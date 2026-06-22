mObywatel sprawdzi ci ubezpieczenie. Już nie wdepniesz w minę

Ministerstwo Cyfryzacji w ostatnich latach wprowadziło wiele przydatnych ulepszeń mObywatela dla kierowców: sprawdzanie historii pojazdu, uprawnień kierowcy czy elektroniczne zgłaszanie stłuczki. Jeszcze w tym miesiącu do aplikacji zawita opcja sprawdzania ubezpieczenia OC.

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mObywatel doda funkcję sprawdzania ważności OC pojazdu

Jak wynika z doniesień Cashless, jeszcze w tym miesiącu w aplikacji mObywatel ma pojawić się opcja sprawdzania ważności obowiązkowego ubezpieczenia OC. Rozwiązanie ma być dostępne jako osobna usługa, którą użytkownik znajdzie na liście dostępnych narzędzi - najprawdopodobniej w zakładce Kierowca i pojazdy.

O bliskim wprowadzeniu nowości mają świadczyć dokumenty kampanii promującej wejście usługi Sprawdź OC w aplikacji mObywatel. Start działań w tym kierunku zaplanowano na koniec czerwca, a koniec - na sierpień 2026 r. To oznacza, że wprowadzenia nowej funkcji powinniśmy oczekiwać jeszcze pod koniec tego miesiąca.

Dlaczego to takie istotne? Ponieważ mObywatel jest swojego rodzaju koncentratorem wielu usług, które wcześniej były rozrzucone po różnych stronach internetowych. Dzięki udostępnieniu opcji sprawdzania OC w rządowej aplikacji będzie łatwiej zweryfikować ważność obowiązkowej polisy pojazdu. Rozwiązanie może przydać się w dwóch sytuacjach:

Kupowania samochodu używanego , którym chcemy wrócić "na kołach" - w mObywatelu możemy też sprawdzić, czy pojazd ma ważny przegląd;

, którym chcemy wrócić "na kołach" - w mObywatelu możemy też sprawdzić, czy pojazd ma ważny przegląd; Stłuczki, aby sprawdzić, czy sprawca zdarzenia drogowego ma ważne OC.

Dotychczas sprawdzenie ważności OC odbywało się na dwa sposoby. Można było skorzystać ze strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego albo z usługi Historia Pojazdu. Dane UFG są jednak bardziej kompleksowe, ponieważ oprócz potwierdzenia ważności OC zapewniają również informację, jaka firma dostarcza ubezpieczenie dla danego pojazdu. Dla kupujących pojazd jest to przydatna informacja.

Wdrożenie rozwiązania do mObywatela powinno znacząco ułatwić sprawę kupna samochodu. Nie trzeba będzie posiłkować się dodatkowymi stronami internetowymi. Rządowa aplikacja staje się oprogramowaniem do wszystkiego.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.