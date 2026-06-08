Microsoft pokazał jubileuszowego Xboxa. Aż łezka się w oku kręci
W tym roku mija 25 lat od premiery sklepowej pierwszej konsoli Xbox. Chociaż dokładne urodziny przypadają dopiero w listopadzie, Microsoft właśnie pokazał konsolę, która ma uświetnić obchody jubileuszu. Xbox Series X25 Limited Edition to specjalna wersja Xbox Series X zaprojektowana jako hołd dla sprzętu, od którego wszystko się zaczęło.
Xbox Series X25 Limited Edition to jubileuszowa konsola Microsoftu
Już pierwszy rzut oka wystarcza, by zrozumieć, do czego nawiązuje nowy model. Microsoft postawił na półprzezroczystą zieloną obudowę inspirowaną wzornictwem pierwszego Xboxa. Choć zielony kolor od lat pozostaje znakiem rozpoznawczym marki, to przezroczyste elementy oraz czterokolorowe przyciski ABXY stanowią puszczenie oczka w stronę najstarszej konsoli Microsoftu.
Producent podkreśla, że jest to pierwszy raz gdy w Xbox Series X oficjalnie zastosowano przeźroczysta konstrukcję. Konsola zachowuje charakterystyczną bryłę obecnego modelu, jednak dzięki nowemu wykończeniu pozwala częściowo zajrzeć do wnętrza urządzenia. Na froncie pojawiło się również logo 25-lecia Xboxa.
Nawiązań do przeszłości jest więcej. Po uruchomieniu sprzętu podświetlane logo "X" świeci na zielono, przypominając charakterystyczną identyfikację wizualną pierwszej generacji konsoli. Microsoft zapowiada również dodatkowe detale i ukryte elementy przygotowane specjalnie dla wieloletnich fanów marki.
Pod obudową jednak nie kryją się żadne niespodzianki
Xbox Series X25 Limited Edition oferuje dokładnie tę samą specyfikację co standardowy Xbox Series X. Użytkownicy otrzymują więc pełną wydajność obecnej generacji oraz dysk SSD o pojemności 1 TB.
Równolegle z konsolą zadebiutuje także Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Kontroler utrzymano w tej samej półprzezroczystej zielonej stylistyce, a projektanci zadbali o liczne odniesienia do pierwszego pada Xboxa.
Kolory przycisków ABXY odtwarzają wygląd oryginalnego kontrolera z 2001 r. Z kolei górne przyciski przypominają czarny i biały przycisk obecne w słynnym kontrolerze Duke, który towarzyszył premierze pierwszego Xboxa. Przezroczysta tylna część obudowy oraz klapka baterii odsłaniają klasyczne logo marki.
Limitowana edycja konsoli oraz specjalny kontroler trafią do sprzedaży w listopadzie. Kontroler będzie dostępny zarówno w zestawie z konsolą, jak i osobno. Microsoft nie ujawnił jeszcze ceny ani dokładnego terminu rozpoczęcia przedsprzedaży. Szczegóły mają zostać podane w późniejszym terminie.
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