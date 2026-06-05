Absolutnie nie kupuj teraz Switcha 2. Wersja europejska będzie super
Nintendo Switch 2 z wymiennym akumulatorem? Tak, ale tylko w Unii. I dopiero za jakiś czas.
Nintendo - firma, która przez lata potrafiła udawać, że nowoczesne standardy jej nie dotyczą - właśnie potwierdziła, że Switch 2 w wersji na rynek UE otrzyma łatwo wymienną baterię. Nie „teoretycznie wymienną po rozebraniu połowy konsoli” jak dziś, tylko faktycznie dostępną dla użytkownika bez zabawy w serwisanta i bez ryzyka, że po drodze coś pęknie.
To nie jest jednak nagły zryw prokonsumenckiego entuzjazmu. To efekt twardych regulacji, które wejdą w życie 18 lutego 2027 r. A Nintendo - jak to Nintendo - robi dokładnie tyle, ile musi, ani grama więcej.
To w co gramy w ten weekend?
Europa wymusza zmiany, Nintendo potwierdza: Switch 2 dostanie nową wersję
Firma pisze wprost, że „wdraża środki, aby spełnić wymagania regulacyjne”, przygotowując specjalne wersje produktów na rynek UE. Chodzi o przepisy, które od 2027 r. wymuszą na producentach elektroniki - w tym konsolach przenośnych - umożliwienie użytkownikowi samodzielnej wymiany baterii.
Dziś w Switchu 2 (który dopiero co trafił na rynek) wyjęcie baterii to operacja wieloetapowa, wymagająca rozkręcania obudowy i odpinania taśm. Niby się da, ale to nie jest coś, co przeciętny użytkownik zrobi w przerwie między sesjami w Zeldę.
Nowa wersja konsoli ma to zmienić. Nintendo nie zdradza jednak, jak dokładnie. Nie wiemy, czy będzie to klapka jak w starych telefonach, czy bardziej elegancki system zatrzasków. Wiemy natomiast, że modele zgodne z regulacjami będą miały nowe numery seryjne oraz dodatkowy kod „OSM” na pudełku.
Joy-Cony i Pro Controller też z wymiennymi bateriami?
Tu robi się jeszcze ciekawiej. Nintendo potwierdziło, że urządzenia z oznaczeniem modelowym zaczynającym się od „BEE” - a to obejmuje nie tylko konsolę, ale też Joy-Cony i Pro Controller - również doczekają się wersji zgodnych z regulacjami. Jeśli tak się stanie, to może być jedna z najważniejszych zmian w historii akcesoriów Nintendo. Joy-Cony słyną z problemów - od driftu po zużywające się ogniwa. Możliwość samodzielnej wymiany baterii mogłaby znacząco wydłużyć ich życie i zmniejszyć liczbę elektrośmieci.
Powrót do przeszłości, ale z nowoczesnym twistem
Wymienne baterie to coś, co wielu użytkowników pamięta z czasów Nokii 3310. Potem producenci zaczęli je usuwać, tłumacząc się designem, szczelnością, miniaturyzacją. Teraz - głównie dzięki regulacjom - trend zaczyna się odwracać.
Switch 2 może stać się jednym z pierwszych dużych urządzeń gamingowych, które wrócą do tej idei. I choć Nintendo robi to z konieczności to efekt końcowy może być bardzo korzystny dla użytkowników.
Nie ma co udawać: Nintendo nie stało się nagle ambasadorem prawa do naprawy. Firma po prostu dostosowuje się do przepisów. Ale czasem właśnie takie wymuszone zmiany mają największy wpływ na rynek.