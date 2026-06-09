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Battlefield 6 za darmo przez wiele dni. Idealnie, najlepsza mapa już jest

Battlefield 6 zostaje udostępniony za darmo. W najnowsze wydanie strzelanki od EA zagracie przez prawie tydzień bez dodatkowych opłat.

Albert Żurek
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Battlefield 6 za darmo
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Tuż obok Battlefielda 6 twórcy wprowadzili na rynek darmową grę Battlefield Redsec, która nawiązuje do Fortnite czy PUBG, ponieważ skupia się na rozgrywce w trybie battle royale. Zwykły Battlefield 6 będzie jednak teraz dostępny całkowicie za darmo - uruchomiono bowiem darmowy okres próbny trzeciego sezonu. Zagracie na nowej mapie z kultowego Battlefielda 3.

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Battlefield 6 za darmo przez prawie tydzień

EA przekazało, że od 9 do 15 czerwca 2026 r. gracze mogą skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego Battlefielda 6. Przez sześć dni będzie można uruchomić grę bez dodatkowych opłat.

Do dyspozycji graczy w tym czasie będzie kilka trybów oraz cztery mapy, w tym kultowa mapa - Wielki Bazar - dobrze znana graczom Battlefielda 3. W „szóstce” jest ona jednak dostępna w nieco unowocześnionej formie jako Kairski Bazar.

Jak twierdzą twórcy, nowa odsłona mapy została "zaprojektowana z myślą o intensywnych starciach na krótkim dystansie. Wąskie alejki i gęsto rozmieszczone stragany tworzą idealne warunki do śmiertelnych zasadzek oraz zaciętej wymiany ognia". Producent odświeżył oprawę audiowizualną oraz niektóre elementy mapy, tak aby pasowała do dzisiejszych czasów.

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W darmowym BF6 znalazła się też najlepsza dotychczasowa mapa dla gry – Railway to Golmud. Dla wielu fanów to pierwsza arena, w której szósty Battlefield wydaje się rasowym przedstawicielem serii.

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Oprócz tego darmowi gracze będą mogli skorzystać z jednego z najbardziej kultowych trybów z równie udanego Battlefielda 4, nazwanego Unicestwieniem. To starcia 32 na 32, które mają powrócić w bardziej strategicznej i zaciętej formule. Darmowy tydzień to kolejna opcja na zaoszczędzenie 300 zł - tyle kosztuje gra w domyślnej wersji.

Gra za darmo jest dostępna na komputerach osobistych, ale też na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

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Albert Żurek
09.06.2026 20:04
Tagi: BattlefieldDarmowe gry
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