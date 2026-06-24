Wyciekły nowe zegarki Samsunga. Wyglądają lepiej niż kiedykolwiek
Poznaliśmy wygląd tegorocznych zegarków Samsung Galaxy Watch 9.
Seria Galaxy Watch cieszy się wysoką popularnością wśród użytkowników smartfonów Samsunga. To właśnie te urządzenia pozwalają rozszerzyć możliwości ekosystemu Galaxy. Jednocześnie nie wymagają ogromnego wydatku - sprzęty te kosztują nawet poniżej 1000 zł. W tym roku Samsung również odświeży serię Galaxy Watch o model oznaczony numerem 9. Niestety, rewolucji tu nie ma.
Samsung Galaxy Watch 9 to właściwie odświeżony Watch 8
Samsung wraz z ubiegłoroczną serią Galaxy Watch 8 wprowadził małą rewolucję w zegarkach. Urządzenia stały się bardziej kwadratowe mimo zachowania okrągłych ekranów. Koreański producent we wszystkich modelach postanowił zastosować wzornictwo wykorzystane po raz pierwszy w Galaxy Watch Ultra wydanym w 2024 r.
W tym roku nie doczekamy się poważnych zmian. Galaxy Watch 9 wygląda niemalże identycznie jak Galaxy Watch 8. W dalszym ciągu producent stosuje okrągły ekran osadzony w metalowej, nieco wystającej poza kształt wyświetlacza obudowie. Oczywiście takie podejście jest charakterystyczne dla Samsunga i czyni Galaxy Watcha wyjątkowym zegarkiem na rynku.
Klasyczne smartwatche są wyposażane albo w okrągłe, albo w kwadratowe koperty. Bardziej eleganckie modele nawiązują do klasycznych zegarków, natomiast urządzenia pokroju Apple Watcha kojarzą nam się ze sportowymi propozycjami. Galaxy Watch jest czymś pomiędzy.
Galaxy Watch 9 będzie dostępny w dwóch rozmiarach: 40 i 44 mm oraz kilku wersjach kolorystycznych. Biel i grafit mają być zarezerwowane dla wariantu 40 mm, a dla 44 mm stworzono wersję srebrną i grafitową. Oczywiście tak jak w ubiegłych latach firma zaoferuje dwie wersje: Bluetooth oraz LTE. Brakuje tu łączności 5G znanej m.in. z Apple Watchy, ale większości osób jest ona zupełnie niepotrzebna.
Mimo niewielkich zmian zegarki mają być droższe niż w ubiegłym roku. Dokładne wartości nie są znane.
Jest też Galaxy Watch Ultra 2
Oprócz zwykłych Watchów Samsung szykuje też pełnoprawną drugą odsłonę serii Ultra - model Watch Ultra 2. To urządzenie również nie przyniesie ogromnych zmian. Samsung wykorzysta identyczny, kanciasty wygląd z okrągłym wyświetlaczem i kopertą 47 mm. Sprzęt może otrzymać jednak większy akumulator 800 mAh, który przełoży się na lepszy czas pracy na baterii.
Wszystkie nowe zegarki powinny zadebiutować wraz z tegorocznymi modelami Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8 już w lipcu 2026 r.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.