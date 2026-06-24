Bilety na pociąg na starej konsoli Nintendo. Głupie i piękne

Polski programista znany z wprowadzania różnych aplikacji na konsolę Nintendo 3DS (takich jak Żappka czy InPost) pochwalił się nowym projektem. Tym razem opracował nieoficjalną wersję Koleo – polskiej aplikacji do sprawdzania rozkładów pociągów oraz kupowania biletów. To niesamowite, że ten 15-letni sprzęt to potrafi.

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Aplikacja Koleo trafia na Nintendo 3DS

Za projekt odpowiada użytkownik TehFridge wraz z grupą innych pasjonatów. Jest to właściwie port stworzony z myślą o Nintendo 3DS – korzysta więc z API oryginalnego programu. Projekt pozwala uruchomić specjalną wersję Koleo na różnych wydaniach tej kultowej konsoli.

Aby to jednak było możliwe, trzeba nieco zagłębić się w tajniki systemu operacyjnego urządzenia i zmodyfikować konsolę Nintendo 3DS. Sam program jest dostępny do pobrania na GitHubie. Po zainstalowaniu program zasadniczo działa jak klasyczna wersja aplikacji Koleo na Androidzie czy iOS.

Rozwiązanie pozwala skorzystać z wyszukiwarki połączeń kolejowych na podstawie dat oraz godzin wraz ze statusem przesiadek. Oprogramowanie obejmuje też wybór pasażerów, dostępnych biletów oraz, co najciekawsze, pozwala na kupowanie biletów z wyborem konkretnego miejsca. Do dyspozycji użytkownika są dwie metody płatności: kod BLIK oraz środki zgromadzone na koncie Koleo.

Całość otrzymała ciekawą oprawę graficzną nawiązującą do gier oraz anime wraz z postaciami z własnymi ścieżkami głosowymi. Całość z jednej strony wygląda śmiesznie, ale z drugiej stanowi odzwierciedlenie ogromnej pomysłowości polskich programistów.

Projekt może nie mieć przełożenia na codzienne życie i raczej nie sprawi, że w pociągach podczas kontroli biletów będziemy wyciągać konsole Nintendo 3DS. Mimo wszystko tworzenie portów aplikacji na 15-letnią konsolę Nintendo to niezwykle ciekawa inicjatywa. TehFridge ma na koncie kilka innych ciekawych projektów aplikacji na Nintendo 3DS: InPost czy Żappka.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.