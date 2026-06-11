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BLIK zbliżeniowy w końcu na iPhonie. Fani Androida przestaną się śmiać

BLIK zbliżeniowy niebawem może trafić na iPhone’y. Uzyskano kluczowy certyfikat, dzięki któremu popularna usługa trafi na kolejne smartfony.

Albert Żurek
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BLIK zbliżeniowy iPhone
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Apple wraz z systemem iOS 17.4 wprowadzonym w marcu 2024 r. dostosował się do unijnych przepisów i udostępnił moduł NFC do zbliżeniowych płatności innym aplikacjom niż Apple Pay. Otworzyło to możliwość skorzystania z BLIKA zbliżeniowego na telefonach Apple’a. Czekanie na udostępnienie usługi może dobiegać końca.

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BLIK zbliżeniowy bliżej niż kiedykolwiek

Samo udostępnienie modułu płatności NFC dla innych aplikacji to tylko pierwszy krok do rezygnacji z Apple Pay. Potrzebny jest jeszcze system, który będzie w stanie obsłużyć płacenie iPhonem: jak dotąd Curve Pay oraz PayPal wykorzystały fakt otwarcia systemu na inne metody płatności.

W Polsce jednak przede wszystkim dominuje BLIK zbliżeniowy, który umożliwia płatności telefonem bez kodu we wszystkich terminalach obsługujących karty zbliżeniowe. Metoda nie wymaga dodawania karty do mobilnego portfela (Google Pay, Apple Pay), a zamiast tego wykorzystuje aplikację bankową. Opcja ta jest dostępna w większości banków w Polsce, ale tylko dla posiadaczy Androida.

Niebawem także użytkownicy iPhone’ów będą mogli skorzystać z tej metody. Skąd o tym wiemy? Serwis Cashless przekazuje, że polska firma Verestro otrzymała certyfikat EMVCo umożliwiający korzystanie z modułu NFC dla systemu iOS. EMVCo jest organem technicznym, który zarządza standardami płatności kartą i został założony przez Visa i Mastercard.

Firma Verestro ma być kluczowa we wdrażaniu zbliżeniowego BLIKA. To właśnie ona ma dostarczać certyfikowaną architekturę technologiczną, dzięki której banki będą mogły w prosty sposób zintegrować tę metodę płatności ze swoimi aplikacjami stworzonymi z myślą o systemie iOS. Banki nie będą musiały tworzyć własnych rozwiązań, tylko skorzystają z gotowego narzędzia. Komponent dostarczony przez Verestro ma przyspieszyć wdrożenie zbliżeniowej wersji BLIKA na iPhone’y.

BLIK twierdzi, że od strony technologicznej wszystkie rozwiązania są gotowe do wdrożenia. Teraz pozostaje czekać na inicjatywę banków, które mają zacząć wdrażać w swoich aplikacjach odpowiednie systemy. Następnie będą musiały je przetestować, przeprowadzić proces pilotażu oraz udostępnić usługę klientom.

Terminy wdrożeń mają zależeć wyłącznie od banków. Większość najpopularniejszych instytucji finansowych w Polsce udostępniła BLIKA zbliżeniowego na Androida. Te same marki powinny również wdrożyć tę metodę płatności w wydaniu na iPhone’y.

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Albert Żurek
11.06.2026 15:17
Tagi: BLIKiPhonePłatności bezgotówkowePłatności zbliżeniowe
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