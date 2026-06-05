Wypalanie się OLED-ów? Ten strach ma już coraz mniej sensu

Przez lata samo słowo „burn-in” potrafiło skutecznie wyhamować entuzjazm każdego, kto poważnie rozważał zakup telewizora lub monitora OLED. Tysiące wątków na forach, ostrzeżenia w recenzjach, a nawet oficjalne komunikaty producentów wychodzące naprzeciw temu lękowi. I choć problem był jak najbardziej realny - zwłaszcza w pierwszej dekadzie popularności tej technologii - mam wrażenie, że żyjemy już w zupełnie innej epoce. Dwa niedawne sygnały z rynku każą mi twierdzić, że wypalanie OLED staje się powoli bezzębnym straszakiem.

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Skąd w ogóle wziął się ten problem?

Zacznijmy od podstaw, bo warto wiedzieć, z czym właściwie walczymy. OLED to technologia, w której każdy piksel świeci samodzielnie - stąd doskonałe czernie i kontrast nieosiągalny dla żadnego podświetlanego LCD. Problem polega na tym, że organiczne materiały luminescencyjne z natury ulegają degradacji. Gdy jeden piksel przez miesiące wyświetla ten sam kolor to zużywa się szybciej niż sąsiednie. Efekt? Na ekranie pozostaje "duch" statycznego obrazu - logo kanału, pasek zdrowia z gry, ikony systemu operacyjnego. To właśnie burn-in, choć technicznie precyzyjniej byłoby nazywać to "burn-out", bo piksel dosłownie wypalał się, a nie był wypalany przez coś z zewnątrz.

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Problem był szczególnie dotkliwy w pierwszych generacjach paneli. RTings - portal znany z żelaznej metodologii testów - przeprowadził w 2018 r. głośne testy długodystansowe, z których wynikało, że burn-in może pojawić się już po 4000 godz. oglądania treści z powtarzającymi się statycznymi elementami. To był wyrok. W ówczesnym mediowym przekazie OLED stał się technologią piękną, ale niebezpieczną - Lamborghini bez airbagów.

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Miliard paneli i niewiele skarg

Minęło osiem lat i warto spojrzeć na liczby. Rocznie produkuje się i sprzedaje blisko miliard paneli OLED - w telewizorach, monitorach, laptopach, tabletach, zegarkach i telefonach. Gdyby burn-in nadal był problemem tak powszechnym, jak sugerowały niegdysiejsze testy, fora technologiczne i serwisy gwarancyjne wręcz tonęłyby w skargach. Tak się nie dzieje. Relatywna rzadkość zgłoszeń dotyczących trwałego wypalenia na nowoczesnych panelach sugeruje, że ryzyko zostało zredukowane w sposób istotny.

Równolegle rynek monitorów OLED rośnie w niezwykłym tempie. Tylko w ubiegłym roku globalne dostawy monitorów OLED osiągnęły 2,735 mln sztuk - to wzrost o 92 proc. rok do roku. Gdyby wypalanie nadal było realnym i powszechnym zagrożeniem to taki wzrost byłby nie do pomyślenia. Kupujący monitory - a zwłaszcza gracze, którzy jako pierwsi przyjęli tę technologię i są narażeni na statyczne elementy interfejsu gier jak nikt inny - nie wydawaliby pieniędzy na sprzęt z perspektywą uszkodzenia za rok czy dwa.

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Udziały rynkowe producentów monitorów OLED (źródło: Trendforce)

Co zmieniła technologia

Odpowiedź na pytanie "dlaczego jest lepiej" kryje się zarówno w hardwarze, jak i softwarze - i tu producenci naprawdę odrobili pracę domową.

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Na poziomie materiałów najważniejszym przełomem ostatnich lat jest architektura Tandem OLED. LG Display, największy producent paneli OLED na świecie, ogłosił pod koniec ubiegłego roku dwie nowe marki: Tandem WOLED (dla dużych telewizorów i monitorów) oraz Tandem OLED (dla urządzeń przenośnych). Idea jest prosta, ale genialnie skuteczna: zamiast jednej warstwy organicznych emiterów stosuje się dwie lub więcej warstw ułożonych pionowo. Każda warstwa świeci słabiej, by osiągnąć tę samą jasność końcową - to zaś radykalnie spowalnia degradację organicznych materiałów. Tandem WOLED 2.0 prezentowany na CES 2026 osiąga szczytową jasność na poziomie 4500 nitów, a przy zrównoważonej jasności 1000 nitów żywotność panelu może być nawet czterokrotnie dłuższa niż w standardowych panelach OLED. To już inna liga.

Na poziomie oprogramowania producenci wbudowali w swoje ekrany cały arsenał zabezpieczeń. Pixel Shift subtelnie przesuwa obraz o jeden lub kilka pikseli co kilka minut - tak mało, że użytkownik tego nie zauważy, ale wystarczająco, by żaden piksel nie spędził zbyt wiele czasu wyświetlając dokładnie ten sam element. Logo Dimming rozpoznaje statyczne logotypy na ekranie i automatycznie redukuje ich jasność w stosunku do reszty obrazu. Pixel Refresh - długi cykl kalibracji trwający niekiedy ponad godzinę - mierzy poziom degradacji każdego piksela i kompensuje go, zwiększając odpowiednio prąd zasilający bardziej zużyte komórki. Ten ostatni mechanizm nie odwraca degradacji, ale ją maskuje i wyrównuje, sprawiając, że panel starzeje się równomiernie. Warto jednak wiedzieć, że nadużywanie manualnego Pixel Refresh skraca żywotność panelu - automatyczne cykle uruchamiane co około 2000 godzin pracy są w zupełności wystarczające.

