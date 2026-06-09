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mObywatel ze świetną nowością. Aż dziwne, że dopiero teraz

Do mObywatela dodano kapitalne ułatwienie. Dzięki niemu nie będziesz musiał szukać dokumentów i usług po różnych zakątkach aplikacji. Dziwne, że dopiero teraz.

Albert Żurek
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mObywarel wyszukiwanie usług
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mObywatel, będący najpopularniejszą aplikacją rządową w UE, właśnie dostał małe-duże usprawnienie. Twórcy dodali funkcję wyszukiwarki, która jest już dostępna dla wszystkich użytkowników. Znajdziesz ją na dolnym pasku oprogramowania.

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mObywatel z wyszukiwaniem usług i dokumentów

Interfejs mObywatela, co do zasady, jest prosty w obsłudze. Po uruchomieniu aplikacji mamy dostęp do ekranu głównego, do którego możemy przypisać najważniejsze dokumenty: mDowód czy mPrawo jazdy. Wszystkie dokumenty są dostępne pod przyciskiem „Dodaj” w tym samym miejscu.

Pozostałe funkcje rządowej aplikacji znajdziemy w zakładce "Usługi". Szukanie dostępnych opcji pośród dziesiątek różnych propozycji nie zawsze jest jednak proste - łatwo coś przeoczyć. Jak dowiadujemy się z komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji, do aplikacji wreszcie dodano opcję wyszukiwarki.

Ta jest dostępna na dolnej krawędzi ekranu w postaci ikony lupy podpisanej jako „Szukaj”. Wyszukiwarka działa w taki sposób, jak tego powinniśmy się spodziewać: pozwala odnajdywać interesujące nas usługi oraz dokumenty. Wystarczy, że znamy nazwę danego rozwiązania – po jej wpisaniu na ekranie zobaczymy pasujące pozycje i możemy przejść do właściwego dokumentu lub usługi.

Nie trzeba wpisywać całej nazwy: wystarczy jeden wyraz, aby zobaczyć listę wyników. Wyszukiwarka zapisuje również ostatnio szukane i wybierane funkcje, dzięki czemu pozwala łatwo wrócić do używanych wcześniej usług.

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Oprócz wyszukiwarki sekcja "Szukaj" zawiera także nowo wprowadzone usługi oraz dokumenty, takie jak Dane w KRS, PWZ fizjoterapeuty czy PWZ farmaceuty. Rozwiązanie wyświetla również najpopularniejsze funkcje mObywatela, takie jak zastrzeżenie PESEL, punkty karne czy recepty. Opcja jest już dostępna w najnowszej wersji mObywatela. Jeśli jej nie widzicie, potrzebna będzie aktualizacja oprogramowania w sklepie z aplikacjami.

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Albert Żurek
09.06.2026 16:10
Tagi: AplikacjemObywatel
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