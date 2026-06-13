Twój telewizor nauczy się nowych sztuczek. Koniec nerwowego klikania po pilocie

Google właśnie zrobił kolejny krok w stronę telewizora, który nie wymaga już ani przeklikiwania się przez menu, ani nawet pamiętania gdzie ukryto daną opcję. Najnowsza aktualizacja Gemini pozwala sterować ustawieniami obrazu, dźwięku i innymi funkcjami TV za pomocą głosu. Na razie tylko na wybranych modelach TCL, ale to dopiero początek. Gemini potrafi regulować jasność, kontrast, tryby obrazu i dźwięku, a nawet diagnozować problemy. Czyli mówisz, że ekran jest za ciemny, a asystent sam dobiera parametry.

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Telewizor, który sam „naprawia” obraz

Google nie ogranicza się do prostych komend. Gemini ma reagować na opis problemu - coś, co do tej pory było domeną forów internetowych i znajomych „co się znają”. Jeśli powiesz „nie słyszę dialogów” to asystent ma samodzielnie podbić pasmo głosu lub przełączyć tryb dźwięku. Jeśli powiesz „ekran jest za ciemny”, dostosuje jasność, kontrast lub HDR.

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Google Gemini na telewizorze z Google TV

Google chwali się też, że Gemini potrafi optymalizować ustawienia pod rodzaj treści. Wystarczy powiedzieć „It’s movie night – help make this feel like a cinematic experience”, a telewizor sam przełączy tryby obrazu i dźwięku na bardziej filmowe. W praktyce może to oznaczać koniec wiecznego przełączania między Standard, Film, Kino, Kino Domowe i innymi trybami, które producenci mnożą bez końca.

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Czy to zadziała dobrze? To się dopiero okaże. Google zastrzega, że „Gemini can make mistakes. Be sure to double check it.” - co jest eleganckim sposobem na powiedzenie „nie miejcie do nas pretensji, jeśli coś popsuje”.

Na razie tylko TCL. I tylko w Stanach Zjednoczonych. Polska za rogiem

Aktualizacja trafia najpierw do telewizorów TCL z roczników 2025 i 2026: QM9K, X11L, QM9L, QM8L i RM9L. To modele, które i tak mocno stawiają na integrację z Google TV, więc są naturalnym poligonem doświadczalnym.

Google zapowiada, że później funkcja trafi także do innych urządzeń z Google TV - prawdopodobnie do Google TV Streamera, Walmart Onn oraz telewizorów Hisense z serii U7, U8 i UX (na rynku amerykańskim mają Google TV zamiast Vidaa). Warunek jest jeden: minimum 2 GB RAM-u. To ciekawy szczegół, bo pokazuje, że asystent nie działa „w chmurze”, tylko faktycznie wymaga lokalnych zasobów.

Globalny rollout? „Później”. Konkretów brak. Tym niemniej funkcja nie będzie ograniczona wyłącznie do Stanów Zjednoczonych i ma trafić na wszystkie rynki, na których obecny jest Gemini. A więc i do Polski.

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Gemini dogania… Bixby’ego od Samsunga, który umie to od dawna

Czy to rewolucja? Jeszcze nie. Ale to krok w stronę telewizora, który nie tylko reaguje na komendy, ale rozumie kontekst. I jeśli Google faktycznie dopracuje tę funkcję to może się okazać, że za kilka lat nikt nie będzie już pamiętał, jak wyglądało ręczne przeklikiwanie się przez ustawienia obrazu. Zwłaszcza że Google nie jest tu wiodącym innowatorem - nieco bardziej niszowi asystenci głosowi, jak samsungowy Bixby, umieją w ten sposób wspólnie z użytkownikiem obsługiwać telewizor od dawna. Niektóre rzeczy u Samsunga działają nawet z językiem polskim.

Tyle że tak jak Samsung jest królem telewizorów, tak Google jest jednym z królów AI. Bixby’ego, jakkolwiek by go nie oceniać, używa garstka klientów. Gemini jest znacznie bardziej popularny i rozpoznawalny. Nie będzie pierwszy - ale będzie tym, który spopularyzuje ten rodzaj interakcji z telewizorem. Na czym skorzystają Bixby, ThinQ, Alexa i reszta rozpoznających mowę AI żyjących w naszych urządzeniach RTV i AGD.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.