REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung utrudni wybór telefonu. Nowy Pro namiesza

Mamy przeciek o Galaxy S27 Pro, który wywraca hierarchię Samsunga do góry nogami.

Maciej Gajewski
Dodaj do ulubionych w Google
Galaxy S27 Pro Ultra akumulator
REKLAMA

Najświeższe doniesienia o Samsungu Galaxy S27 Pro sugerują, że przyszłoroczna linia sztandarowców może być znacznie ciekawsza, niż ktokolwiek się spodziewał. I to nie tylko dla tych, którzy śledzą każdy ruch koreańskiego giganta - ale także dla osób, które od lat narzekają, że Ultra stał się zbyt duży, zbyt drogi i zbyt przewidywalny. Tym razem to model Pro kradnie show - i to w sposób, który może zaboleć jego większego, droższego brata.

REKLAMA

Bateria jak w Ultra, ale w mniejszym ciele

Chodzi o akumulator. Galaxy S27 Pro ma otrzymać ogniwo o pojemności 5000 mAh, czyli dokładnie takie samo, jakie od lat trafia do modeli Ultra. Co więcej, S27 Pro ma mieć ekran o przekątnej 6,47 cala, zauważalnie mniejszy niż w Ultra, co oznacza niższe zużycie energii przy tej samej pojemności. W praktyce Pro może realnie działać dłużej niż Ultra, co brzmi jak herezja w świecie dotychczasowej hierarchii Samsunga.

Czytaj też:

Skąd w ogóle miejsce na tak duży akumulator? Według przecieków Samsung miał pozbyć się slotu na S Pen - a to właśnie on od lat zajmował sporą część wnętrza modeli Ultra. Usunięcie tej „garażowej” przestrzeni pozwoliło zmieścić większą baterię bez powiększania obudowy. To ruch, który może spodobać się tym, którzy nigdy nie używali rysika, a jednocześnie chcą topowej specyfikacji w bardziej kompaktowej formie.

REKLAMA

Ultra też nie śpi - ale przewaga nie jest już tak oczywista

Galaxy S27 Ultra ma otrzymać nową generację akumulatorów silicon‑carbon, co pozwoli zwiększyć pojemność do około 5500 mAh, a niektóre źródła mówią nawet o 5800 mAh. To wciąż przewaga, ale przy ekranie o przekątnej 6,8-6,9 cala różnica w realnym czasie pracy może być mniejsza, niż sugerują suche liczby.

Większy ekran to większe zużycie energii - i to właśnie ekran, a nie procesor czy modem, jest największym pożeraczem baterii we współczesnych telefonach. Dlatego 5000 mAh w mniejszym S27 Pro może okazać się bardziej praktyczne niż 5500 mAh w Ultra.

REKLAMA

Aparaty: zaskakująca przewaga Pro nad Ultra?

Tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Według przecieków Galaxy S27 Ultra ma zrezygnować z dedykowanego teleobiektywu 3x, zastępując go cropem z głównego sensora 200 Mpix. Technicznie to działa - ale nie zawsze działa najlepiej. Tymczasem Galaxy S27 Pro ma otrzymać dedykowany teleobiektyw 50 Mpix 3,5x ALoP, który w codziennym fotografowaniu (szczególnie w zakresie 3-4x) może dawać lepsze efekty niż cyfrowy crop z Ultra.

REKLAMA

To odwrócenie ról, którego chyba nikt się nie spodziewał. Pro jako lepszy wybór dla mobilnych fotografów? Brzmi jak alternatywna rzeczywistość, ale przecieki są wyjątkowo spójne.

Wspólne serce: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Oba modele - i Pro, i Ultra - mają korzystać z tego samego procesora Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, co oznacza, że różnice w wydajności będą minimalne. To kolejny element, który zaciera granicę między modelami. Jeśli oba telefony mają tę samą moc, podobne aparaty i zbliżoną (lub nawet lepszą) baterię w Pro, to czym Ultra ma uzasadnić wyższą cenę?

