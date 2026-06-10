Supertelewizory wjeżdżają do polskich mieszkań. Nie zapłacisz fortuny

Jeszcze trzy lata temu telewizor z podświetleniem RGB MiniLED był odpowiednikiem supersamochodu - wiedziałeś, że istnieje, widziałeś zdjęcia, ale samego produktu i tak nigdy nie dotknąłeś, bo kosztował tyle co mieszkanie. Dziś Hisense przywozi tę technologię do Polski w rozmiarach od 55 do 116 cali i - co kluczowe - nie prosi już za nią absolutnie horrendalnych kwot. To albo przełom, albo bardzo dobry marketing. Przyszło nam to sprawdzić z bliska.

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Zurich, FIFA i nowe telewizory. Dlaczego tak?

Polska premiera serii UR8S, UR9S oraz sztandarowego 116UXQ odbyła się w kontekście, który Hisense lubuje się szczególnie - przy okazji piłki nożnej. Chińska firma jest oficjalnym sponsorem Mistrzostw Świata FIFA 2026 i aktywnie korzysta z tej pozycji marketingowo, włącznie z tym, że to właśnie telewizory RGB MiniLED tej marki służą jako ekrany do wideoasystenta sędziowskiego (VAR) w trakcie mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W siedzibie FIFA w Zurychu producent zaprezentował światu swoje nowe modele, a prezentacja w Polsce wpisuje się właśnie w tę globalną kampanię.

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Można by ironizować, że łączenie najnowszych telewizorów z futbolem to chwyt stary jak świat, ale uczciwie trzeba przyznać: wideoasystent oglądający fragmenty akcji na 65-calowym UR9S w 180 Hz to sytuacja, w której marketing pokrywa się z realnym zastosowaniem. Telewizory RGB MiniLED od Hisense faktycznie mają atuty, które robią różnicę przy analizie dynamicznego obrazu sportowego - i do tego jeszcze wrócimy.

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Czym właściwie jest RGB MiniLED i dlaczego to ma znaczenie

Żeby dobrze ocenić to, co Hisense pokazało w Polsce, warto rozumieć, czym ta technologia różni się od klasycznego MiniLED, który zna już niemal każdy konsument kupujący telewizor w cenie powyżej 3000 złotych. W standardowym MiniLED podświetlenie opiera się na niebieskich diodach- tysiącach małych, ale jednak białych lub niebieskich źródeł światła, które przechodzą przez warstwę kwantowych kropek (Quantum Dots), by zyskać kolor. To trochę jak malowanie świata wyłącznie niebieską farbą, a potem nakładanie filtrów, żeby uzyskać inne barwy.

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Hisense RGB MiniLED UXQ

RGB MiniLED robi to zupełnie inaczej: każda strefa lokalnego wygaszania zamiast jednej białej lub niebieskiej diody ma trzy niezależne źródła światła - czerwone, zielone i niebieskie. Kolory powstają bezpośrednio u źródła, bez filtrów i konwersji, co oznacza mniejsze straty energii, czystsze spektrum i - w praktyce - pokrycie przestrzeni barw BT.2020 sięgające 100 proc. Dla porównania dobre QLED-y czy konwencjonalne MiniLED-y osiągają zazwyczaj 80-85 proc. tej przestrzeni. BT.2020 to przestrzeń barw, na której opiera się nowoczesny HDR. Więcej jej pokrycia to konkretna, widoczna różnica: bardziej żywe czerwienie, głębsze pomarańcze, bardziej realistyczne zielenie na boisku i twarzach zawodników.

W marcu organizacja Consumer Technology Association formalnie uznała telewizory „RGB LED" za nową kategorię produktową - nie tylko marketingowy termin, lecz technicznie zdefiniowaną klasę urządzeń. Hisense twierdzi, że odegrał kluczową rolę w kształtowaniu tego standardu, co nie jest tylko przechwałką - to Chińczycy jako pierwsi w historii wprowadzili na rynek 116-calowy telewizor z tym podświetleniem, i to ponad rok przed konkurencją.

