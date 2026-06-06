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Microsoft ma tajną broń. Zapomnij o PS6

Xbox ma problem. Ale Helix może być tańszy, niż myślisz - i nie, to nie jest clickbait. Microsoft ma supertajną broń, za sprawą której być może stracisz ochotę na PlayStation 6 czy Steam Machine.

Maciej Gajewski
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Project Helix cena
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Xbox jest w trudnym miejscu. W zasadzie każdy to wie i nie ma co silić się na dyplomację. Sprzedaż konsol Xbox Series X|S w ubiegłym roku spadła o ponad 46 proc. rok do roku - w samej Europie sprzedano zaledwie 530 tys. sztuk przez jedenaście miesięcy. Globalnie PlayStation 5 rozchodziło się w tempie prawie siedmiokrotnie szybszym niż cały segment Xbox. Udział Microsoftu w rynku konsolowym to aktualnie jakieś 23 proc. - PlayStation zbliżone do 45 proc., Nintendo do 27 proc. Kiedy do tego doliczyć dynamikę Steama i fakt, że na PC można grać we wszystkie gry, w tym większość nowych konsolowych gier na wyłączność, to sytuacja marki zielonej konsoli wygląda co najmniej poważnie.

A teraz dorzućcie do tego jeszcze RAMagedon.

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Co tak naprawdę się dzieje? Pokrótce: sztuczna inteligencja zjada RAM tak szybko, że producenci konsol, telefonów i laptopów stoją z wyciągniętą ręką i czekają na resztki ze stołu centrów danych. Nvidia, AMD, Google, Microsoft Azure - wszyscy walczą o HBM i standardowy DRAM, żeby nakarmić swoje modele językowe i akceleratory AI. Micron, SK Hynix i Samsung - trzy firmy, które łącznie produkują niemal cały RAM na świecie - mają już wyprzedany inwentarz. Micron oficjalnie ogłosił, że ma zabezpieczony popyt na całą produkcję RAM-u na cały bieżący rok. SK Hynix podobnie.

Skutek dla konsumentów? Jeszcze niedawno cena RAM spadała z każdą generacją o mniej więcej 50 proc. - taka była norma branżowa od dekad. Asha Sharma, nowa CEO Xbox, powiedziała wprost, że zamiast tego w ciągu zaledwie pierwszych stu dni jej kadencji koszty pamięci poszły w górę o 50 proc., a całościowy wzrost w stosunku do poprzedniego cyklu to nie minus 50 proc., lecz plus 275 proc.

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Dowodem tego, że problem jest realny a nie teoretyczny, może być los Steam Decka. Valve przez wiele miesięcy nie był w stanie nawet sprzedawać swoich urządzeń, bo brakowało komponentów. Kiedy znowu pojawiły się w sklepach - w wersji OLED - ceny skoczyły dramatycznie: model 512 GB z 2599 zł na 3279 zł, a wersja 1 TB z 3099 zł na 3879 zł. Valve, firma słynąca z sensownego stosunku ceny do możliwości sprzętu, musiała podnieść ceny o ponad 40 proc.. Podobnych ruchów można się spodziewać wszędzie - od telefonów (Counterpoint Research prognozuje około 7-procentowy wzrost średnich cen), przez laptopy (Dell podniósł ceny wybranych XPS-ów o prawie 700 dol.), aż po przyszłe konsole.

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Project Helix: konsola z ambicjami PC-ta

Na tym tle Microsoft ogłosił, że pracuje nad Project Helix - i już samo to ogłoszenie wzbudziło więcej pytań niż odpowiedzi. Co wiemy na pewno? Asha Sharma potwierdziła oficjalnie, że Helix jest konsolą nowej generacji, która "poprowadzi pod względem wydajności i będzie odtwarzać gry Xbox oraz gry na PC". Deweloperskie wersje sprzętu mają trafić do studiów w przyszłym roku, co raczej zamknęło spekulacje o rychłej premierze dla graczy.

Co do szczegółów technicznych - wciąż poruszamy się po terenie przecieków, choć potwierdzonych przez kilka niezależnych źródeł. Według informacji, które pojawiły się już w sierpniu ubiegłego roku za sprawą Moores Law Is Dead, Project Helix ma dysponować jedenastordzeniowym procesorem (3 rdzenie Zen 6 + 8 Zen 6c), 68 jednostkami obliczeniowymi RDNA 5, 192-bitową szyną pamięci z możliwością obsługi nawet 48 GB GDDR7, a całość ma być wyprodukowana w procesie 3 nm TSMC. Docelowa wydajność to natywne 4K w 120 klatkach na sekundę - i podobno ma być znacząco szybszy niż PS5 Pro czy PS6. TDP szacowane na 250-350 W - mniej więcej tyle co high-endowy desktopowy PC do gier.

