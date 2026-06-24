Kupony za butelki schowasz w aplikacji. Koniec z gubieniem kwitków

Mimo że coraz częściej powstają maszyny pozwalające na zwrot środków z kaucji bezpośrednio na kartę, standardem wciąż są drukowane kupony przypominające klasyczne paragony. Twórcy aplikacji Pan Paragon dobrze wiedzą, że jest to problematyczne, i dodali do oprogramowania funkcję przechowywania takich kuponów.

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Kupony kaucyjne w aplikacji Pan Paragon

Pan Paragon to polska aplikacja, która została stworzona, aby łatwiej kontrolować codzienne wydatki na zakupy realizowane w sklepach stacjonarnych. Rozwiązanie pozwala dodawać paragony i przechowywać je bezpiecznie w telefonie. Narzędzie to nie zostało jednak stworzone wyłącznie z myślą o zakupach spożywczych.

Usługa dzieli wszystkie wydatki na różne kategorie z najróżniejszych sklepów. Pozwala wyświetlić też statystyki kosztów.

Teraz do aplikacji Pan Paragon dodano opcję skanowania i przechowywania kuponów kaucyjnych, pozwalających na odbiór gotówki lub pomniejszenie należności za następne zakupy. Taka nowość rozwiązuje zasadniczy problem, jakim jest możliwość zgubienia bonu wymaganego do odbioru kaucji za butelki i puszki zwrotne.

fot. Pan Paragon

Nowe rozwiązanie działa dokładnie tak, jak opcja dodawania zwykłych paragonów. Wystarczy zrobić zdjęcie papierowego dokumentu potwierdzającego zwrot kaucji. Aplikacja zajmie się wszystkim – zeskanuje go, wygeneruje elektroniczną wersję kuponu i przypisze do niego wartość. Ważnym elementem jest też sprawdzanie ważności określonych kuponów. Oprogramowanie ma przypominać o wykorzystaniu ich przed upływem terminu.

Dzięki temu wszystkie kwitki kaucyjne będą dostępne w jednym miejscu. To zdecydowanie świetne rozwiązanie dla zapominalskich i osób, które mają tendencję do gubienia różnych rzeczy. Trudno bowiem uznać, że przechowywanie stosu paragonów oraz kuponów kaucyjnych należy do wygodnych rozwiązań.

Mimo wszystko system kaucyjny wszedł do Polski na dobre i dopóki maszyny zwracające pieniądze za kaucję bezpośrednio na kartę użytkownika nie staną się faktem, opcja przechowywania kuponów kaucyjnych w telefonie będzie wyjątkowo przydatna.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.