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Trzy modele, trzy cechy wspólne i kilka różnic

Linia prezentowana przy polskiej premierze obejmuje trzy serie, które można potraktować jak hierarchię dostępu do technologii RGB MiniLED.

Na samym szczycie stoi 116UXQ - model, który nie jest nowością w ścisłym sensie tego słowa, bo w polskich sklepach pojawił się już wcześniej. To jednak sztandarowiec definiujący możliwości technologii: 116 cali, szczytowa jasność 8000 nitów, 165 Hz, system dźwiękowy 6.2.2 skalibrowany przez paryski Devialet. W Media Expert można go kupić za 94 999 zł lub 99 999 zł w zależności od promocji. To nie jest cena dla każdego - ale dla porównania, jeszcze w 2025 roku 100-calowy telewizor z RGB LED kosztował 20 tys. dol. Rynek zmienia się szybko.

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Hisense RGB MiniLED UR9S

UR9S to seria dla tych, którzy chcą RGB MiniLED w prawdziwych warunkach domowych - dostępna w rozmiarach 65, 75 i 85 cali. To model, który w Niemczech dostępny jest już od maja w cenach od 2399 euro (65 cali) do 4499 euro (85 cali). W Polsce UR9S pojawia się mniej więcej w tym samym czasie i trafia w segment, gdzie dotychczas rządziły OLED-y i najbardziej zaawansowane QLED-y. Szczytowa jasność UR9S w zależności od wersji sięga 4000–5000 nitów, przy pełnym pokryciu BT.2020 i natywnym odświeżaniu 180 Hz.

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UR8S to linia dla szerszej publiczności - pięć rozmiarów, od 55 do 100 cali. Niemcy mają go dostać w czerwcu–lipcu 2026 za 1499-5999 euro w zależności od przekątnej. Technologicznie bazuje na tej samej architekturze RGB MiniLED, choć z nieco mniejszą liczbą stref lokalnego wygaszania i skromniejszym systemem audio (konfiguracja 2.1.2 zamiast 4.1.2 w UR9S). Procesor Hi-View AI Engine RGB jednak pozostaje wspólny dla całej linii i odpowiada za sterowanie podświetleniem w czasie rzeczywistym.

Co widzieliśmy na żywo: jasność robi wrażenie

W przypadku telewizorów demo-roomowe warunki są zdradzieckie - producenci zawsze dobierają treści tak, żeby podkreślić mocne strony sprzętu. Mimo to pewne obserwacje można przenieść do realistycznych wniosków.

Przy UR9S uderza przede wszystkim jasność HDR. Redaktorzy, którzy mieli wcześniej kontakt z testami laboratoryjnymi, potwierdzają pomiary sięgające ok. 2600 nitów w trybie filmowym i nawet 5000 nitów na małych polach jaskrawości. To wartości, które jeszcze do niedawna widzieliśmy wyłącznie w sztandarowcach Samsung Neo QLED lub Samsungach QD-OLED. Efekt HDR jest rzeczywiście bardziej „namacalny" - rozbłyski słońca, refleksy na wodzie czy pochodnie na ekranie wyglądają jak wyświetlane przez kompletnie inny ekran niż to, do czego przyzwyczaiły nas telewizory w cenie 3000 zł.

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Osobne wrażenie robi powłoka antyrefleksyjna Anti-Reflection & Glare-Free stosowana w europejskich modelach. Polskie salony rzadko są projektowane pod kątem idealne zaciemnienia - okno na wprost telewizora to standard, a nie wyjątek. I tu UR9S radzi sobie zaskakująco dobrze: matryca VA z powłoką antyrefleksyjną skutecznie tłumi odbicia, choć - jak w każdym telewizorze z matową matrycą - kosztem nieznacznego rozjaśnienia czerni przy świetle punktowym.

