Samsung przyspieszy telefony. Co najlepsze, nie tylko swoje

Mimo że nie widać ogromnych zmian wraz z kolejnymi generacjami smartfonów, ich rozwój cały czas postępuje. Producenci dokonują pomniejszych ulepszeń sprzętowych, aby móc skupiać się na rozwoju sztucznej inteligencji. Większość dzisiejszych urządzeń wspiera bowiem funkcje AI. Do obsługi AI wymaga się jednak odpowiednio szybkiego sprzętu. Samsung ma coś idealnego na nową erę telefonów wypełnionych sztuczną inteligencją.

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Samsung zamierza przyspieszyć smartfony ze sztuczną inteligencją

Sztuczna inteligencja dzieli się na usługi realizowane w chmurze na zewnętrznych, potężnych serwerach dostawców (m.in. Google’a) oraz na lokalnie działające modele obsługiwane bezpośrednio przez urządzenie. Lokalne modele bazują jednak na słabszym sprzęcie (czipie i pamięci smartfona) – działają więc wolniej.

Aby usprawnić tę kwestię, Samsung ogłosił nową generację pamięci dla smartfonów - UFS 5.0, która ma osiągać najwyższą w branży przepustowość danych na poziomie 10,8 GB/s. Do niedawna tak szybkie pamięci nawet w najlepszych telefonach z Androidem wydawały się przesadą. W codziennym użytkowaniu, polegającym na korzystaniu z systemu i aplikacji, takie wartości były bardziej niż wystarczające.

Dziś jednak sztuczna inteligencja wymaga ogromnej przepustowości. Jak twierdzi producent, UFS 5.0 ma umożliwić "szybsze przechowywanie i przetwarzanie w pamięci mobilnej". Rozwiązanie pozwala też na zapewnienie "płynnych i wysoce wydajnych usług AI w przyszłych urządzeniach mobilnych".

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Wprowadzenie szybszej pamięci wynika z faktu, że generatywna sztuczna inteligencja ma szybko przenieść się z chmury do urządzeń, a to skutkuje gwałtownym wzrostem ilości danych wymaganych do lokalnego przetwarzania. UFS 5.0 oferuje bardzo wysokie prędkości - przy zapisie jest to 10,8 GB/s, a przy odczycie 9,5 GB/s.

Dotychczasowe pamięci UFS 4.0 wykorzystywane w najszybszych smartfonach gwarantowały dwukrotnie niższe wartości. To oczywiście mogło być wąskim gardłem dla sztucznej inteligencji. Z drugiej strony UFS 5.0 zapewnia znacznie wyższą efektywność energetyczną - Samsung zwiększył ją o 40 proc. w porównaniu z obecnymi rozwiązaniami. Moduły pamięci nowej generacji są też malutkie - mają wymiary 7,5 mm x 13 mm x 0,9 mm.

Kiedy pierwsze smartfony z UFS 5.0?

Produkcja modułów UFS 5.0 Samsunga ma rozpocząć się w czwartym kwartale tego roku. Oczekujemy zatem, że już w 2027 r. na rynku będą pojawiać się pierwsze modele wyposażone w najszybszy standard pamięci.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.