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Gigabyte daje cztery lata gwarancji - i to mówi wszystko

Pierwsze wyraźne korporacyjne "gwarancje słowne" wobec burn-inu pojawiły się w 2024 r., gdy Asus zaoferował dwuletnią gwarancję na wypalenie panelu swoich monitorów OLED. Szybko zaczął się wyścig zbrojeń: MSI przedłużył gwarancję do trzech lat, Asus natychmiast to samo. Gigabyte dołączył z analogiczną ofertą. LG, choć początkowo ostrożniejsze, wprowadziło dwuletnią gwarancję antyburn-in (przynajmniej na rynku amerykańskim), a Sony zdecydowało się na trzy lata.

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Aorus Elite FO27Q28G

Na Computex 2026 Gigabyte zrobił krok, jakiego nikt wcześniej nie zrobił: monitor Aorus Elite FO27Q28G z nowym panelem LG Display Tandem WOLED czwartej generacji otrzymał czteroletnią gwarancję na wypalenie. Żeby sprawę postawić jasno: trzy lata standardowej gwarancji na monitor premium to norma na rynku. Dodatkowy, czwarty rok wyłącznie na burn-in to deklaracja producenta, że jest absolutnie pewien trwałości swojego produktu. Gigabyte ujął to bez owijania w bawełnę: "AI OLED Care oraz panel najnowszej generacji dają użytkownikom pełne zaufanie i długoterminowy spokój ducha".

Taka gwarancja nie bierze się z nadmiernego optymizmu marketingowego. Producenci nie oferują wieloletnich gwarancji, jeśli spodziewają się, że będą musieli masowo wymieniać panele. To czysta kalkulacja ekonomiczna. Skoro Gigabyte ją podpisuje to po prostu wie, że panel wytrzyma.

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Samsung i Art Mode: koniec strachów na wróble

Jednak to nie wyścig gwarancyjny wstrząsnął mną najbardziej. Większe wrażenie zrobiło na mnie to, co zobaczyłem na warsztatach Samsunga prezentujących telewizor S99H.

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Przez lata Samsung konsekwentnie utrzymywał Art Store - usługę pozwalającą wyświetlać dzieła sztuki na ekranie telewizora w trybie czuwania - wyłącznie dla swoich modeli LCD z serii The Frame. Powód był oczywisty: wyświetlanie statycznego obrazu przez wiele godzin dziennie to podręcznikowy scenariusz prowadzący do burn-inu. Dla OLED to było nie do pomyślenia. Aż do teraz.

Samsung OLED S99H z włączonym Art Mode

Samsung poinformował, że S99H i S95H - czyli sztandarowe i pół-sztandarowe modele QD-OLED na bieżący rok - jako pierwsze telewizory OLED w historii dostaną pełny dostęp do Art Store. Ponad pięć tysięcy dzieł sztuki, włącznie z Moną Lisą, wyświetlanych przez godziny na ekranie - bez ograniczeń, bez utraty gwarancji, bez strachu. To jest rewolucja nie przez wielką, ale przez symboliczną R. Samsung przez lata sam był bodaj najgłośniejszym krytykiem OLED pod kątem trwałości paneli - wystarczy przypomnieć kampanię z 2018 r., w której marka chętnie powoływała się na testy RTings wykazujące burn-in w telewizorach konkurencji. Dziś ten sam Samsung mówi: "nasze OLED-y są wystarczająco trwałe, żebyś mógł zostawić na nim obraz Van Gogha na cały dzień". Zmiana o 180 stopni.

Czy problem jest w pełni rozwiązany? Bądźmy uczciwi

Powiedzieć, że burn-in zniknął całkowicie, byłoby kłamstwem. Fizyczna natura organicznych materiałów luminescencyjnych się nie zmieni - piksele nadal ulegają degradacji, tylko wolniej i równomierniej. Skrajne przypadki użytkowania nadal mogą prowadzić do problemów: 24-godzinne, non-stop wyświetlanie statycznej planszy z tego samego kanału informacyjnego przez lata to nadal kiepski pomysł na OLED-zie. Tymczasowe retencje obrazu - coś innego od trwałego burn-inu - wciąż się zdarzają i są normalnym zachowaniem panelu, które zazwyczaj znika po kilku minutach oglądania ruchomego obrazu lub po automatycznym cyklu kalibracji.

Warto też pamiętać, że różne technologie w rodzinie OLED starzeją się inaczej. QD-OLED Samsunga i WOLED LG to zupełnie odmienne architektury - z własnymi profilami trwałości i własnymi podatnościami na konkretne rodzaje treści. Producenci chętnie mówią o swoich najnowszych, najtrwalszych panelach, ale w sprzedaży wciąż można znaleźć tańsze modele z technologią poprzedniej generacji.

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Jedno jest jednak pewne: burn-in przestał być w rozsądnym argumentem za rezygnacją z OLED w typowym scenariuszu użytkowania domowego. Gry, filmy, streaming, praca przy komputerze - przy normalnym korzystaniu ryzyko jest dziś marginalne. Miliardowa produkcja paneli, niemal zerowa fala skarg, czteroletnie gwarancje, Art Mode na sztandarowym QD-OLED - to nie są przypadkowe zbiegi okoliczności. To spójny obraz technologii, która przepracowała swoje słabości. Strach przed wypaleniem był kiedyś racjonalny. Dziś jest w większości reliktem przeszłości.

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Maciej Gajewski 05.06.2026 06:20

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