REKLAMA

Linia Galaxy S27 ma składać się z czterech modeli: S27, S27+, S27 Pro i S27 Ultra. Problem polega na tym, że Pro zaczyna wyglądać jak „tańsze Ultra”, a nie jak model pośredni. Jeśli różnica w cenie będzie duża to wielu użytkowników może uznać, że Ultra nie ma już sensu - chyba że ktoś naprawdę potrzebuje S Pena lub większego ekranu. Dla klientów to świetna wiadomość. Dla działu marketingu - pewnie trochę mniej.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
06.06.2026 16:50
Tagi: AndroidOne UISamsungTelefony
REKLAMA
Najnowsze
16:40
Microsoft ma tajną broń. Zapomnij o PS6
Aktualizacja: 2026-06-06T16:40:00+02:00
16:30
Nie masz w co grać? To efekt Grand Theft Auto
Aktualizacja: 2026-06-06T16:30:00+02:00
16:20
W to będziesz grać jesienią. "Potencjał, by wypełnić niszę"
Aktualizacja: 2026-06-06T16:20:00+02:00
16:10
Samsung z dużą zmianą. Nie poznasz tej aplikacji
Aktualizacja: 2026-06-06T16:10:00+02:00
16:00
Zmień te ustawienia w konsoli. Podziękujesz później
Aktualizacja: 2026-06-06T16:00:00+02:00
9:45
Najciekawsze zastosowanie AI w pogodzie. Nie ma nic wspólnego z prognozami
Aktualizacja: 2026-06-06T09:45:00+02:00
9:30
Most powie, że pęka. Zanim zauważy to człowiek
Aktualizacja: 2026-06-06T09:30:00+02:00
9:15
Ten kryształ udaje lustro i szkło. Wystarczy go obrócić
Aktualizacja: 2026-06-06T09:15:00+02:00
9:00
Patrioty dostaną kamuflaż. Polska chowa tarczę przed wrogiem
Aktualizacja: 2026-06-06T09:00:00+02:00
8:45
Tajemniczy sygnał z kosmosu powtarzał się co 1,5 godziny. Wreszcie wiedzą, co go wysyłało
Aktualizacja: 2026-06-06T08:45:00+02:00
8:30
Przesłali internet z prędkością, którą trudno sobie wyobrazić. Padł rekord świata
Aktualizacja: 2026-06-06T08:30:00+02:00
8:15
Dno morza staje się frontem. Podwodne drony ruszą do akcji
Aktualizacja: 2026-06-06T08:15:00+02:00
8:00
Gwiazda umarła tysiące lat temu. Nadal strzela w kosmos
Aktualizacja: 2026-06-06T08:00:00+02:00
7:45
Zamienią martwą marsjańską glebę w żyzne pola. Kluczem są grzyby
Aktualizacja: 2026-06-06T07:45:00+02:00
7:30
Głupi pomysł i ogromne problemy. Samolot musiał wrócić na lotnisko
Aktualizacja: 2026-06-06T07:30:00+02:00
7:15
Posprzątają mieszkanie za darmo. Zapłacisz swoją prywatnością
Aktualizacja: 2026-06-06T07:15:00+02:00
7:00
Quady niszczą i męczą mieszkańców. "Koniec tolerancji"
Aktualizacja: 2026-06-06T07:00:00+02:00
21:07
System kaucyjny zaniepokoił związek zawodowy. Brzydkim zapach i bakterie
Aktualizacja: 2026-06-05T21:07:49+02:00
20:18
Windows 11 usunie zbędny balast. Koniec z marnowaniem pamięci
Aktualizacja: 2026-06-05T20:18:14+02:00
18:54
Tyle kosztują rewolucyjne laptopy. Lepiej usiądź
Aktualizacja: 2026-06-05T18:54:37+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA