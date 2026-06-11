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Karty Steam znikną ze sklepów. Wielkie dzięki, wyłudzacze

Steam żegna się z fizycznymi kartami podarunkowymi. Powód? „Scammerzy się dostosowali”.

Maciej Gajewski
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karty Steam znikną ze sklepów
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Valve oficjalnie potwierdził to, o czym branża plotkowała od kilku dni: fizyczne karty podarunkowe Steam znikają ze sklepów. Definitywnie. Firma przestaje produkować nowe egzemplarze, a to, co już trafiło do dystrybutorów, ma zostać wyprzedane do końca roku. Powód jest prozaiczny - oszuści wygrali z systemem.

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Dlaczego Valve odpuszcza fizyczne karty?

Valve przyznaje: mimo kolejnych zabezpieczeń, ostrzeżeń i współpracy z policją scammerzy nauczyli się obchodzić wszystkie bariery. Firma przez lata próbowała walczyć z plagą telefonicznych oszustw, w których ofiary były nakłaniane do kupowania kart Steam „na poczet podatku”, „kaucji”, „zaległych opłat” czy „nagrody do odebrania”. Kup kartę, zdrap kod, podyktuj go przez telefon. Resztę oszuści załatwiali sami, spieniężając kody na szarej strefie.

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Valve próbował wszystkiego: drukował wielkie ostrzeżenia na kartach, ograniczał możliwość realizacji kodów tylko do waluty portfela użytkownika, współpracował z organami ścigania. Nic nie pomogło. „Scammerzy się dostosowali” - pisze firma wprost w zaktualizowanym FAQ.

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Fizyczne karty Steam pojawiły się w sklepach w 2012 r. Dla wielu graczy - także w Polsce - były najprostszym sposobem na doładowanie portfela bez użycia karty płatniczej czy bankowości online. To był też ostatni relikt czasów, gdy gry PC kupowało się w pudełkach, a Steam dopiero zaczynał dominować rynek. Tylko w ostatnich 11 dniach 2023 roku użytkownicy zrealizowali fizyczne karty o wartości 80 mln dol.

Komunikat w oficjalnym FAQ Steama

Valve jednak podkreśla, że fizyczne karty są jedną z najdroższych metod płatności, jakie obsługuje - druk, logistyka, obsługa klientów oszukanych przez scammerów.

W pewnym momencie bilans przestał się zgadzać

Na szczęście nie ma mowy o unieważnieniu już kupionych kart. Wszystkie fizyczne kody będą działać tak długo, jak długo ktoś je ma w szufladzie. Po prostu nie pojawią się nowe. Cyfrowe karty podarunkowe zostają i - jak obiecuje Valve - mają doczekać się usprawnień, podobnie jak niedawno wprowadzony Guest Checkout.

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Najbardziej odczują to osoby, które z różnych powodów nie korzystają z bankowości elektronicznej. W Polsce to wciąż niemała grupa - gracze młodsi, osoby unikające płatności online, ci, którzy po prostu lubili wrzucić do koszyka kartę Steam przy okazji zakupów w supermarkecie. Dla nich fizyczna karta była najprostszą drogą do cyfrowej rozrywki.

Cóż. Jeśli macie jakieś niezdrapane egzemplarze to za kilka lat mogą być tak samo egzotycznym artefaktem, jak pudełkowe wydania Half-Life’a. Tylko bez tej samej nostalgii.

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Maciej Gajewski
11.06.2026 20:02
Tagi: SteamValve
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