Świetny sprzęt Google wraca. Mają nowy pomysł

Wygląda na to, że po miesiącach przeciągania struny Google wreszcie szykuje się do wypuszczenia swojego nowego głośnika typu Home Speaker. Co prawda firma oficjalnie wciąż powtarza mantrę o „premierze wiosną 2026”, to kalendarz nie kłamie - lato zaczyna się za chwilę, a sprzętu jak nie było, tak nie ma. Na szczęście ostatnie dni przyniosły kilka bardzo konkretnych sygnałów, że tym razem to już naprawdę zaraz. Konkretniej, 25 czerwca.

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Best Buy zdradza więcej niż Google chce powiedzieć

Google Home Speaker

Najmocniejszy trop pochodzi z Best Buy Canada, gdzie wprost wpisano datę premiery: 25 czerwca 2026 r.. To pierwszy raz, kiedy jakikolwiek duży sprzedawca przypisał temu urządzeniu konkretny dzień. Oczywiście takie daty bywają placeholderami, ale w tym przypadku wygląda to na coś więcej.

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Jeszcze ciekawiej robi się po stronie samego Google. Szef Google Home, Anish Kattukaran, wysłał do testerów Gemini for Home wiadomość, w której podziękował za udział w programie i pochwalił się liczbami - 3,5 mln zarejestrowanych użytkowników to wynik, którego nie powstydziłaby się żadna platforma smart home. Ale najważniejsze było jedno zdanie: „dla tych, którzy czekają na pewien głośnik, warto uważnie obserwować skrzynkę w przyszłym tygodniu”. Trudno o bardziej oczywistą zapowiedź.

Nest Mini i Nest Audio znikają ze sklepów. Przypadek? Nie sądzę

Równolegle Google zaczął cichutko wygaszać swoje starsze głośniki. Nest Audio i Nest Mini są już niedostępne w oficjalnym sklepie Google w Stanach Zjednoczonych, a w Best Buy Nest Audio trafił na wyprzedaż za 74,99 dol.. To czyszczenie magazynów przed premierą nowego modelu. To też potwierdza, że Google nie traktuje nowego Home Speakera jako drobnej aktualizacji, ale jako pełnoprawny następca linii Nest. Zresztą sama nazwa - bez „Nest” - sugeruje, że firma chce odciąć się od poprzedniej generacji i zbudować coś bardziej spójnego z ekosystemem Gemini.

Co właściwie wiemy o nowym Google Home Speaker? Głośnik został oficjalnie zapowiedziany już w październiku ubiegłego roku i od początku przedstawiano go jako pierwsze urządzenie smart home projektowane od zera pod Gemini. Ma oferować dźwięk 360°, parowanie stereo, obsługę multiroom i - co szczególnie interesujące - możliwość połączenia z Google TV Streamerem, tworząc coś na kształt mini‑kina domowego. Cena to 99,99 dol., a dostępność obejmie m.in. Stany Zjednoczone, Kanadę, Europę, Japonię i Australię.

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Google Home Speaker

Jeśli Best Buy Canada ma rację, to za kilkanaście dni nowy Google Home Speaker trafi do sprzedaży. A jeśli Google znowu coś opóźni? Cóż - wtedy przynajmniej będziemy mogli powiedzieć, że naprawdę się starali, żeby wyglądało, jakby premiera była blisko. Chociaż tym razem… wygląda na to, że faktycznie jest.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.