Media Expert odpala biuro podróży. Do koszyka telefon, pralka i… all-inclusive

Media Expert, będący jedną z największych sieci elektromarketów w Polsce, postanowił rozszerzyć działalność, wchodząc na rynek turystyki. Wybór podróży w Media Expert ma być prosty dla klienta, który do tej pory kojarzył sieć przede wszystkim z elektroniką użytkową czy sprzętem AGD.

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Media Expert załatwi ci wycieczkę all-inclusive

Aby to osiągnąć, powstała platforma Podróże Media Expert. To rozwiązanie stworzone we współpracy z eSky – przedsiębiorstwem specjalizującym się w wycieczkach. Obie firmy ogłosiły strategiczne partnerstwo.

Jak ma działać nowa platforma Podróże Media Expert? Obecnie jest to osobna strona internetowa z wyszukiwarką wycieczek. Dla ułatwienia, nie jest to rozwiązanie, w którym po prostu szukamy osobno lotu czy zakwaterowania – od razu dostajemy cały pakiet z transportem oraz hotelem. Użytkownik wybiera miejsce docelowe, miejsce wylotu, termin i liczbę osób.

Do wyboru są przede wszystkim kierunki z Europy, ale znajdziemy też pojedyncze opcje w Afryce czy Ameryce Środkowej. Twórcy twierdzą, że Podróże Media Expert mają charakteryzować się gwarancją najniższej ceny, dużym wyborem i sprawdzonymi miejscami pobytu.

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Do wyboru są propozycje wycieczek last minute, all-inclusive, ze śniadaniami czy wyjazdy w bardziej egzotyczne miejsca. Przy każdej z propozycji znajdziemy informację, od jakiej ceny zaczynają się podróże: strona podaje, że all-inclusive to nawet już tylko 939 zł od osoby. Nowa platforma ma działać w pełni w systemie Media Expert. Oznacza to, że klient wybierając wycieczkę, nie musi przechodzić na inne platformy w celu finalizacji podróży.

Współpraca z eSky.pl to kolejny krok w strategii rozwoju Media Expert, zakładającej systematyczne poszerzanie oferty o produkty i usługi wykraczające poza segment elektroniki użytkowej - tłumaczy Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

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Platforma już teraz działa, lecz jeszcze nie zauważyłem informacji na jej temat na stronie głównej Media Expert. Dodam, że w ostatnim czasie Allegro zdecydowało się na identyczny krok. Uruchomiono Wakacje Allegro, które działają na podobnej zasadzie do Podróży Media Expert. Różnica jest taka, że Allegro bazuje na ofercie Itaki, a Media Expert - na eSky.

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Albert Żurek 08.06.2026 13:37

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