Tomb Raider po polsku: Internet ma trop "naszej" Lary. Aktorka zna się na grach

Gra Tomb Raider: Legacy of Atlantis miała nie dostać polskiej wersji językowej. Fatalna decyzja z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze, tona poprzednich przygód Lary Croft doczekała się dubbingu. Po drugie, za Atlantis odpowiada polskie studio Flying Wild Hog. Sprawa robiła się „osobista”.

Dlaczego zabrakło polskiej wersji? Ostatecznie taka decyzja zawsze należy do wydawcy. Z kolei prawa do marki Tomb Raider przeszły w ręce Amazona. Amerykański moloch nie ma doświadczenia oraz wyczucia, podchodząc do kwestii językowych czysto biznesowo. Porządny dubbing może kosztować nawet pół miliona złotych, więc postanowiono oszczędzić.

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Na szczęście polskie studio Flying Wild Hog wzięło sprawy w swoje ręce

Warszawscy twórcy Tomb Raider: Legacy of Atlantis dysponowali odpowiednimi kanałami dotarcia do wydawcy. Wykorzystali je, przedstawiając Amazon Game Studios polską perspektywę, w zasadzie niedostrzegalną z Seattle. Rodzimi deweloperzy uwzględnili - zapewne dyplomatycznie - kwestię oburzenia, jakie wywołał brak polskiej wersji językowej wśród polskich fanów Lary.

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Kropla drąży skałę. Osoby decyzyjne w Amazonie jakimś cudem udało się przekonać, skutkiem czego Legacy of Atlantis otrzyma polską wersję językową. Nie tylko napisy, ale pełnoprawny, kosztowny dubbing z profesjonalnymi aktorami.

(…) Flying Wild Hog wywodzi się z Polski i choć tworzymy gry dla graczy na całym świecie, nasze polskie korzenie pozostają ważną częścią naszej tożsamości. Dlatego z ogromną radością potwierdzamy, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis otrzyma pełną polską wersję językową wraz z dubbingiem już w dniu premiery, 12 lutego 2027 roku.

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Pozostaje kluczowe pytanie: kto wcieli się w polską Larę Croft? Internauci mają solidny trop

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Według niepotwierdzonych doniesień rodzimą archeolog zostanie Zuzanna Saporznikow. To 30-letnia aktorka teatralna, dubbingowa oraz serialowa, dla której świat gier wideo nie jest niczym obcym. Przeciwnie, Saporznikow nagrywała dialogi do takich hitów jak:

League of Legends

Valorant

Dying Light 2

Cyberpunk 2077

Diablo 4

Battlefield 6

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Według niepotwierdzonych informacji to właśnie Zuzannę Saporznikow możemy usłyszeć na polskim zwiastunie Tomb Raider: Legacy of Atlantis, dostępnym powyżej. Nazwisko aktorki zaczęło padać w mediach społecznościowych, gdzie internauci porównywali jej kwestie z League of Legends do tych ze zwiastuna Tomb Raidera. Spider’s Web skontaktowało się z agencją PR odpowiedzialną za promocję gry, ale nie uzyskało oficjalnej odpowiedzi, czy to właśnie Zuzannę słyszymy na materiale wideo.

Warto przypomnieć, że pierwszą polską Lara Croft była Edyta Olszówka, którą słyszeliśmy w Tomb Raider: Legenda z 2006 roku. Następnie w ikonę gier wideo wcieliła się Karolina Gorczyca i to właśnie ona jest najsilniej kojarzona z Larą przez polskich graczy. Gorczycę słyszeliśmy w aż trzech odsłonach: Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider.

Więcej o Tomb Raider na Spider's Web:

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Szymon Radzewicz 03.06.2026 19:53

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