatów składający się z modułu głównego z czujnikiem 200 Mpix o wielkości 1/1,4 cala i teleobiektywu z matrycą 50 Mpix Sony LYT-602.

Jednocześnie będzie to pierwszy składany smartfon obsługujący doczepiany obiektyw, podobny do tych z tradycyjnych aparatów. Oczywiście będzie to specjalna konstrukcja Vivo - telekonwerter ZEISS G2 o ogniskowej 200 mm, który ma zapewniać 8,7-krotne optyczne przybliżenie dla głównego aparatu.

Telekonwertery w smartfonach działają jak klasyczne obiektywy w aparatach fotograficznych. Akcesorium pozwala wykonywać zdjęcia z przybliżeniami, które nie są możliwe do osiągnięcia za pomocą standardowych teleobiektywów, zapewniających najczęściej jedynie 3-, 4- lub 5-krotne przybliżenie bezstratne.

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Telekonwerter wykorzystany w modelu Vivo X Fold 6 znajdziemy m.in. w Vivo X300 FE, który jest dostępny w Polsce. Sprzęt wykonuje naprawdę świetne zdjęcia, lecz nie jest to jeszcze poziom znacznie droższego i bardziej zaawansowanego Vivo X300 Ultra z telekonwerterem 400 mm.

Co jeszcze będzie umieć Vivo X Fold 6?

Dyrektor Vivo potwierdził kilka szczegółów na temat tegorocznego składaka tej marki. W urządzeniu producent zastosuje 8,02-calowy ekran AMOLED o jasności od 1 do 5000 nitów produkcji Samsunga. Za wydajność odpowie procesor Dimensity 9500 Super Edition, a energii dostarczy akumulator o pojemności 7000 mAh.

Gdyby smartfon trafił na globalny rynek, Apple i Samsung dostaliby mocnego konkurenta, który zniszczyłby ich propozycje pod kątem fotograficznym.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.