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Jeśli policzyć ceny komponentów po cenach rynkowych z bieżącego roku - zanim jeszcze uwzględni się koszty produkcji, marże dystrybutorów i logistykę - niektórzy szacowali potencjalną cenę Helixa na 900 do nawet 1400 dol. I to na podstawie wyliczeń sprzed eskalacji kryzysu RAM. W obecnych realiach cyferki wyglądałyby jeszcze poważniej.

"Drogo będzie tylko wtedy, gdy nie wprowadzimy innowacji"

"Myślę, że będzie drogie, jeśli nie wprowadzimy innowacji. Po to tu przyszłam, żeby pomóc z tym problemem" - powiedziała Sharma w wywiadzie dla Bloomberg Tech. Dalej dodała: "Naturalne jest, że ceny rosną, każda generacja wokół nas podnosi ceny, ale nie sądzę, żeby można było podnosić ceny w trakcie takiego kryzysu sprzętowego jaki teraz przeżywamy, i dlatego wymagać to będzie fundamentalnych zmian w tym, jak wprowadzamy innowacje, jak myślimy o modelach biznesowych i jak idziemy na rynek".

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To zdanie warto rozebrać na czynniki pierwsze, bo jest w nim więcej treści niż na pierwszy rzut oka. "Modele biznesowe" to kluczowe słowa. Sharma nie powiedziała "obniżymy koszty produkcji dzięki lepszej wydajności", powiedziała "modele biznesowe". A to już sugeruje coś zupełnie innego niż tylko inżynierski spryt.

Żeby zrozumieć, co może mieć na myśli warto przypomnieć sobie pewien fakt, który przez lata był tajemnicą poliszynela branży: Xbox nigdy nie zarobił na sprzedaży konsoli jako takiej. Dosłownie nigdy. Potwierdziła to pod przysięgą wiceprezydent ds. biznesu Xbox Lori Wright podczas procesu Epic vs. Apple w 2021 r. - "Nie; sprzedajemy konsole ze stratą". Phil Spencer przyznał potem, że na każdej Xbox Series X lub S Microsoft dopłacał od 100 do 200 dol. To był celowy wybór strategiczny: konsolę sprzedajesz tanio, żeby zbudować bazę użytkowników, a potem zarabiasz na grach, akcesoriach i subskrypcjach.

Pytanie brzmi: jak to zrobić, gdy komponent który kiedyś kosztował X, teraz kosztuje 2,75X?

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Plan na miliard dolarów - albo kilka planów naraz

Microsoft nie ujawnił szczegółów strategii obniżenia ceny Helixa, ale można pozbierać poszlaki i ułożyć z nich w miarę spójny obraz. Po pierwsze, Game Pass - subskrypcja, która zdaniem samego Microsoftu jest już "centrum jego strategii gamingowej" - przyniosła w roku finansowym 2025 blisko 5 mld dol. przychodu. Baza subskrybentów to gdzieś między 35 a 37 mln aktywnych użytkowników. Średni roczny przychód na użytkownika (ARPU) w ubiegłym roku wyniósł ponad 151 dol. To solidna podstawa finansowa, żeby zaoferować konsolę w cenie "poniżej kosztów" - albo nawet zdecydowanie poniżej kosztów - w zamian za dłuższe zobowiązanie do subskrypcji.

Coś takiego już testowano. Program Xbox All Access, w którym gracz zamiast płacić z góry podpisuje umowę na 24 miesiące obejmującą zarówno konsolę, jak i Game Pass, był pionierem podejścia "konsola w abonamencie". Przy Helixie taki model mógłby być bardziej agresywny -podobnie jak Apple sprzedaje iPhone'a przez operatora za symboliczny grosz w zamian za kontrakt.

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Po drugie, hybrydowość architektury otwiera nowe drzwi. Helix ma być konsolą zgodną z grami na PC - co oznacza dostęp do Steama, Epic Games Store, GOG-a i innych platform. Dla Microsoftu to jest potencjalnie zmiana zasad gry: zamiast walczyć o ekskluzywny tytuł, który przyciągnie graczy na Xboxa, wystarczy stać się najlepszym sprzętem do wszystkiego, co już istnieje na PC. Innymi słowy: jeśli Helix będzie najlepszym sposobem na granie w gry z Steama w salonie, w 4K i 120 fps, bez budowania oddzielnego zestawu to Microsoft nie musi mieć własnych ekskluzywów na poziomie God of War - przynajmniej nie od razu.

