mObywatel ułatwi wybory prezydenckie. Koniec martwych ludzi na listach poparcia

Nowe rozporządzenie przyjęte przez Radę Ministrów zakłada wprowadzenie do mObywatela funkcji umożliwiającej elektroniczne udzielanie poparcia dla kandydatów w wyborach prezydenckich. Nieco ponad rok po ostatnich wyborach cyfrowe rozwiązanie stanie się rzeczywistością, która pomoże przy następnych głosowaniach.

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mObywatel z funkcją elektronicznego wsparcia kandydatów przez wyborców

Dzięki nowej funkcji w mObywatelu będzie możliwe cyfrowe poparcie wybranego kandydata na prezydenta. Rząd zapowiedział, że "możliwość zbierania podpisów zostanie uruchomiona z chwilą oficjalnego ogłoszenia wyborów". Co ważne, funkcja elektronicznego poparcia nie ograniczy się wyłącznie do kandydatów na prezydenta RP - obejmie również kandydatów na posłów, senatorów czy europarlamentarzystów.

Funkcja została ogłoszona po tym, jak podczas kampanii prezydenckiej przed wyborami w 2025 r. Krzysztof Stanowski z Kanału Zero nagłośnił jedną z największych patologii systemu wyborczego. Jednym z kluczowych punktów był proces rejestracji kandydata w wyborach prezydenckich. Aby móc to osiągnąć, w pierwszej kolejności komitet wyborczy musi zebrać co najmniej 100 tys. ważnych podpisów poparcia obywateli.

Dziennikarz obnażył jednak, jak łatwo dochodzi w tym procesie do nadużyć - od kupowania gotowych baz z danymi osobowymi, przez przepisywanie podpisów ze starych rejestrów, aż po całkowity brak kontroli ze strony państwa. Na listach poparcia miały znajdować się nawet podpisy… osób zmarłych. Sam proces składania podpisów wymagał dotychczas osobistego pojawienia się w punktach zbiórek.

mObywatel z nowymi dokumentami i ulepszeniami

Oprócz elektronicznego poparcia w mObywatelu, Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało wprowadzenie kilku innych dokumentów i ulepszeń aplikacji:

dyplomu uczelni w aplikacji – absolwenci uczelni wyższych będą mogli okazać dyplom w telefonie (oprogramowanie obsłuży również dyplomy doktorskie i habilitacyjne);

– absolwenci uczelni wyższych będą mogli okazać dyplom w telefonie (oprogramowanie obsłuży również dyplomy doktorskie i habilitacyjne); funkcji dla kierowców , dzięki której sprawdzą oni, do kiedy trwa ich okres próbny (wchodzący w życie 3 września 2026 r.) oraz czy mają nałożony zakaz prowadzenia pojazdów;

, dzięki której sprawdzą oni, do kiedy trwa ich okres próbny (wchodzący w życie 3 września 2026 r.) oraz czy mają nałożony zakaz prowadzenia pojazdów; elektronicznych dokumentów z uprawnieniami zawodowymi rzeczoznawcy majątkowego, geodety i kartografa oraz ratownika medycznego.

Oprócz tego w niedawno dodanej usłudze Księgi Wieczyste będzie można wyświetlać podstawowe dane adresowe nieruchomości pobierane z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.