Steam Controller w trybie: kolejka. Lepiej już teraz zaklep miejsce

Kiedy Valve bierze się ostatnio za sprzęt, wszystko idzie dobrze. Popyt na nowe urządzenia firmy rośnie, a gracze chętnie kupują nowości. Minęły już czasy ich pierwszych, niezbyt udanych konsol.

Obecnie niemal każdy produkt, który wydaje Gaben, sprzedaje się w ogromnych nakładach lub okazuje się małą rewolucją w świecie technologii. Producent znalazł właściwą drogę i skutecznie trafia w potrzeby rynku, co widać po wynikach sprzedaży najnowszych urządzeń.

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Steam Controller w 2027 r. Nowy system

Firma zmagająca się z ogromnym zainteresowaniem nowym gamepadem, Steam Controller postanowiła zaktualizować informacje dla klientów. Z oficjalnych komunikatów wynika, że produkcja nie nadąża za popytem, dlatego wprowadzono system rezerwacji, który ma pomóc w zarządzaniu oczekiwaniami.

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Klienci odwiedzający stronę produktu zobaczą teraz szacunkowy termin dostawy. Valve podzieliło harmonogram na trzy przedziały czasowe:

do września 2026 r.,

do grudnia 2026 r.,

bliżej nieokreślony termin w 2027 r.

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Osoby składające zamówienia obecnie muszą nastawić się na ten ostatni wariant. Sam proces rezerwacji wiąże się z konkretnymi zasadami. Kiedy nadejdzie kolej danego klienta, otrzyma on wiadomość e-mail z powiadomieniem. Od tego momentu ma równe 72 godziny na sfinalizowanie transakcji. Jeśli tego nie zrobi, miejsce przepada na rzecz następnej osoby z listy.

Opóźnienia wynikają bezpośrednio z tego, że początkowe zainteresowanie po majowej premierze przerosło wszelkie szacunki producenta. Pierwsi nabywcy napotykali problemy z finalizacją zakupów, zanim zapasy magazynowe uległy całkowitemu wyczerpaniu.

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Kryzys komponentów uderza w sprzęt

Sytuację komplikuje dodatkowo globalny kryzys na rynku komponentów elektronicznych. Z tego powodu opóźnienia dotknęły nie tylko kontrolery, ale także inne planowane sprzęty, takie jak komputery Steam Machine oraz gogle wirtualnej rzeczywistości Steam Frame.

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Mimo tych trudności Valve uspokaja, że nie ma w planach porzucenia produkcji kontrolerów. Przedstawiciele firmy zapewniają, że rezerwacje pozwalają im lepiej planować pracę i produkować kolejne partie urządzeń tak sprawnie, jak to tylko możliwe w obecnych warunkach.

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Co to oznacza na przyszłość?

Szczerze: mogliśmy się tego spodziewać. Patrząc na wcześniejsze problemy z dostępnością elektroniki i rosnącą popularność marki wśród graczy, braki w magazynach były niemal pewne. Firma padła poniekąd ofiarą własnego sukcesu, a logistyka po raz kolejny przegrała z rynkowymi realiami.

Z całej tej sytuacji płynie jeden dość oczywisty wniosek. Jeśli Valve faktycznie zdoła wydać swoją nową odsłonę Steam Machine jeszcze w tym roku, trzeba będzie bardzo się śpieszyć z zakupem. Zwlekanie z decyzją choćby o kilka godzin prawdopodobnie skończy się długim oczekiwaniem w kolejnej wirtualnej kolejce.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.