Po trzecie - i to jest najbardziej spekulatywny element - Microsoft jako gigant chmurowy ma unikatową pozycję, której nie ma ani Sony, ani Valve. Azure to jeden z głównych nabywców właśnie tego RAM-u, którego teraz brakuje. Trudno wyobrazić sobie, żeby Satya Nadella siedział bezsilnie, gdy dział gamingowy płacze, że nie może kupić GDDR7, skoro Microsoft właśnie zamawia pamięć w ilościach hurtowych dla swoich serwerów AI. Optymistyczny scenariusz zakłada, że wewnętrzna synergia zakupowa w ramach grupy Microsoft mogłaby dać Xbox'owi dostęp do komponentów na warunkach, których nikt z zewnątrz nie może uzyskać.

Trudna rzeczywistość i pytania bez odpowiedzi

Nie brakuje powodów do sceptycyzmu. Przychody z hardware Xboxa w roku finansowym FY2025 spadły o 25 proc., a w pierwszym kwartale FY2026 był jeszcze gorszy wynik - minus 32 proc. rok do roku. Content i usługi rosną, ale z pozycji, które i tak były za małe, żeby zrekompensować brak konsol w rękach graczy. Im mniej jest Xboxów pod telewizorami, tym trudniej będzie sprzedać subskrypcje, ekskluzywne gry i akcesoria.

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Hybrydowa natura Helixa też rodzi mnóstwo pytań, na które Microsoft jeszcze nie odpowiedział. Czy Helix będzie "prawdziwym PC" - z pełną wolnością konfiguracyjną i systemem Windows w tle? Czy raczej zamkniętą konsolą z oknem na Steam? Jak wygląda bezpieczeństwo ekosystemu w sytuacji, gdy użytkownik może instalować dowolne aplikacje z PC? Komu tak naprawdę jest ten sprzęt przeznaczony - graczom PC szukającym czegoś prostszego do salonu, czy graczom konsolowym, którym imponuje dostęp do Steama?

I oczywiście - co z PS6? Sony podobno rozważa opóźnienie konsoli do końca dekady, właśnie przez koszty pamięci. Jeśli to prawda to Xbox ma okno szansy, którego od dawna nie miał: być pierwszy z nową generacją, ze sprzętem naprawdę wartym uwagi, w momencie gdy rywal stoi w miejscu. Ale to okno działa w obie strony - równie dobrze Helix może trafić na rynek w 2027 lub 2028 r. z ceną, która odstrasza nie tylko graczy, ale i branżowych analityków.

Wszystko albo nic

Asha Sharma jest w dziale Xbox od niedawna i wyraźnie to czuć - jej wypowiedzi są ostrzejsze, bardziej szczere i pozbawione korporacyjnego wazeliny niż to, do czego przyzwyczaił nas Xbox przez ostatnią dekadę. Kiedy mówi, że kryzys pamięci jest "niekomfortowy i zaskakujący" - mówi to jak ktoś, kto patrzy na sytuację świeżym okiem, a nie jak rzecznik prasowy, który musi chronić markę.

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Gry wideo zawsze były dziedziną, gdzie hardwarowe ambicje rozbijały się o rzeczywistość rynku. Nintendo DS kosztowało 149 dol. i podbiło świat, podczas gdy PSP za 249 dol. przegrało pomimo lepszej specyfikacji. PS3 za 600 dol. omal nie zabiło całej marki Sony. Tańszy Xbox Series S kosztował 299 dol. i - mimo znacznie słabszej specyfikacji od Series X - sprzedawał się lepiej niż droższy brat, dokładnie dlatego, że był dostępny cenowo.

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Sharma o tym wie. Wie też, że Xbox ma coraz mniej czasu. Helix musi być nie tylko dobry - musi być nieoczekiwanie dobry i zaskakująco przystępny cenowo, żeby odwrócić tendencję, która trwa od dobrych kilku lat. Sam pomysł, żeby to "innowacja" miała obniżyć cenę jest albo bardzo odważną obietnicą, albo PR-ową paplaniną zasłaniającą brak konkretów. Prawda wyjdzie najwcześniej w przyszłym roku, gdy pierwsze devkity trafią do studiów - i wtedy będziemy wiedzieć, czy Helix to rzeczywiście zmiana zasad gry, czy kolejna runda nadziei bez spełnienia.

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Na razie rynek pamięci płonie, konkurenci się chylą, a Xbox mówi: "damy radę". Czas pokaże, czy to pewność siebie z danych, czy odwaga z rozpaczy.

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Maciej Gajewski
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Tagi: Konsole do gierMicrosoftRAMXbox
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