Czerń kontra OLED. Brutalna szczerość

Hisense RGB MiniLED UR8S

Skoro już przy tym jesteśmy: UR9S to nie jest OLED. To ważne zdanie, bo marketing Hisense jest dość agresywny w sugerowaniu porównań z ekranami organicznymi. RGB MiniLED może mieć tysiące stref lokalnego wygaszania, ale to wciąż nie jest osiem milionów niezależnych pikseli jak w OLED-zie. Efekt halo - czyli świecenie wokół jasnych elementów na ciemnym tle - jest obecny, choć przy dużej liczbie stref wymagający skupienia, żeby go dostrzec.

W scenach z przewagą ciemności i drobnymi jasnymi punktami (gwiazdozbiory, miasto nocą) OLED nadal wygrywa. W kontencie jasnym, sportowym i HDR-owym przy jasnym salonie - różnica jest dużo mniejsza, a w jasności szczytowej UR9S zwyczajnie przygniata LG C5 do ściany. Uczciwie zatem: jeśli oglądasz głównie w jasnym pokoju, masz kilka okien i lubisz kino akcji - UR9S robi robotę, której OLED nie zrobi tak przekonująco. Jeśli siedzisz w ciemnej piwnicy z zaciągniętymi żaluzjami i oglądasz filmy noir, OLED wciąż jest trudny do pobicia

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180 Hz i gaming. Konsole muszą nadgonić

Jedną z najbardziej wyrafinowanych cech całej linii jest natywne odświeżanie 180 Hz - zarówno w UR9S, jak i UR8S. Brzmi świetnie, ale natychmiast nasuwa się pytanie: dla kogo? Aktualne konsole - PS5 i Xbox Series X - kończą się na 4K/120 Hz. PC mogą wypchnąć wyższą liczbę klatek, ale przy 4K to wciąż rzadkość poza segmentem sztandarowych GPU. Na razie 180 Hz to inwestycja w przyszłość - ten telewizor będzie „gotowy" na sprzęt, który jeszcze nie istnieje. Czy to argument za zakupem? To zależy, czy planujesz trzymać telewizor dłużej niż trzy lata.

Dla graczy: HDMI 2.1, FreeSync Premium Pro, niski input lag (okolice 12 ms w trybie gry) oraz opcja USB-C z DisplayPort w UR9S - to konfiguracja zbliżona do sztandarowego monitora gamingowego, tyle że w formie 65-calowego telewizora. Port USB-C na boku obudowy z obsługą DisplayPort to też udogodnienie dla użytkowników laptopów Apple’a, które coraz częściej pojawiają się w salonie jako stacja robocza.

Dolby Vision 2 - rewolucja w teorii, która poczeka na treści

Hisense jest oficjalnym partnerem premiery Dolby Vision 2 - nowego standardu HDR, który opiera się na chipie MediaTek Pentonic 800. Telewizory UR9S, UR8S i UXQ mają go obsługiwać. W teorii DV2 wnosi więcej precyzji w mapowaniu tonów, lepszą obsługę ciemnych scen i ulepszone sterowanie jasnością w Filmmaker Mode.

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Jeden problem: treści. Dolby Vision 2 wymaga nie tylko telewizora, ale i źródeł - a Netflix, Disney+ i Apple TV+ jeszcze nie emitują kontentu w tym formacie. Kupujesz dziś Hisense'a z DV2 i na razie oglądasz klasyczne Dolby Vision. Różnica stanie się widoczna za kilkanaście miesięcy, kiedy serwisy zaczną wypuszczać materiały masterowane w nowym standardzie. Czy to argument przeciwko zakupowi? Nie - ale warto mieć realistyczne oczekiwania i nie liczyć na natychmiastowy skok jakości po wyjęciu z pudełka.

LG potwierdziło, że DV2 nie trafi do ich telewizorów, bo wymaga hardwaru, którego Koreańczycy nie stosują. Samsung trzyma się HDR10+. Hisense, Philips i TCL są po stronie Dolby. To ciekawy podział rynku - i znowu pokazuje, że Hisense potrafi grać w długą grę technologiczną, nie tylko w krótkoterminowy wyścig parametrów.

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Maciej Gajewski 10.06.2026 16:26

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