mObywatel dostaje eDoręczenia. Tak prosto jeszcze nie było

eDoręczenia stały się nowym standardem korespondencji obywateli z urzędami i firmami. Od 1 stycznia 2026 r. wszystkie podmioty publiczne i urzędy mają wymóg obsługi spraw za pomocą eDoręczeń. Dla obywateli korzystanie z systemu jest w pełni dobrowolne. Teraz jeszcze więcej użytkowników będzie chętnie wysyłać i odbierać korespondencję, ponieważ eDoręczenia trafiają do mObywatela.

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eDoręczenia trafiają do mObywatela. Tak wygodnie jeszcze nie było

Dotychczas obsługa eDoręczeń odbywała się za pomocą rządowego serwisu internetowego dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej. Oczywiście z usługi można było skorzystać zarówno na komputerze czy laptopie, jak i na telefonie. Rozwiązanie jednak wymagało każdorazowego logowania do serwisu, które nie jest tak wygodne, jak wejście do mObywatela obsługującego logowanie biometrią.

Ministerstwo Cyfryzacji postanowiłoułatwić sprawę i dodać eDoręczenia bezpośrednio do aplikacji mObywatel. Jak nowa usługa ma działać? W prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji (tego, na którym przechowujemy dokumenty) znajdziemy ikonę koperty, która nawizuje do klasycznej papierowej korespondencji. Kliknięcie ikony przeniesie nas do skrzynki osobistej.

W tym menu znajdziemy wiadomości odebrane i wysłane przez eDoręczenia, wiadomości wychodzące, robocze oraz takie, które wrzuciliśmy do kosza. Utworzenie nowego cyfrowego listu poleconego ma być możliwe za sprawą dużego przycisku Utwórz wiadomość w dolnej części ekranu. Użytkownik będzie miał też do dyspozycji ustawienia eDoręczeń w postaci menu w prawym górnym rogu.

Jak twierdzi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, dzięki eDoręczeniom w mObywatelu odbieranie i wysyłanie pism urzędowych ma być tak proste, jak korzystanie z aplikacji poczty elektronicznej na telefonie. Rozwiązanie oczywiście bazuje na sprawdzonym i bezpiecznym systemie rozwijanym od ponad 1,5 roku. eDoręczenia są równoważne z klasycznym papierowym listem poleconym wysłanym do urzędu lub firmy.

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Kiedy eDoręczenia w mObywatelu? Do końca miesiąca.

Ministerstwo Cyfryzacji ujawnia, że eDoręczenia w mObywatelu mają być udostępniane stopniowo, falami. Każdego tygodnia kolejni użytkownicy mają otrzymywać dostęp do funkcji. Resort gwarantuje, iż wdrożenie ma zakończyć się do końca czerwca tego roku. Za pomocą eDoręczeń wysłano już ponad 80 mln elektronicznych listów, a własne skrzynki aktywowało 4 mln obywateli i podmiotów. Z mObywatela natomiast korzysta 12 mln mieszkańców Polski.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.