Android 17 już tu jest. Na tych smartfonach pobierzesz system

Większość nowoczesnych telefonów od dłuższego czasu działa już na Androidzie. Producenci zakończyli proces wdrażania systemu kilka miesięcy temu. Użytkownicy jednak nie musieli czekać długo na następcę. Dziś rozpoczyna się proces udostępniania Androida 17. Na początku trafi on na konkretne modele - lepiej sprawdź, czy Ty się kwalifikujesz.

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Android 17 z funkcją dymków aplikacji

Każdy z nas chyba zna dymki z Messengera - to funkcja, która pozwala uruchomić czaty nad inną aplikacją. Największą nowością Androida 17 są natywne dymki, które zamieniają dowolną aplikację w niewielkie, pływające okno.

Dzięki temu można uruchomić jedną aplikację nad inną - np. inny komunikator niż Messenger podczas oglądania filmu na YouTube czy przeglądania internetu. Aby to zrobić, należy nacisnąć i przytrzymać ikonę wybranej aplikacji, tak by przekształciła się w dymek. Opcja ta została zaprojektowana z myślą o urządzeniach z dużymi ekranami (tablety, składaki), gdzie dymki będą przypięte do specjalnego paska na dole.

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Większe bezpieczeństwo to domena Androida 17

Google w systemie Android 17 postawił na kwestie bezpieczeństwa. W oprogramowaniu dodano bowiem ulepszenia funkcji Live Threat Detection, która teraz skutecznie blokuje podejrzane aplikacje i próby oszustwa. Oprócz tego tryb ochrony zaawansowanej bardziej zabezpiecza przed odgadnięciem kodu PIN.

Użytkownik może skorzystać też z czasowego przyznania dostępu do lokalizacji, ukrywania nazw aplikacji na ekranie głównym czy rozszerzenia kontroli rodzicielskiej na wszystkie urządzenia z Androidem.

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Reakcje na ekranie – nagrywanie ekranu i siebie

Kolejną przydatną nowością Androida 17 jest funkcja Reakcje na ekranie. Działa w taki sposób, że podczas nagrywania ekranu domyślnym narzędziem wbudowanym w system możemy uruchomić też nagrywanie twarzy przednią kamerą. Dotychczas było dostępne nagrywanie głosu, ale bez obrazu z aparatu.

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Na początek Android 17 dla smartfonów Google Pixel

Mam jednak złą wiadomość. W pierwszej kolejności Android 17 jest udostępniany tylko posiadaczom smartfonów Google Pixel. Jeśli masz w miarę nowego Pixela, uaktualnienie pobierzesz jeszcze dzisiaj. Użytkownicy modeli innych marek muszą poczekać, zanim ich producent udostępni własną wersję nakładki bazującej na Androidzie 17 jeszcze 2026 r.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.