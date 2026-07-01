Samsung oficjalnie zapowiada zmienionego Folda. "Nowy kształt, nowa radość"

Po wielu tygodniach spekulacji i przecieków na temat ekstra szerokiego Galaxy Folda, Samsung oficjalnie potwierdził co nas czeka jeszcze w tym miesiącu. Bowiem koreański gigant rozpoczął kampanię zapowiadającą nową generację składanych smartfonów, publikując serię zagadkowych materiałów w serwisie Instagram. Choć producent ani razu nie wymienia nazwy urządzenia, wszystkie wskazówki prowadzą do przeprojektowanego Galaxy Z Fold 8 z wyraźnie szerszym ekranem.

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Samsung wyczyścił swoje profile na Instagramie i zastąpił je serią zagadkowych materiałów

Samsung wyczyścił niemal całą zawartość oficjalnych profili @SamsungMobile oraz @SamsungMobileUSA w serwisie Instagram, pozostawiając jedynie sześć nowych postów Materiały tworzą wspólną kampanię promocyjną pod hasłem "New Shape, New Joy", czyli "Nowy kształt, nowa radość", który sugeruje zmianę konstrukcji nadchodzącego składanego smartfona.

Profil @SamsungMobile w serwisie Instagram, stan na poranek 1 lipca

Producent nie pokazuje jeszcze samego urządzenia. Zamiast tego wykorzystuje krótkie filmy przedstawiające przedmioty codziennego użytku o nietypowych proporcjach. W materiałach pojawiają się między innymi tabliczka czekolady, puzzle oraz inne obiekty, których kształt został celowo zmodyfikowany. Wszystkie - naszym zdaniem - nawiązują do nowego formatu urządzenia.

W kolejnych zwiastunach Samsung używa haseł takich jak "Słodki nowy kształt", "Skupia się na tym, co najważniejsze", "Zupełnie nowy kawałek" i „Słodkie odkrycie". Najbardziej jednoznaczny materiał opatrzono sloganem "Wyrazista kreska. Nowy kształt". Wideo prezentuje zestaw fioletowych, różowych i złotych barw, po czym pojawia się grafika przypominająca tapetę nadchodzącego modelu z wyraźnie zarysowaną cyfrą "8". Właśnie ten element praktycznie potwierdza, że kampania dotyczy serii Galaxy Z Fold 8.

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Najbardziej wymowny ze wszystkich zwiastunów

Publikowane materiały są zgodne z wcześniejszymi przeciekami, według których Samsung przygotował znacząco szerszą wersję Galaxy Z Fold 8. Dotychczasowe doniesienia wskazywały, że producent zamierza odejść od bardzo wąskiego ekranu zewnętrznego na rzecz konstrukcji przypominającej klasyczne smartfony. Dzięki temu po rozłożeniu urządzenie miałoby oferować bardziej panoramiczny ekran wewnętrzny zamiast proporcji zbliżonych do niewielkiego tabletu.

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W ostatnich dniach do sieci trafiły również nieoficjalne grafiki przedstawiające porównanie nowego Galaxy Z Fold 8 z modelem określanym jako Galaxy Z Fold 8 Ultra. Według przecieków podstawowa wersja otrzyma całkowicie przeprojektowaną obudowę o mniejszej wysokości i większej szerokości, natomiast wariant Ultra ma zachować dotychczasowe proporcje. Samsung nie odniósł się jednak do tych informacji i nie potwierdził istnienia takiego modelu.

Nowa kampania promocyjna różni się od sposobu, w jaki Samsung zapowiadał wcześniejsze premiery. Zamiast od razu publikować zwiastun wydarzenia Galaxy Unpacked, firma zdecydowała się na serię zagadek zachęcających użytkowników do samodzielnego odczytywania wskazówek ukrytych w materiałach wideo.

Samsung nadal nie ujawnił oficjalnej daty prezentacji nowych składanych smartfonów ani ich specyfikacji technicznej. Wcześniejsze przecieki wskazują jednak, że kolejne wydarzenie Galaxy Unpacked może odbyć się 22 lipca. Właśnie wtedy producent powinien zaprezentować nową rodzinę składanych urządzeń, na czele z przeprojektowanym Galaxy Z Fold 8.

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.