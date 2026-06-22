Nothing ogłosił koniec tanich telefonów. Dwa dni później zaskoczył fanów

W ubiegłym tygodniu świat budżetowych smartfonów okrył się żałobą po tym jak Nothing ogłosił, że kończy z serią CMF Phone. Deklarowanym powodem decyzji były zbyt wysokie koszty pamięci, które nie pozwalają Nothing na dalsze utrzymanie serii CMF jako "budżetowej". Jednak jak się okazuje, Nothing w żadnym wypadku nie chce być producentem jedynie drogich, topowych smartfonów.

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Tajemniczy zwiastun z oznaczeniem "4B" rozbudził fanów Nothing

Zaledwie dwa dni po ogłoszeniu rezygnacji z dalszego rozwoju linii CMF Phone, firma zaczęła publikować zagadkowe materiały sugerujące nadejście nowego, tańszego smartfona. Wszystko wskazuje na to, że producent może przygotowywać model Nothing Phone 4B, który przejąłby rolę urządzenia pierwotnie planowanego dla marki CMF.

Na profilu Nothing India w serwisie X pojawił się krótki zwiastun prezentujący szkic nadchodzącego telefonu. Materiał nie ujawnia specyfikacji ani nazwy urządzenia, ale zawiera kilka wskazówek. Najwięcej uwagi przyciąga końcowa scena, w której widoczne są ołówki o różnych oznaczeniach twardości. Wyróżniony został ołówek oznaczony symbolem "4B".

Dodatkowych powodów do spekulacji dostarcza sam tytuł nagrania - "(b)usted". Zestawienie litery "B" z oznaczeniem "4B" sprawiło, że wśród obserwatorów branży szybko pojawiły się przypuszczenia o debiucie modelu Nothing Phone 4B. Byłby to zupełnie nowy przedstawiciel rodziny smartfonów Nothing, prawdopodobnie pozycjonowany poniżej modeli Phone 4A i Phone 4A Pro.

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Widoczny na szkicu telefon zachowuje charakterystyczne elementy stylistyczne kojarzone z marką Nothing. Można dostrzec półprzezroczysty tylny panel eksponujący część konstrukcji urządzenia oraz moduł aparatu, który wygląda na pojedynczy sensor. Taka konfiguracja mogłaby sugerować sprzęt kierowany do mniej wymagających użytkowników oraz niższy segment cenowy.

Umarł CMF, niech żyje 4B?

Zapowiedź pojawiła się niedługo po głośnej decyzji dotyczącej marki CMF. Współzałożyciel Nothing Akis Evangelidis tłumaczył, że gwałtowny wzrost cen pamięci RAM sprawił, iż stworzenie następcy CMF Phone 2 Pro przestało mieć ekonomiczne uzasadnienie. Według jego szacunków smartfon oferujący podobną specyfikację kosztowałby obecnie około 30–35 tys. rupii indyjskich (ok. 1181-1378 zł), znacząco przekraczając segment cenowy, do którego kierowana była marka CMF.

Nothing podkreślał jednak, że mimo rezygnacji z kolejnego modelu CMF Phone firma nadal pracuje nad nowymi smartfonami. W ostatnim czasie producent zaczął zapowiadać urządzenia ukrywające się pod kryptonimami "Jumpluff" i "Blastoise". Pojawiły się również doniesienia branżowych informatorów sugerujące, że projekty przygotowywane wcześniej dla linii CMF zostały przeniesione do głównej marki Nothing.

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Jeżeli te informacje okażą się prawdziwe, Nothing Phone 4B może być właśnie jednym z takich projektów. Zamiast trafić na rynek jako kolejny smartfon CMF, urządzenie zostałoby wprowadzone do oferty pod marką Nothing, zachowując budżetowy charakter przy jednoczesnym wykorzystaniu rozpoznawalności głównego brandu.

Choć kolejny smartfon Nothing jest faktem, to producent poskąpił szczegółów dotyczących specyfikacji, ceny oraz terminu premiery.

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Zdjęcie główne: Stas Malyarevsky / Shutterstock

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.