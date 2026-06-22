Są ceny Steam Machine i nawet jest dobrze. Ale o zakupie zdecyduje losowanie

Premiera Steam Machine odbyła się już pod koniec ubiegłego roku. To wtedy poznaliśmy specyfikację i możliwości techniczne urządzenia. Ze względu na kryzys na rynku pamięci cena pozostawała jedną wielką niewiadomą przez ponad pół roku. Teraz wszystko jest już jasne.

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Steam Machine to komputero-konsola w cenie taniego komputera do gier

Steam Machine jest dostępny w dwóch wersjach pamięciowych: 512 GB oraz 2 TB. Ceny urządzenia wyglądają następująco:

Valve wyceniło sprzęt na niespełna 4400 zł za wariant z mniej pojemnym dyskiem 512 GB. Zapytacie, czy to dużo, czy mało? Jest to cena tańszego, składanego komputera do gier z Windowsem w konfiguracji z:

procesorem Ryzen 5 5600,

kartą graficzną GeForce RTX 5060 Ti 8 GB,

16 GB pamięci operacyjnej,

dyskiem SSD 1 TB.

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Druga wersja natomiast jest znacznie droższa - wymaga dopłaty na poziomie niemal 1400 zł, którą płacimy za dodatkowe 1,5 TB przestrzeni dyskowej SSD. Pod względem możliwości technicznych (wydajności) obie wersje są identyczne. Oba warianty wykorzystują ten sam układ AMD oraz bazują na systemie operacyjnym SteamOS 3 (będącym Linuksem).

Valve, oprócz samodzielnych Steam Machine, oferuje sprzęt w zestawie z padem. Wymaga to dopłaty na poziomie 309 zł za Steam Controller, który kupowany osobno jest wart 419 zł.

Nie kupisz Steam Machine z marszu - musisz się zarejestrować

Valve podeszło do sprawy w taki sposób, że zamiast klasycznej dystrybucji uruchomiło opcję zapisania się na listę oczekujących. Aby to zrobić, należy posiadać konto na platformie Steam „w dobrym stanie”. Dodatkowo w przeszłości (przed 27 kwietnia 2026 r.) trzeba było dokonać na nim jakiegoś zakupu.

Zapisy trwają do 25 czerwca, a następnie twórcy dokonają losowania ograniczonej liczby osób, które będą mogły zakupić sprzęt. Rezerwacje mają być w pełni losowe. Jeśli użytkownik znajdzie się na liście szczęśliwców, będzie mógł go kupić. Jeśli nie - ma problem.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.