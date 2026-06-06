Nie masz w co grać? To efekt Grand Theft Auto

W branży gier rzadko kiedy panuje taka jednomyślność: jeśli Rockstar wchodzi na scenę to reszta schodzi ze sceny. Po PlayStation Showcase i Summer Game Fest i tuż przed jutrzejszym Xbox Showcase zaczyna się wyłaniać obraz, który trudno nazwać inaczej niż „efektem GTA VI”. Wydawcy - jedni półgębkiem, inni całkiem otwarcie - przesuwają premiery, byle tylko nie znaleźć się w cieniu największego giganta tej generacji. I tak powstaje kalendarz, który wygląda mniej więcej tak: premiera, premiera, premiera… pustka… GRAND THEFT AUTO VI… pustka… premiera, premiera.

To zwykła, chłodna kalkulacja.

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Wydawcy nie chcą walczyć z huraganem

Rockstar i Take‑Two potwierdzili, że Grand Theft Auto VI zadebiutuje 19 listopada 2026 r. na PS5 i Xbox Series X|S. To już trzecia data, po wcześniejszych przesunięciach z jesieni 2025 i maja 2026, ale tym razem wydawca zapewnia, że to termin ostateczny. Tak wynika z komunikatów Take‑Two, które podkreśla, że premiera GTA VI ma być fundamentem rekordowego roku fiskalnego. To oznacza jedno: cała branża zna dzień, w którym nie warto wydawać absolutnie niczego.

GTA VI to popkulturowe trzęsienie ziemi, które potrafi wyssać tlen z całego rynku. W 2013 r. GTA V sprzedało 11 mln egzemplarzy w pierwsze 24 godziny. Dziś marka jest jeszcze większa, a hype - podsycany dwoma zwiastunami i wyciekami - osiąga poziom, którego nie widzieliśmy od lat.

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Nic dziwnego, że w tegorocznych prezentacjach - od PlayStation Showcase po Summer Game Fest - widać było pewną nerwowość. Gry zapowiadane na bieżący rok nagle zaczynają dryfować w stronę pierwszego kwartału 2027. Inne, które miały pojawić się „w okolicach świąt”, nagle lądują wiosną. Jeszcze inne dostają enigmatyczne „coming later”.

Wydawcy nie mówią tego wprost, ale między wierszami słychać jedno: „Nie chcemy premiery w tym samym miesiącu, tygodniu, ani nawet kwartale co GTA VI”.

Zwykle przy dużych premierach - Elden Ring, Zelda, Cyberpunk - studia robią sobie tydzień lub dwa przerwy. GTA VI to inna liga

Tu mówimy o kilkumiesięcznej wyrwie, którą widać już w kalendarzu. Wyciekające daty premier z materiałów marketingowych i dokumentów partnerów pokazują wyraźny trend: gry, które miały pojawić się jesienią 2026 przesuwają się na lato lub wiosnę 2027. Wydawcy wolą uniknąć sytuacji, w której ich tytuł - nawet świetny - zostanie zmieciony przez tsunami zainteresowania GTA.

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„Proszę bardzo, panie Rockstar, przejdź pierwszy”.

Warto zauważyć, że Rockstar nie musi robić absolutnie nic. Nie musi grozić, nie musi negocjować, nie musi nawet nic deklarować. Sama obecność GTA VI w kalendarzu działa jak grawitacja – przyciąga uwagę i odpycha konkurencję. To sytuacja bez precedensu. Nawet GTA V nie wywołało takiego efektu, bo rynek był wtedy bardziej rozproszony. Dziś, w czasach rosnących kosztów produkcji i coraz większej ostrożności wydawców, nikt nie chce ryzykować. A gracze? Gracze będą mieli jesień życia. Rockstar ma w rękach produkt, który może pobić absolutnie każdy rekord. A reszta branży - zamiast walczyć z huraganem - po prostu robi to, co rozsądne: ustępuje mu miejsca.

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Maciej Gajewski 06.06.2026 16:30

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